Làm việc với 6 xã, Chủ tịch Gia Lai giao nhiệm vụ quan trọng này cho Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn

Ngày 31/5, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, ông Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh vừa làm việc với 6 xã gồm: Kbang, Kông Bơ La, Tơ Tung, Sơn Lang, Đak Rong và Krong, nhằm đánh giá kết quả triển khai phương án tăng trưởng kinh tế - xã hội (KT-XH), chương trình công tác trọng tâm năm 2026.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, các xã: Kbang, Kông Bơ La, Tơ Tung, Sơn Lang, Đak Rong, Krong có nhiều tiềm năng, lợi thế và dư địa phát triển.

Tuy nhiên, để tiềm năng, dư địa thực sự trở thành động lực tăng trưởng, trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các địa phương phải đổi mới tư duy và phương thức điều hành.

Chuyển mạnh từ tư duy “quản lý, kiểm soát” sang “phục vụ, kiến tạo phát triển”, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các địa phương phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn.

Theo ông Tuấn, các địa phương cần đánh giá thực chất tiềm năng, lợi thế, khó khăn, điểm nghẽn và dư địa tăng trưởng của từng khu vực, ngành, lĩnh vực.

Từ đó, xác định rõ địa bàn trọng điểm, lĩnh vực ưu tiên, dự án động lực và kịch bản phát triển phù hợp, tránh dàn trải, bảo đảm sử dụng hiệu quả từng loại đất, từng nguồn lực.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn khảo sát tiềm năng về nuôi cá nước lạnh, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng ven hồ tại hồ C - Thủy điện Vĩnh Sơn.

Tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo hướng linh hoạt, quyết liệt, không máy móc; chủ động triển khai song song các công việc có thể thực hiện đồng thời, nhất là trong công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục, huy động nguồn lực và phối hợp với các sở, ngành. “Đặc biệt, cần tăng cường ứng dụng công nghệ AI trong xử lý công việc; đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư triển khai dự án, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển”, ông Tuấn nói.

Cam kết đồng hành với nhà đầu tư nói thật, làm thật, triển khai thật, tạo giá trị thật

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho rằng, các địa phương tập trung tổ chức lại sản xuất theo hướng hàng hóa tập trung, quy mô lớn, có thị trường ổn định.

Thiết lập các chuỗi liên kết giá trị bền vững giữa người dân với doanh nghiệp có năng lực về tài chính, công nghệ, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Mục tiêu là hình thành vùng nguyên liệu, vùng trồng tập trung, gắn với chế biến sâu, xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và bảo hộ sản phẩm chủ lực.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn.

Rà soát toàn bộ các dự án trên địa bàn, phân loại rõ dự án động lực, dự án đang vướng mắc về thủ tục, đất đai, quy hoạch, giải phóng mặt bằng để tập trung tháo gỡ.

Chủ động hỗ trợ nhà đầu tư khảo sát, đề xuất dự án mới phù hợp với tiềm năng, lợi thế địa phương.

“Chủ động mời gọi, làm việc với các doanh nghiệp, nhà đầu tư có năng lực, uy tín vào các lĩnh vực trọng điểm; cam kết đồng hành với nhà đầu tư nói thật, làm thật, triển khai thật, tạo giá trị thật”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Vẫn theo Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, các địa phương cần tăng cường phối hợp chặt chẽ, thực chất với các sở, ban, ngành để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Đối với vấn đề vượt thẩm quyền, phải chủ động báo cáo cấp có thẩm quyền, đồng thời đề xuất phương án xử lý cụ thể, khả thi, không để kéo dài, ảnh hưởng tiến độ phát triển.

“Đối với các kiến nghị của địa phương về nhu cầu đầu tư hạ tầng (lĩnh vực giao thông nội bộ, thủy lợi và các công trình sửa chữa cấp bách), giao các sở, ban, ngành liên quan nghiên cứu, hướng dẫn địa phương hoàn thiện hồ sơ đề xuất, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục để sớm triển khai khi đủ điều kiện”, ông Tuấn nêu.