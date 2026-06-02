Làm việc với Giáo sư Trần Thanh Vân, Chủ tịch Gia Lai cam kết tháo gỡ mọi "điểm nghẽn" cho ICISE

Hai sự kiện khoa học quốc tế đặc biệt, dự kiến diễn ra trong tháng 10/2026 tại Gia Lai

Sáng 2/6, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, ông Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh vừa làm việc trực tuyến với Giáo sư Trần Thanh Vân - Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) nhằm rà soát tiến độ triển khai các hoạt động khoa học, đào tạo trong năm 2026, định hướng chương trình hợp tác trọng điểm trong thời gian tới.

Theo lãnh đạo Trung tâm ICISE, năm 2026, Trung tâm tiếp tục duy trì và mở rộng chuỗi hoạt động học thuật chất lượng cao, thu hút đông đảo các nhà khoa học, chuyên gia uy tín trên thế giới tham gia; góp phần nâng cao vị thế khoa học của Việt Nam nói chung và khu vực miền Trung - Tây Nguyên nói riêng.

Ông Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.

Đáng chú ý, Trung tâm đã thành lập 4 nhóm nghiên cứu trọng điểm, gồm: Vật lí Neutrino, Vật lí lượng tử, Vật lí Thiên văn và Vật lí sinh học; tập trung xây dựng nội dung nghiên cứu và đề án cụ thể về 4 hướng nghiên cứu trên. Trong đó, 2 nhóm (Vật lí Neutrino và Vật lí lượng tử) đã có nhân sự hoạt động toàn thời gian. Đây là những lĩnh vực nghiên cứu mũi nhọn, có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy khoa học cơ bản, đồng thời mở ra nhiều hướng ứng dụng trong công nghệ, y sinh và môi trường.

Việc hình thành các nhóm nghiên cứu này được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường hợp tác quốc tế và nâng cao năng lực nghiên cứu trong nước.

Trung tâm ICISE đã trình bày kế hoạch tổ chức hai sự kiện khoa học quốc tế đặc biệt, dự kiến diễn ra trong tháng 10/2026. Cụ thể, Hội nghị khoa học quốc tế liên ngành “Khoa học và Công nghệ để phát triển” diễn ra từ ngày 7 - 9/10/2026, quy tụ các nhà khoa học hàng đầu trong nhiều lĩnh vực nhằm thảo luận, chia sẻ các giải pháp thúc đẩy phát triển bền vững dựa trên nền tảng khoa học - công nghệ. Tiếp đó, từ ngày 10 - 12/10/2026, sự kiện “Đối thoại Quy Nhơn về Khí hậu và Chuyển đổi” sẽ tập trung thảo luận về các vấn đề cấp bách như biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng và phát triển kinh tế xanh.

Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai làm việc trực tuyến với Giáo sư Trần Thanh Vân - Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) nhằm rà soát tiến độ triển khai các hoạt động khoa học, đào tạo trong năm 2026.

Sự kiện này được kỳ vọng sẽ trở thành diễn đàn đối thoại quốc tế quan trọng, kết nối các nhà hoạch định chính sách, nhà khoa học và doanh nghiệp trong việc tìm kiếm các giải pháp ứng phó hiệu quả với thách thức toàn cầu.

Trung tâm cũng đang tích cực làm việc với Trung tâm nghiên cứu hàng không vũ trụ Pháp (CNES) và Viện nghiên cứu phát triển Pháp (IRD) để xác lập nội dung nghiên cứu, dự toán kinh phí và hoàn thiện đề án về Trạm quan trắc hải dương học vàTrạm thu phát tín hiệu vệ tinh (BIOMASS), trình UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cam kết hỗ trợ tháo gỡ mọi “điểm nghẽn”

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn ghi nhận sự cống hiến của Giáo sư Trần Thanh Vân, Giáo sư Lê Kim Ngọc cùng tập thể ICISE, đội ngũ các nhà khoa học trong quá trình đưa Trung tâm ICISE trở thành địa chỉ gặp gỡ, thu hút đông đảo các nhà khoa học từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đến Việt Nam nghiên cứu, làm việc, công tác.

Đặc biệt, nhiều nội dung, kết quả nghiên cứu của ICISE đã đồng hành cùng tỉnh trong phát triển kinh tế, xã hội, khoa học, đào tạo, bước đầu góp phần vào triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Kế hoạch hành động số 22-KH/TU ngày 03/9/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị, đạt một số kết quả khả quan, tích cực.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cam kết, tích cực hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ mọi “điểm nghẽn” để Trung tâm ICISE phát triển bền vững trong thời gian tới.

Trong đó, tỉnh thống nhất hỗ trợ ngân sách tối thiểu 100.000 USD/năm cho mỗi hướng nghiên cứu khoa học mũi nhọn. Trường hợp các nhóm có đề xuất nghiên cứu chuyên sâu, đề tài lớn, tỉnh sẽ xem xét bổ sung kinh phí phù hợp.

Ngoài ra, Gia Lai cũng tiếp tục hỗ trợ để Trung tâm ICISE duy trì thường xuyên, tổ chức các hội nghị, hội thảo, lớp học quốc tế, nhất là trong điều kiện Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 891/QĐ-TTg ngày 20/5/2026 bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương.

Xem xét, quan tâm hỗ trợ để Trung tâm ICISE triển khai việc hình thành Trạm quan trắc hải dương học, Trạm thu phát tín hiệu vệ tinh (BIOMASS) đặt tại tỉnh Gia Lai. Tạo điều kiện về cơ chế, chính sách, nguồn lực để Trung tâm ICISE đẩy mạnh hoạt động thu hút, mời gọi các nhà khoa học từ các nước về làm việc tại Trung tâm.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đề nghị Trung tâm ICISE tiếp tục nghiên cứu, thu hút các nhà khoa học về làm việc tại Trung tâm, nhất là các lĩnh vực nghiên cứu khoa học cơ bản, nghiên cứu chuyên sâu vào 4 hướng nghiên cứu chính của Trung tâm; tiếp tục tăng cường tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế.

Đối với các dự án hợp tác quốc tế, Trung tâm ICISE cần đẩy nhanh việc triển khai 2 Dự án: Trạm quan trắc hải dương học, Trạm thu phát tín hiệu vệ tinh (BIOMASS) đặt tại tỉnh Gia Lai.

Tỉnh đặt mục tiêu hoàn thiện hồ sơ, xin ý kiến các bộ, ngành Trung ương để có thể tiến tới ký kết hợp tác trong dịp lãnh đạo cấp cao Việt Nam thăm Pháp vào tháng 10/2026.

Ông Trần Thanh Sơn - Phó Giám đốc Trung tâm ICISE (bìa phải) báo cáo tiến độ thực hiện các chương trình, hoạt động của Trung tâm.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai thống nhất chủ trương tổ chức Hội nghị “Đối thoại Quy Nhơn về Khí hậu và Chuyển đổi” dự kiến diễn ra vào tháng 10/2026.

Đồng thời, yêu cầu Trung tâm khẩn trương xây dựng kế hoạch, hoàn thiện đề cương, sớm xin ý kiến Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan để đảm bảo tiến độ.

Ngoài ra, Hội nghị khoa học quốc tế liên ngành “Khoa học và Công nghệ để phát triển” cũng sẽ được tổ chức ngay trước đó, góp phần tạo chuỗi sự kiện khoa học quy mô lớn tại Quy Nhơn.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, Trung tâm ICISE duy trì trao đổi thông tin, tình hình, kết quả công việc định kỳ 1 tháng/lần (trực tiếp hoặc trực tuyến) giữa Giáo sư Trần Thanh Vân và lãnh đạo UBND tỉnh để kịp thời đánh giá kết quả đạt được, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc phát sinh, kịp thời thúc đẩy nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ phù hợp theo điều kiện của tỉnh.

Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm phối hợp cùng Trung tâm ICISE triển khai các nội dung đã thống nhất; chủ trì, phối hợp Sở Tài chính tổng hợp, đăng ký, đề xuất nhu cầu kinh phí phối hợp, triển khai các nội dung có liên quan theo quy định.