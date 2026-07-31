Hàng nghìn lượt du khách đã đến Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang trong khuôn khổ Ngày hội Đông Giang 2026, sự kiện nổi bật của mùa du lịch hè với hàng loạt hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm bản địa diễn ra xuyên suốt ngày 30/7/2026.

Chính sách miễn phí toàn bộ vé cáp treo và cầu kính Ngọc Rồng cùng chương trình giao lưu nghệ thuật lần đầu tiên giữa văn hóa Chăm và văn hóa Cơ Tu đã tạo sức hút lớn đối với du khách, đồng thời góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch của TP Đà Nẵng, mở ra mô hình liên kết mới giữa bảo tồn di sản và phát triển du lịch văn hóa trên tuyến Hội An – Mỹ Sơn – Cổng Trời Đông Giang.

Khu du lịch sinh thái Công Trời Đông Giang nằm ở xã Bến Hiên, TP Đà Nẵng. Ảnh: T.H.

Không khí lễ hội được duy trì liên tục với chuỗi hoạt động trải nghiệm như minishow "Chào Đông Giang", chương trình "Gặp gỡ đại ngàn", liveshow "Rực cháy cao nguyên", giao lưu nghệ nhân, trình diễn nghề truyền thống, trải nghiệm ẩm thực bản địa và khám phá không gian văn hóa đồng bào Cơ Tu. Khác với mô hình lễ hội chỉ tập trung vào sân khấu biểu diễn, các hoạt động được bố trí tại nhiều không gian trong khu du lịch nhằm tạo điều kiện để du khách trực tiếp tương tác, trải nghiệm và tìm hiểu đời sống văn hóa của cộng đồng địa phương.

Ngày hội Đông Giang 2026 thu hút hàng nghìn lượt khách đến tham quan. Ảnh: T.H.

Điểm nhấn nổi bật của Ngày hội Đông Giang 2026 là chương trình giao lưu nghệ thuật giữa Ban Quản lý Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn và Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang. Đây là lần đầu tiên những giá trị văn hóa đặc sắc của hai không gian di sản cùng xuất hiện trong một chương trình biểu diễn phục vụ khách du lịch, tạo nên cuộc gặp gỡ giàu ý nghĩa giữa văn hóa Champa và văn hóa Cơ Tu.

Lần đầu tiên nghệ thuật Chăm – Cơ Tu cùng hội ngộ giữa đại ngàn Đông Giang. Ảnh: T.H.

Với gần 45 nghệ nhân và diễn viên của hai đơn vị, chương trình "Vũ điệu đại ngàn – Âm vang tháp cổ" đã đưa khán giả đi qua hành trình nghệ thuật kết nối lịch sử, thiên nhiên và bản sắc văn hóa miền Trung. Chuỗi tiết mục như độc tấu kèn Saranai, "Đêm Mỹ Sơn huyền thoại", "Vũ điệu đại ngàn" được dàn dựng công phu với sự kết hợp của âm nhạc dân gian, tiếng cồng chiêng, điệu múa truyền thống, hiệu ứng ánh sáng và sân khấu thực cảnh, tái hiện dòng chảy văn hóa kéo dài hàng thế kỷ trên vùng đất xứ Quảng.

Trong gần một giờ biểu diễn, khán giả được dẫn dắt từ những huyền thoại Champa đến không gian đại ngàn của đồng bào Cơ Tu. Hai loại hình nghệ thuật với những sắc thái riêng đã hòa quyện thành một bức tranh văn hóa giàu cảm xúc, giúp người xem cảm nhận rõ hơn chiều sâu lịch sử cũng như những giá trị đặc sắc của các cộng đồng cư dân bản địa miền Trung.

Nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật dân gian của đồng bào Cơ Tu. Ảnh: T.H.

Thông qua chuỗi hoạt động giao lưu, trình diễn và trải nghiệm, chương trình hướng đến mục tiêu bảo tồn, phát huy giá trị di sản, đồng thời xây dựng sản phẩm du lịch văn hoá có chiều sâu trên tuyến Hội An – Mỹ Sơn – Cổng Trời Đông Giang, góp phần kéo dài thời gian trải nghiệm cho du khách, gia tăng giá trị điểm đến, thúc đẩy phát triển du lịch khu vực phía Tây Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Công Khiết, Giám đốc Ban Quản lý di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn cho biết: “Chương trình nhận được nhiều phản hồi tích cực từ du khách dù phần biểu diễn của Mỹ Sơn đã được rút gọn so với chương trình thường kỳ tại khu di tích. Điều đó cho thấy những giá trị văn hóa truyền thống hoàn toàn có thể được giới thiệu trong nhiều không gian khác nhau mà vẫn giữ được sức hấp dẫn. Đây là mô hình liên kết đáng khuyến khích để di sản tiếp cận gần hơn với công chúng, đồng thời mở rộng cơ hội quảng bá các giá trị văn hóa của địa phương".

Khu du lịch sinh thái Công Trời Đông Giang là điểm đến văn hóa, sinh thái và nghỉ dưỡng đặc sắc của miền Trung. Ảnh: T.H.

Trong nhiều năm qua, Hội An và Mỹ Sơn đã trở thành hai điểm đến nổi bật của miền Trung. Việc bổ sung Cổng Trời Đông Giang vào hành trình này không đơn thuần mở rộng cung đường tham quan mà hướng tới xây dựng một câu chuyện xuyên suốt về lịch sử, thiên nhiên và văn hóa.

Theo định hướng phát triển du lịch của thành phố Đà Nẵng sau khi mở rộng không gian phát triển, khu vực phía Tây được kỳ vọng trở thành vùng động lực mới với các sản phẩm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và văn hóa cộng đồng. Trong bối cảnh đó, tuyến Hội An – Mỹ Sơn – Cổng Trời Đông Giang được xem là hành trình kết nối các giá trị lịch sử, thiên nhiên và văn hóa, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách.

Ngày hội Đông Giang 2026 là cơ hội để kết nối nhiều không gian văn hóa. Ảnh: T.H.

Phát biểu tại chương trình, bà Đặng Phạm Triều Vân, giám đốc điều hành Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang cho biết, “doanh nghiệp không xem Ngày hội Đông Giang 2026 chỉ là một hoạt động kích cầu du lịch mà là một phần trong chiến lược phát triển lâu dài lấy văn hóa làm nền tảng. Chúng tôi mong muốn tạo ra mô hình gắn kết giữa bảo tồn di sản và phát triển du lịch.

Khi văn hóa trở thành trung tâm của sản phẩm du lịch, những giá trị truyền thống sẽ có thêm cơ hội được gìn giữ, lan tỏa và tiếp tục sống trong đời sống đương đại. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để kết nối nhiều không gian văn hóa, hình thành những sản phẩm khác biệt, góp phần đưa khu vực phía Tây Đà Nẵng trở thành điểm đến giàu bản sắc trên bản đồ du lịch Việt Nam”.

Trong thời gian tới, Cổng Trời Đông Giang sẽ tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn tổ chức các chương trình giao lưu nghệ thuật định kỳ, nghiên cứu phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa về đêm và các chương trình trải nghiệm chuyên đề. Mục tiêu lâu dài là xây dựng câu chuyện chung cho toàn tuyến Hội An – Mỹ Sơn – Cổng Trời Đông Giang, giúp mỗi điểm đến không phát triển riêng lẻ mà trở thành một mắt xích trong hành trình khám phá lịch sử, thiên nhiên và văn hóa miền Trung.

Ngày hội mở ra mô hình liên kết mới giữa bảo tồn di sản và phát triển du lịch văn hóa trên tuyến Hội An – Mỹ Sơn – Cổng Trời Đông Giang. Ảnh: T.H.

Cũng trong tháng 7/2026 vừa qua, Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang được Hiệp hội Du lịch Việt Nam trao VITA Awards 2026 ở hạng mục "Điểm du lịch đi đầu trong khôi phục và xây dựng hoạt động văn hóa truyền thống phục vụ khách du lịch". Giải thưởng ghi nhận những nỗ lực nhiều năm qua của doanh nghiệp trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Cơ Tu, đồng thời chuyển hóa bản sắc văn hóa thành sản phẩm du lịch đặc trưng.

Trước đó, tại buổi làm việc về giải pháp phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa Cơ Tu, ông Văn Bá Sơn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, đánh giá cao những nỗ lực của Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang trong việc đưa văn hóa bản địa trở thành một phần của trải nghiệm du lịch.

Ngày hội Đông Giang 2026 chỉ là một hoạt động kích cầu du lịch mà là một phần trong chiến lược phát triển lâu dài lấy văn hóa làm nền tảng. Ảnh: T.H.

Theo ông Sơn, việc doanh nghiệp chủ động phối hợp với cộng đồng địa phương để bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống phù hợp với định hướng phát triển du lịch bền vững của thành phố, đồng thời góp phần hình thành các tuyến du lịch mới và mở rộng không gian trải nghiệm cho khu vực phía Tây.

Với hàng nghìn lượt khách tham gia, chuỗi hoạt động văn hóa diễn ra liên tục cùng mô hình liên kết giữa hai không gian di sản, Ngày hội Đông Giang 2026 không chỉ tạo dấu ấn trong mùa du lịch hè mà còn cho thấy tiềm năng của những sản phẩm du lịch được xây dựng trên nền tảng văn hóa bản địa.

Khi di sản được bảo tồn thông qua hoạt động trải nghiệm và cộng đồng địa phương trở thành chủ thể của quá trình phát triển, những giá trị truyền thống không chỉ được gìn giữ mà còn tiếp tục tạo ra nguồn lực mới cho phát triển kinh tế, góp phần định hình khu vực phía Tây Đà Nẵng trở thành điểm đến văn hóa, sinh thái và nghỉ dưỡng đặc sắc của miền Trung.