Lần đầu tiên Quảng Ngãi đưa diện tích đất “khủng” dành cho đầu tư cơ sở y tế ra đấu giá

Sáng 3/9, thông tin từ chính quyền Quảng Ngãi cho biết, đã phê duyệt phương án đấu giá lô đất có mục đích sử dụng đầu tư cơ sở y tế, nằm ở trung tâm phía Đông của tỉnh, thuộc phường Cẩm Thành (trước là phường Nghĩa Chánh).

Vị trí khu đất dành cho đầu tư y tế được đưa ra đấu giá. Ảnh: ĐX

Tại quyết định này nêu rõ tổng chi phí thực hiện đấu giá dự kiến gần 425 tỷ đồng, trong đó đáng chú ý là hạng mục công việc và chi phí thực hiện trước khi tổ chức phiên đấu giá trên 364 tỷ đồng, còn lại là các chi phí khác.

Hình thức sử dụng đất là nhà nước cho thuê và thu tiền 1 lần (cho cả thời gian thuê theo giá đấu trúng); thời hạn sử dụng đất 49 năm (tính từ ngày UBND tỉnh ban hành Quyết định cho thuê đất).

“Đổi chủ” 83 lô và thửa đất ở 4 xã, phường Quảng Ngãi để tiếp tục đưa ra đấu giá

Trong phần diện tích của khu đất đưa ra đấu giá (3.865m2), mật độ xây dựng tối đa là 60%; tầng cao xây dựng tối đa là 15 tầng…

Trong những yêu cầu mà tỉnh Quảng Ngãi đưa ra đối với cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá, đáng chú ý là phải có phương án đầu tư theo các quy định hiện hành, thể hiện một số nội dung cơ bản như lĩnh vực đầu tư, quy mô dự án, thiết kế mặt bằng tổng thể, diện tích xây dựng, khái toán tổng mức đầu tư, nguồn vốn đầu tư, hiệu quả đầu tư và tiến độ thực hiện dự án.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi, đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng khu đất. Ảnh: CX

Người tham gia đấu giá phải có nội dung cam kết triển khai thực hiện đúng phương án đầu tư đã lập, đưa đất vào sử dụng trong thời hạn 12 tháng kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa theo đúng tiến độ đề ra; sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch khi trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Người đăng ký tham gia đấu giá phải có năng lực, kinh nghiệm trong việc phát triển dự án (đã thực hiện ít nhất 1 dự án đầu tư trên đất y tế, hoặc đất thương mại dịch vụ có quy mô diện tích tương tự dự án nêu trên ở phạm vi toàn quốc…)

Có chứng minh năng lực tài chính để đảm bảo nộp tiền sử dụng đất theo giá đã đấu trúng; trường hợp người tham gia đấu giá là liên danh (các nhà đầu tư), thì từng thành viên liên danh phải cung cấp bản cam kết bố trí vốn chủ sở hữu và vốn cho vay của ngân hàng, hoặc tổ chức tín dụng cho từng thành viên liên danh…

Có diện tích lên đến 3.865m2, đây là khu đất “khủng” đầu tiên dành cho đầu tư cơ sở y tế được tỉnh Quảng Ngãi chuẩn bị đưa ra đấu giá. Ảnh minh hoạ (CX)

Có diện tích lên đến 3.865m2, đến thời điểm này đây là khu đất có diện tích lớn nhất đầu tiên dành cho đầu tư cơ sở y tế, được tỉnh Quảng Ngãi đưa ra đấu giá.

Liên quan đến đầu tư ngoài ngân sách trong lĩnh vực y tế của tỉnh, thời gian qua cấp ngành Quảng Ngãi đã tổ chức nhiều hội nghị xúc tiến để kêu gọi; thực hiện hỗ trợ cho nhà đầu tư khi đến triển khai dự án tại tỉnh nhà.

Nhờ đó đã thu hút không ít nhà đầu tư đến triển khai, hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động, góp phần cùng với cơ sở y tế công nâng cao hơn chất lượng phục vụ khám, chữa bệnh cho người dân Quảng Ngãi.

Trong đó nổi bật là Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Phúc Hưng, dự án y tế tư nhân lớn nhất hiện nay ở Quảng Ngãi.

Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Phúc Hưng, cơ sở y tế tư nhất lớn nhất hiện nay ở Quảng Ngãi. Ảnh: CP

Được biết kể từ khi chính thức hoạt động vào 2019, với quy mô chỉ 45 giường bệnh nội trú, chỉ 3 năm sau cơ sở y tế này đã phát triển lên quy mô 100 giường bệnh nội trú và hiện tại, đơn vị chủ quản đang gấp rút hoàn thành thủ tục để nâng quy mô lên 300 giường bệnh, với tổng mức đầu tư trên 340 tỷ đồng.