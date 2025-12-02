Làn sóng bất đồng 'chưa từng thấy' trong Fed báo động rủi ro lớn cho thị trường

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Ảnh IT

Theo Reuters, sự chia rẽ giữa các nhà hoạch định chính sách vốn đã xuất hiện từ mùa hè, khi quá trình giảm lạm phát chững lại đúng lúc tăng trưởng việc làm suy yếu. Hai mục tiêu của Fed - lạm phát 2% và toàn dụng lao động - đang rơi vào thế xung đột trực diện.

Đợt đóng cửa chính phủ gần đây càng làm vấn đề thêm rối rắm do dữ liệu kinh tế bị chậm trễ, khiến các quan chức Fed phải bước vào cuộc họp ngày 9–10/12 với lập trường gần như cố định và chia rẽ sâu sắc: có nên tiếp tục cắt giảm lãi suất để hỗ trợ thị trường lao động, hay ngừng lại vì lạm phát vẫn còn cao?

Nguy cơ nhiều phiếu bất đồng nhất trong nhiều năm

Cuộc họp tháng 12 gần như chắc chắn sẽ xuất hiện nhiều phiếu bất đồng, bất kể quyết định cuối cùng là gì. Có tới 5/12 thành viên có quyền biểu quyết trong Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) bày tỏ nghi ngờ hoặc phản đối việc cắt giảm thêm lãi suất, trong khi 3 thống đốc Fed tại Washington lại muốn tiếp tục giảm lãi suất.

“Chúng ta có thể thấy giai đoạn ít ‘tư duy bầy đàn’ nhất trong nhiều năm”, Thống đốc Fed Christopher Waller nói hồi tháng trước. Nếu Fed thực hiện thêm một đợt giảm 0,25 điểm phần trăm như thị trường dự đoán, có thể sẽ có ba hoặc nhiều hơn phiếu bất đồng - điều chưa từng xảy ra từ năm 2019 và chỉ xuất hiện chín lần kể từ năm 1990.

Chủ tịch Fed Jerome Powell vẫn giữ thái độ trung lập, không phát tín hiệu rõ ràng. Tuy nhiên, Chủ tịch Fed New York John Williams - Phó Chủ tịch FOMC và là người có quyền bỏ phiếu thường trực - nói rằng vẫn có “dư địa” để giảm lãi suất “trong ngắn hạn".

Các nhà phân tích cho rằng, hướng thỏa hiệp khả thi nhất là vẫn cắt lãi suất, nhưng kèm theo thông điệp rằng Fed có thể tạm dừng chu kỳ nới lỏng ngay sau đó.

Nội bộ Fed: Bất đồng nhưng vẫn muốn duy trì ảnh hưởng

Trong bình luận cuối cùng trước giai đoạn “im lặng” truyền thông của Fed, những quan chức phản đối việc giảm lãi suất cho biết họ vẫn giữ “tâm thế cởi mở” trong khi Waller - người đã kêu gọi giảm lãi từ mùa hè - đồng ý rằng các quyết định sau tháng 12 sẽ phụ thuộc vào lượng dữ liệu kinh tế lớn chuẩn bị được cập nhật sau đợt chính phủ đóng cửa 43 ngày.

Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee nói: “Chúng ta sẽ xem tuyên bố cuối cùng như thế nào - tôi có đồng ý hay không? Tôi nghĩ cách tiếp cận của ông Powell có giá trị: xây dựng một sự đồng thuận mà nhiều người có thể chấp nhận".

Chủ tịch Fed Richmond Thomas Barkin cảnh báo rằng tập trung quá nhiều vào chuyện ai bất đồng sẽ bỏ lỡ vấn đề quan trọng: ai chấp nhận bất đồng có thể đánh mất ảnh hưởng.

“Tôi không phải lúc nào cũng đồng ý trong cuộc họp, nhưng khi bỏ phiếu tôi thường đi cùng Chủ tịch. Mục tiêu của tôi là duy trì ảnh hưởng", ông Barkin nói.

Waller - người nằm trong danh sách ứng viên mà Tổng thống Donald Trump có thể bổ nhiệm thay Powell năm sau - cũng thừa nhận rủi ro từ việc chia rẽ kéo dài.

“Nếu tỷ lệ phiếu là 7–5, chỉ cần một người đổi ý là toàn bộ quỹ đạo chính sách thay đổi. Điều đó khiến thị trường mất niềm tin", ông nói.

Chia rẽ sâu hơn, nguy cơ "chính trị hóa" Fed

Nghiên cứu mới của kinh tế gia Alessandro Villa (Fed Chicago) cho thấy: thị trường phản ứng mạnh hơn với các bài phát biểu phù hợp với thông điệp của Chủ tịch Fed. Ngược lại, những phát biểu lệch tông tạo “nhiễu,” làm suy yếu khả năng điều hành kỳ vọng của ngân hàng trung ương.

Một nhà quản lý quỹ nhận xét: “Một cuộc bỏ phiếu 7–5 sẽ là thảm họa cho thị trường lãi suất, và cũng là ác mộng với các tài sản rủi ro đang phụ thuộc vào định hướng của Fed".

So với các ngân hàng trung ương khác, mức độ chia rẽ của Fed hiện đứng giữa: ECB luôn gần như tuyệt đối đồng thuận, trong khi Ngân hàng Anh thường xuyên chia rẽ. Nhưng tại Fed, đa phần phiếu bất đồng trước đây đến từ các chủ tịch Fed khu vực - những người không do Tổng thống bổ nhiệm - còn các Thống đốc Fed tại Washington hiếm khi bất đồng.

Điều đó đang thay đổi trong thời kỳ Donald Trump, khi nhiều người do ông bổ nhiệm, bao gồm Waller, thúc đẩy hạ lãi suất mạnh hơn.

Một số chuyên gia cảnh báo: khi nhiệm kỳ của ông Powell kết thúc vào tháng 5/2026 và ông Trump đang muốn tăng ảnh hưởng lên Fed, sự chia rẽ kéo dài giữa các chủ tịch Fed khu vực và các Thống đốc Fed có thể tạo ra xung đột thể chế chưa từng có.

“Khi nào Nhà Trắng có đa số ghế trong Hội đồng Thống đốc? Đó sẽ là gốc rễ của năm 2026”, Vincent Reinhart, cựu quan chức Fed nói.

“Nếu các chủ tịch Fed khu vực liên tục bất đồng, Quốc hội có thể đặt câu hỏi: tại sao những người không do Tổng thống bổ nhiệm lại có quyền quyết định chính sách tiền tệ?”, ông Reinhart nhấn mạnh thêm.