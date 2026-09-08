Làn sóng vốn ngoại 2 tỷ USD: Cổ phiếu nào hưởng lợi lớn, mã nào bị chốt lời?

FPT, VPB có thể hút hàng trăm tỷ đồng từ các quỹ ngoại

Tháng 9/2026 có thể trở thành một kỳ giao dịch đáng chú ý của các quỹ ngoại khi hai hoạt động cơ cấu diễn ra cùng lúc. Một bên là dòng vốn dự kiến từ các ETF và quỹ chỉ số tham chiếu FTSE GEIS khi Việt Nam bắt đầu quá trình chuyển đổi lên thị trường mới nổi thứ cấp; bên còn lại là kỳ đánh giá danh mục của VanEck, Xtrackers và Fubon - ba ETF ngoại lớn với tổng tài sản quản lý hơn 1,25 tỷ USD.

Theo báo cáo tuần vừa công bố của Chứng khoán BIDV (BSC), sự cộng hưởng này có thể đưa FPT và VPB trở thành hai cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất, trong khi VIC đứng trước áp lực bán đáng kể từ hoạt động tái cơ cấu danh mục.

Cụ thể, BSC ước tính FPT có thể được mua khoảng 205 tỷ đồng từ nhóm quỹ tham chiếu FTSE GEIS, gần 536 tỷ đồng từ Fubon và khoảng 134 tỷ đồng từ Xtrackers. Sau khi tính cả phần bán dự kiến của VanEck, giá trị mua ròng của cổ phiếu này vẫn vào khoảng 870 tỷ đồng, cao nhất trong nhóm được BSC thống kê.

Đứng sau là VPB với lượng mua ròng dự kiến khoảng 782 tỷ đồng. HPG có thể hút khoảng 590 tỷ đồng, MCH khoảng 444 tỷ đồng và VHM khoảng 404 tỷ đồng.

SSB cũng có khả năng nhận khoảng 289 tỷ đồng khi vừa nằm trong nhóm cổ phiếu Việt Nam thuộc các chỉ số FTSE GEIS, vừa được BSC dự báo có thể gia nhập danh mục của VanEck Vietnam ETF.

Trái ngược với nhóm trên, VIC có thể trở thành mã chịu áp lực bán ròng lớn nhất. Dù dự kiến nhận khoảng 1.706 tỷ đồng từ nhóm quỹ FTSE GEIS trong chặng chuyển đổi đầu tiên, lượng bán từ Fubon, Xtrackers và VanEck có thể khiến tổng giao dịch dự kiến của VIC vẫn âm khoảng 960 tỷ đồng.

VCI và VND cũng nằm trong nhóm có thể chịu áp lực bán đáng kể nếu bị loại khỏi danh mục của Fubon ETF.

27 cổ phiếu Việt Nam trước dòng vốn ước tính 2 tỷ USD

Một phần quan trọng tạo nên các dự báo trên đến từ quá trình chuyển đổi phân loại thị trường của Việt Nam.

Theo thông báo ngày 4/9 của FTSE Russell, Việt Nam bắt đầu quá trình chuyển đổi từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp với tỷ lệ 10%. FTSE đồng thời giữ nguyên tỷ trọng của Việt Nam tại 4 bộ chỉ số chính và danh sách 27 cổ phiếu Việt Nam thuộc các phân khúc vốn hóa lớn, vừa và nhỏ.

Tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam tại FTSE Global All Cap hiện ở mức 0,0490%; FTSE Emerging All-cap là 0,4880%; FTSE All-world đạt 0,0311% và FTSE Emerging là 0,3089%. Theo BSC, các ETF và quỹ chỉ số tham chiếu FTSE liên quan đang quản lý tổng tài sản khoảng 1.164 tỷ USD.

Từ quy mô và tỷ trọng này, BSC ước tính khoảng 200 triệu USD có thể được phân bổ vào 27 cổ phiếu Việt Nam ngay trong chặng chuyển đổi đầu tiên với tỷ lệ 10%.

Ở ba chặng tiếp theo, với tỷ lệ lần lượt 20%, 35% và 35%, lượng vốn dự kiến đạt khoảng 400 triệu USD, 700 triệu USD và 700 triệu USD. Tổng cộng, sau khi hoàn thành cả bốn chặng, dòng vốn dành cho 27 cổ phiếu Việt Nam có thể lên tới khoảng 2 tỷ USD.

Xét riêng từng mã, các cổ phiếu vốn hóa lớn được dự báo nhận phần đáng kể. BSC ước tính VCB có thể hút khoảng 74,4 triệu USD, VIC gần 654 triệu USD, VHM 242 triệu USD và HPG 122 triệu USD.

Ngoài 4 mã trên, danh sách 27 cổ phiếu còn có BID, VPB, FPT, GEX, HDB, HCM, MCH, MSN, NVL, SHB, STB, SSB, SSI, TCX, VNM, VCI, VJC, MSB, VRE, VPL, VIX, VND và VCK.

Quy mô dòng vốn ngoại vào 27 cổ phiếu được thêm vào chỉ số của FTSE. Ảnh: BSC

Ba ETF hơn 1,25 tỷ USD chuẩn bị đảo danh mục

Cùng thời điểm dòng vốn FTSE được tính đến, VanEck, Xtrackers và Fubon cũng bước vào kỳ đánh giá định kỳ. Ba ETF này đang quản lý tổng cộng hơn 1,25 tỷ USD, trong đó VanEck khoảng 522 triệu USD, Xtrackers khoảng 384 triệu USD và Fubon khoảng 350 triệu USD.

MarketVector và STOXX dự kiến công bố danh mục cổ phiếu thành phần vào ngày 11/9.

Với MarketVector Vietnam Local Index - chỉ số tham chiếu của VanEck Vietnam ETF, BSC dự báo SSB có thể được thêm mới, thay thế CEO. Nếu kịch bản này xảy ra, quỹ có thể mua khoảng 235 tỷ đồng SSB và bán khoảng 48 tỷ đồng CEO.

HSG cũng là trường hợp cần theo dõi do đang sát ngưỡng tỷ lệ vốn hóa. Kết quả cuối cùng có thể thay đổi tùy các thông số như tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng (free-float) và trọng số đầu tư được áp dụng.

Ngay cả những cổ phiếu không bị thêm hoặc loại cũng có thể phát sinh giao dịch do thay đổi tỷ trọng. Trong đó, VanEck được BSC dự báo bán khoảng 247 tỷ đồng VIC, đồng thời mua thêm HPG, MSN và SBT với giá trị khoảng vài chục tỷ đồng mỗi mã.

Riêng Xtrackers có thể bán gần 1.500 tỷ đồng VIC

Áp lực lên VIC được dự báo lớn hơn tại Xtrackers.

Đối với STOXX Vietnam Total Market Liquid Index - chỉ số mà Xtrackers tham chiếu, BSC không dự báo có cổ phiếu mới được bổ sung. NKG có khả năng bị loại, còn HAG đang sát ngưỡng giới hạn và kết quả có thể thay đổi tùy thông số free-float và trọng số đầu tư áp dụng.

Thay đổi đáng kể nhất lại nằm ở tỷ trọng của VIC. BSC tính toán Xtrackers có thể bán khoảng 1.490 tỷ đồng cổ phiếu này khi tỷ trọng dự kiến giảm mạnh.

VRE cũng có khả năng bị bán hơn 102 tỷ đồng. Nếu NKG chính thức rời chỉ số, quỹ có thể bán toàn bộ khoảng 24 tỷ đồng cổ phiếu này.

Phía mua vào gồm NVL, STB, SHB, FPT, HPG, SSI và VHM. Trong đó, NVL có thể được mua khoảng 193 tỷ đồng, SHB gần 183 tỷ đồng, STB 178 tỷ đồng, HPG gần 137 tỷ đồng và FPT khoảng 134 tỷ đồng.

Fubon đứng trước kỳ cơ cấu nhiều biến động

So với VanEck và Xtrackers, BSC dự báo danh mục FTSE Vietnam 30 Index mà Fubon ETF tham chiếu có thể thay đổi nhiều hơn.

Năm cổ phiếu MCH, VPL, FPT, VPB và ACB được dự báo có khả năng gia nhập chỉ số, trong khi KDH, VCI, VND và KBC có thể bị loại.

Danh sách này vẫn còn những biến số. ACB đang sát giới hạn về room ngoại nên khả năng được thêm mới chưa chắc chắn. BSR lại nằm sát ngưỡng trọng số đầu tư tối thiểu; nếu BSR bị loại, KBC có thể được giữ lại.

Theo kịch bản của BSC, Fubon có thể phải giải ngân khoảng 564 tỷ đồng vào VPB, 536 tỷ đồng vào FPT, 352 tỷ đồng vào ACB, 328 tỷ đồng vào MCH và 186 tỷ đồng vào VPL.

Cổ phiếu mua/bán của Fubon ETF trong kỳ đánh giá tháng 9/2026. Ảnh: BSC

Ở chiều ngược lại, quỹ được dự báo bán khoảng 829 tỷ đồng VIC và 334 tỷ đồng VHM. Nếu các mã dự báo bị loại thực sự rời danh mục, VCI có thể chịu lượng bán khoảng 194 tỷ đồng, VND 173 tỷ đồng, KBC 120 tỷ đồng và KDH 99 tỷ đồng.

Một yếu tố khác có thể khiến số cổ phiếu được Fubon bổ sung lần này nhiều hơn số mã bị loại là danh mục hiện chỉ có 29 thành phần. Theo BSC, quỹ đã bán toàn bộ HVN từ tháng 6/2026, vì vậy kỳ đánh giá tháng 9 có thể đưa số lượng cổ phiếu trở lại đủ 30 mã.

BSC đồng thời lưu ý Fubon tiếp tục ghi nhận xu hướng rút vốn trong các phiên trước và sau kỳ nghỉ lễ 2/9. Diễn biến này có thể tạo thêm áp lực bán đối với những cổ phiếu đang có trong danh mục.