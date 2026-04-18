Lãnh đạo Gia Lai kêu gọi doanh nghiệp "dám làm lớn", vươn ra nước ngoài

Gia Lai có trên 100 doanh nghiệp đạt tiêu chí doanh nghiệp tiên phong

Ngày 18/4, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến triển khai Đề án hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tiên phong theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình phát triển 1.000 doanh nghiệp tiên phong giai đoạn 2026 - 2030.

Theo Đề án phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2035 theo Quyết định số 1905/QĐ-UBND ngày 24/9/2025 của UBND tỉnh Gia Lai, phát triển doanh nghiệp tiên phong được xác định là giải pháp đột phá đầu tiên trong phát triển kinh tế tư nhân của tỉnh trong giai đoạn tới.

Qua rà soát sơ bộ, toàn tỉnh Gia Lai có trên 100 doanh nghiệp đạt tiêu chí doanh nghiệp tiên phong theo Quyết định số 631/QĐ-TTg.

Trong đó, một số doanh nghiệp có năng lực lớn phải kể đến như: Công ty cổ phần Hoàng Anh - Gia Lai; Công ty TNHH Vĩnh Hiệp; Công ty TNHH nông nghiệp Thagri Gia Lai; Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Phù Mỹ; Công ty cổ phần KCN Sài Gòn - Nhơn Hội; Công ty cổ phần Phú Tài…

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp và hiệp hội ngành hàng nhận định, Chương trình phát triển 1.000 doanh nghiệp tiên phong giai đoạn 2026–2030 không chỉ là chính sách hỗ trợ mà còn là “cú hích” mang tính chiến lược, tạo điều kiện để doanh nghiệp bứt phá, phát triển bền vững trong thời gian tới; qua đó góp phần đưa khu vực kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế.

Đại diện các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp và hiệp hội ngành hàng đánh giá cao sự quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi của tỉnh Gia Lai đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Đồng thời ghi nhận sự chủ động, tích cực của tỉnh trong triển khai Chương trình phát triển 1.000 doanh nghiệp tiên phong giai đoạn 2026 - 2030. Các ý kiến cũng đề nghị các sở, ngành tiếp tục hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tiên phong; đẩy mạnh đơn giản hóa quy trình, thủ tục; bảo đảm tính minh bạch, hiệu quả trong giải quyết các thủ tục liên quan, qua đó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp tham gia chương trình.

“Dám nghĩ lớn, dám làm lớn”

Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, Gia Lai hiện chưa có nhiều doanh nghiệp tư nhân đầu đàn, quy mô lớn, năng lực tài chính mạnh và công nghệ hiện đại để đóng vai trò dẫn dắt, tạo động lực cho phát triển kinh tế địa phương.

Việc triển khai Chương trình phát triển 1.000 doanh nghiệp tiên phong giai đoạn 2026–2030 là bước đi mang tính chiến lược nhằm xây dựng đội ngũ doanh nghiệp tư nhân nòng cốt, có năng lực cạnh tranh quốc tế, giữ vai trò dẫn dắt nền kinh tế.

Ông Phạm Anh Tuấn đề nghị cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn đổi mới tư duy theo hướng “dám nghĩ lớn, dám làm lớn”; đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực quản trị; tích cực đầu tư, đăng ký tham gia lực lượng doanh nghiệp tiên phong trong các ngành, lĩnh vực chiến lược.

Tăng cường ứng dụng khoa học – công nghệ, nhất là trí tuệ nhân tạo (AI); áp dụng các mô hình quản trị tiên tiến, tiêu chuẩn phát triển bền vững; xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển theo chu kỳ 5 năm và tầm nhìn 20 năm, phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh.

Đối với các doanh nghiệp đã đăng ký tham gia chương trình, cần khẩn trương hoàn thiện đề án, xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh với mục tiêu cụ thể, lộ trình rõ ràng, bảo đảm tính khả thi và tiến độ triển khai; phát huy vai trò dẫn dắt, hình thành các cực tăng trưởng, thu hút doanh nghiệp vệ tinh, thúc đẩy liên kết ngành, lan tỏa động lực phát triển trong từng lĩnh vực.

Ngoài ra, các doanh nghiệp mạnh dạn mở rộng đầu tư ra nước ngoài, trước mắt tại 4 tỉnh Nam Lào và 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia; tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật, đặc biệt trong lĩnh vực thuế; tăng cường đoàn kết, hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu; đồng thời chung tay bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp; trong đó Sở Công Thương giữ vai trò đầu mối, chủ động cung cấp thông tin, định hướng quy hoạch, hỗ trợ kết nối chuỗi cung ứng, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường.

Tiếp tục rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, nhất quán.

Gia Lai tập trung triển khai các nhóm hỗ trợ trọng tâm như: hỗ trợ thủ tục đầu tư, hải quan, niêm yết trên thị trường chứng khoán; hỗ trợ thử nghiệm, kiểm định sản phẩm và đặt hàng, mua sắm sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp tiên phong; hỗ trợ tài chính, tín dụng.

Hỗ trợ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển kinh doanh theo hướng tuần hoàn; hỗ trợ nâng cao năng lực doanh nghiệp; xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu và phát triển thị trường.

“Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, lựa chọn và phát triển đội ngũ doanh nghiệp tiên phong; tổ chức làm việc trực tiếp với từng doanh nghiệp để nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để doanh nghiệp bứt phá, phát triển bền vững, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh Gia Lai”, ông Tuấn nhấn mạnh.