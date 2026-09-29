Lãnh đạo Huế kiểm tra các cụm công nghiệp, chỉ đạo gỡ khó cho doanh nghiệp

Chiều 28/9, Phó Chủ tịch UBND TP.Huế Hà Văn Tuấn kiểm tra thực tế tại các cụm công nghiệp An Hòa, Điền Lộc 1 và Điền Lộc 2, nhằm rà soát tiến độ, đánh giá hoạt động và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Phó Chủ tịch UBND TP.Huế Hà Văn Tuấn chủ trì buổi làm việc tại Cụm công nghiệp An Hòa. Ảnh: N.M.

Tại các các cụm công nghiệp, ông Hà Văn Tuấn kiểm tra tình hình đầu tư xây dựng, sản xuất, kinh doanh, tiến độ hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, công tác quản lý, khai thác và triển khai các dự án.

Theo báo cáo, Cụm công nghiệp An Hòa được hình thành nhằm phát triển các loại hình công nghiệp phù hợp với định hướng của thành phố, ưu tiên thu hút ngành nghề truyền thống, các cơ sở sản xuất vừa và nhỏ, đồng thời góp phần di dời những cơ sở gây ô nhiễm trong khu dân cư.

Cụm công nghiệp An Hòa có quy mô quy hoạch 48ha, trong đó đất công nghiệp 33,86ha, đất cây xanh 3,17ha, đất phụ trợ 0,78ha, đất công cộng 1,18ha và đất giao thông 9,01ha.

Công tác đầu tư hạ tầng tại Cụm công nghiệp An Hòa đang được triển khai theo kế hoạch. Chủ đầu tư hạ tầng là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực khu kinh tế, công nghiệp.

Tính đến tháng 9/2026, diện tích đã thu hồi để đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật đạt 375.745,4m² trên tổng số 480.000m², tương đương 78,28%.

Phó Chủ tịch UBND TP.Huế Hà Văn Tuấn kiểm tra tại Cụm công nghiệp Điền Lộc. Ảnh: N.M.

Qua kiểm tra, ông Hà Văn Tuấn yêu cầu các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan rà soát toàn diện hoạt động của từng cụm công nghiệp, làm rõ những tồn tại, hạn chế, nhất là các vấn đề về hạ tầng, đất đai, môi trường, quản lý và thu hút đầu tư.

Những nội dung thuộc thẩm quyền phải được chủ động giải quyết, các vấn đề vượt thẩm quyền cần kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, chỉ đạo.



Theo ông Hà Văn Tuấn, các cơ quan, đơn vị phải tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về hạ tầng, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh và nâng cao hiệu quả sử dụng hạ tầng các cụm công nghiệp.

Các chủ đầu tư, đơn vị quản lý cụm công nghiệp được yêu cầu nâng cao trách nhiệm trong quản lý, khai thác hạ tầng; chủ động phối hợp với cơ quan chức năng xử lý các vấn đề phát sinh, bảo đảm điều kiện phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND TP.Huế yêu cầu việc phối hợp, xử lý công việc phải theo tinh thần rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, không để khó khăn, vướng mắc kéo dài.

Qua đó, TP.Huế hướng đến khai thác hiệu quả quỹ đất và hạ tầng công nghiệp, tạo thêm mặt bằng sản xuất, thu hút đầu tư và góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp, kinh tế - xã hội trên địa bàn.