Lãnh đạo tỉnh, Giám đốc sở, Chủ tịch xã, phường Gia Lai sẽ trực tiếp trả lời vấn đề "nóng" doanh nghiệp quan tâm

Ngày 30/7, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, vừa ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Chuyên mục “Người dân, doanh nghiệp hỏi - Chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời”, nhằm tăng cường đối thoại giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp.

Kịp thời cung cấp thông tin chính thống, giải đáp những vấn đề được quan tâm, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ, công khai, minh bạch.

Người dân, doanh nghiệp ở Gia Lai có thể đặt câu hỏi trực tiếp để lãnh đạo UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành và Chủ tịch UBND các xã, phường giải đáp trên sóng truyền hình đối với những vấn đề thuộc phạm vi quản lý nhà nước. Ảnh: Phước Lộc.

Theo kế hoạch, chuyên mục được tổ chức định kỳ 2 tuần/1 số, phát sóng vào chương trình thời sự buổi tối thứ Tư của tuần thứ 2 và tuần thứ 4 hằng tháng trên Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh, với thời lượng không quá 10 phút mỗi số.

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai cho biết, nội dung chương trình tập trung tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin về kết quả chỉ đạo, điều hành của tỉnh.

Đồng thời giải đáp các câu hỏi, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của UBND tỉnh.

Chuyên mục hướng đến việc phát huy vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, phường trong việc trực tiếp cung cấp thông tin, giải trình, làm rõ các chủ trương, chính sách, kết quả chỉ đạo, điều hành cũng như các vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý.

Qua đó, tăng cường trách nhiệm giải trình của cơ quan hành chính nhà nước, tạo sự đồng thuận xã hội và củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp đối với chính quyền 2 cấp tỉnh Gia Lai.

Người dân, doanh nghiệp có thể gửi câu hỏi thông qua Cổng Thông tin điện tử tỉnh Gia Lai, Cổng Giao tiếp điện tử tỉnh Gia Lai, thư điện tử của Chuyên mục, mã QR hoặc các hình thức khác do UBND tỉnh quy định. Các câu hỏi sẽ được Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận, xác thực, tổng hợp, lựa chọn theo quy trình thống nhất trước khi tổ chức trả lời và phát sóng.

Theo kế hoạch, các nội dung được lựa chọn phải gắn với yêu cầu chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, những vấn đề có tính thời sự, tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp, có khả năng giải đáp công khai và mang lại lợi ích cho nhiều đối tượng. Không đưa vào chuyên mục các nội dung thuộc bí mật nhà nước, khiếu nại, tố cáo, tranh chấp hoặc các vụ việc cụ thể đang được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Quy Nhơn của tỉnh Gia Lai, nơi có không gian ven biển rộng thoáng, không che chắn tầm nhìn ra biển. Ảnh: Quy Nhơn.

UBND tỉnh Gia Lai cho biết, trong năm 2026, Chuyên mục “Người dân, doanh nghiệp hỏi - Chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời” dự kiến triển khai nhiều chuyên đề trọng tâm như: đất đai, giải phóng mặt bằng và các dự án trọng điểm; phát triển kinh tế tư nhân; cải cách hành chính, chuyển đổi số; khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo; nông nghiệp công nghệ cao; an sinh xã hội; y tế, giáo dục và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.