Lãnh đạo TP.Huế cảnh báo quy trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng kéo dài

Ngày 28/5, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Huế Hoàng Hải Minh chủ trì buổi làm việc với Sở Xây dựng cùng các đơn vị, địa phương liên quan về công tác quản lý trật tự xây dựng và trật tự đô thị trên địa bàn thành phố.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Huế Hoàng Hải Minh chủ trì buổi làm việc về công tác quản lý trật tự xây dựng và trật tự đô thị trên địa bàn thành phố.

Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Xây dựng TP.Huế Võ Lê Nhật cho biết, thời gian qua ngành xây dựng đã chủ động kiểm tra, kịp thời nắm bắt tình hình và đề nghị UBND các xã, phường tăng cường công tác đảm bảo trật tự đô thị trên địa bàn.

Theo đó, các địa phương đã tập trung ra quân chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường; phát quang các điểm, nút giao bị che khuất tầm nhìn nhằm đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Đồng thời, kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm về trật tự xây dựng, xử lý các vấn đề phát sinh, vướng mắc tại cơ sở.

Sở Xây dựng cũng chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát hồ sơ, hướng dẫn cho các đơn vị cấp xã, phường theo tinh thần phân cấp mới nhằm giúp chính quyền cơ sở chủ động hơn trong công tác quản lý địa bàn.

“Mặc dù đã phân cấp, Sở Xây dựng vẫn tiếp tục thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước, kiểm tra và xử lý các vụ việc phức tạp, các công trình có quy mô lớn hoặc các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trong phạm vi phân cấp cho cấp xã theo quy định của pháp luật”, ông Võ Lê Nhật cho biết.

Tại cuộc họp, đại diện nhiều địa phương đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác quản lý trật tự xây dựng và trật tự đô thị, nhất là về nhân lực, nguồn lực, công tác phối hợp xử lý vi phạm cũng như những bất cập trong quản lý tại cơ sở.

Giám đốc Sở Xây dựng TP.Huế Võ Lê Nhật báo cáo tại buổi làm việc.

Các đơn vị đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả quản lý, nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc kiểm tra, xử lý vi phạm.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Huế Hoàng Hải Minh nhấn mạnh, để tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và trật tự đô thị, các địa phương phải chủ động hơn trong công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm ngay từ khi mới phát sinh.

Ông Hoàng Hải Minh yêu cầu các địa phương hằng tháng gửi báo cáo đánh giá công tác quản lý trật tự xây dựng về Sở Xây dựng để tổng hợp, theo dõi và đánh giá.

Đặc biệt, cấp xã phải nghiêm túc trong công tác kiểm tra, quản lý. Nếu địa phương nào buông lỏng quản lý, để xảy ra vi phạm kéo dài sẽ bị xem xét, quy trách nhiệm người đứng đầu.

Đối với công tác quản lý trật tự đô thị, ông Hoàng Hải Minh đề nghị tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong xử lý các điểm nóng về trật tự đô thị; tập trung xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, hoạt động xích lô không đúng quy định, tình trạng chèo kéo khách du lịch.

Bên cạnh đó, các đơn vị liên quan cần rà soát lại hệ thống biển báo, bãi giữ xe, công tác thu gom, xử lý rác thải và các vấn đề liên quan đến mỹ quan đô thị; đồng thời nghiên cứu cơ chế tháo gỡ khó khăn cho các địa phương về nguồn lực và nhân lực nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.

Cũng trong ngày 28/5, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Huế đã chủ trì buổi làm việc với các đơn vị liên quan về tình hình quản lý vật liệu xây dựng, quản lý nghĩa trang và quản lý hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố.