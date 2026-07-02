Lãnh đạo TP.Huế chỉ đạo xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan dự án gần 200 tỷ đồng chậm tiến độ

Chiều ngày 1/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Huế Hoàng Hải Minh đã kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Quảng trường Văn hóa thể thao TP.Huế và dự án Đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài.

Dự án Quảng trường Văn hóa thể thao TP.Huế hiện giá trị thực hiện mới chỉ đạt khoảng 55%, thấp hơn nhiều so với báo cáo và chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

Tại dự án Quảng trường Văn hóa thể thao TP.Huế, theo báo cáo của chủ đầu tư, giá trị thực hiện đến nay đạt khoảng 75%, nhà thầu cam kết hoàn thành công trình trước ngày 31/7/2026.

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế tại hiện trường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Huế Hoàng Hải Minh nhận định tiến độ thi công mới chỉ đạt khoảng 55%, thấp hơn nhiều so với báo cáo và chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

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Trên cơ sở khối lượng công việc còn lại khá lớn, ông Hoàng Hải Minh gia hạn cho đơn vị thi công hoàn thành công trình đến ngày 15/8/2026, đồng thời nhấn mạnh đây là lần gia hạn cuối cùng. Ông yêu cầu các đơn vị liên quan phải tập trung cao độ, quyết tâm hoàn thành dự án đúng thời hạn.

Để kiểm soát chặt chẽ tiến độ thi công, ông Hoàng Hải Minh yêu cầu thành lập ngay Tổ công tác theo dõi, giám sát tiến độ thi công hằng ngày tại công trường, sau 7 ngày tổ chức đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo UBND thành phố để xem xét, chỉ đạo, kịp thời xử lý.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Huế Hoàng Hải Minh đã kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Quảng trường Văn hóa thể thao TP.Huế.

Đối với nhà thầu thi công, ông Hoàng Hải Minh yêu cầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp, bảo đảm khối lượng thực hiện tối thiểu đạt 1% mỗi ngày. Sau 7 ngày, nếu không hoàn thành khối lượng theo yêu cầu, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển đô thị TP.Huế phải triển khai ngay các biện pháp xử lý theo hợp đồng, bao gồm tịch thu bảo lãnh thực hiện hợp đồng, chấm dứt hợp đồng với nhà thầu theo đúng quy định của pháp luật, kiên quyết không để ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành dự án.

Bên cạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, ông Hoàng Hải Minh cũng lưu ý các đơn vị phải tuyệt đối bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật công trình; thực hiện nghiêm các quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong quá trình thi công.

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Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Huế giao các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu, các hợp đồng xây lắp, hợp đồng tư vấn (quản lý dự án, giám sát, thiết kế), hồ sơ thiết kế, hồ sơ quản lý chất lượng công trình cũng như các nội dung điều chỉnh, phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

Kiểm tra dự án Quảng trường Văn hóa thể thao TP.Huế, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Huế Hoàng Hải Minh yêu cầu làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan việc để dự án chậm tiến độ.

Trên cơ sở đó, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, nhà thầu và các tổ chức, cá nhân có liên quan đối với việc để dự án chậm tiến độ, đề xuất biện pháp xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với Dự án Đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài, sau khi kiểm tra hiện trường và nghe chủ đầu tư báo cáo tình hình triển khai, ông Hoàng Hải Minh yêu cầu chủ đầu tư, các đơn vị thi công và đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ dứt điểm những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại để đẩy nhanh tiến độ thi công.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Huế cũng yêu cầu các nhà thầu huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị, vật tư, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục còn lại, tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị trong quá trình triển khai, bảo đảm hoàn thành dự án theo đúng tiến độ đã cam kết…





Dự án Quảng trường Văn hóa thể thao TP.Huế có tổng mức đầu tư gần 200 tỷ đồng. Trong đó, gói thầu số 11 có giá trị hơn 83 tỷ đồng, khởi công từ tháng 1/2025 và theo kế hoạch ban đầu sẽ hoàn thành vào tháng 2/2026.

Tuy nhiên, sau nhiều lần lỡ hẹn, đến nay các hạng mục thuộc gói thầu này vẫn chưa thể hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

Vừa qua, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển đô thị TP.Huế đã ban hành quyết định xử phạt Công ty CP Xây lắp và thương mại An Bảo số tiền hơn 260 triệu đồng do chậm tiến độ thực hiện gói thầu số 11 thuộc dự án.

Trước đó, ngày 20/5, nhà thầu này cũng bị xử phạt hơn 31 triệu đồng vì vi phạm tiến độ hợp đồng. Như vậy, tổng số tiền xử phạt đối với nhà thầu đến nay đã vượt 292 triệu đồng.

Công ty CP Xây lắp và thương mại An Bảo là thành viên liên danh thực hiện gói thầu số 11, bao gồm các hạng mục xây dựng và lắp đặt thiết bị phục vụ cải tạo nhà thi đấu thuộc dự án Quảng trường Văn hóa thể thao TP.Huế.

Theo quyết định xử phạt, toàn bộ số tiền phạt sẽ được khấu trừ trực tiếp vào các đợt thanh toán khối lượng hoàn thành tiếp theo của gói thầu.



