Lãnh đạo TP.Huế: Không để nhà, đất dôi dư bỏ trống, lãng phí, phải làm rõ trách nhiệm từng trường hợp

Vào ngày 11/9, Phó Chủ tịch UBND TP.Huế Hà Văn Tuấn chủ trì cuộc họp rà soát các cơ sở nhà, đất dôi dư còn vướng mắc trong quá trình sắp xếp, xử lý và khai thác trên địa bàn.

Cuộc họp có sự tham dự của đại diện các sở, ban ngành, UBND các phường Thuận Hóa, Phú Xuân cùng các phòng, ban, đơn vị liên quan.

Phó Chủ tịch UBND TP.Huế Hà Văn Tuấn chủ trì cuộc họp rà soát các cơ sở nhà, đất dôi dư còn vướng mắc trên địa bàn. Ảnh: Văn Bốn.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, hiện một số cơ sở nhà, đất dôi dư trên địa bàn các phường Thuận Hóa và Phú Xuân vẫn gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình sắp xếp, xử lý và khai thác.

Các nội dung được tập trung rà soát gồm hiện trạng sử dụng, nguồn gốc hình thành, hồ sơ pháp lý, quá trình quản lý và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan.

Qua rà soát, việc xử lý một số cơ sở nhà, đất còn vướng về hồ sơ, nguồn gốc tài sản cũng như hiện trạng quản lý, sử dụng. Những nội dung này cần tiếp tục được làm rõ để có cơ sở xử lý tài sản công đúng quy định.

Tại cuộc họp, các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan đã trao đổi từng trường hợp cụ thể, phân tích những khó khăn trong quá trình sắp xếp, xử lý và đề xuất phương án phù hợp với từng cơ sở nhà, đất.



Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND TP.Huế Hà Văn Tuấn yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung rà soát cụ thể từng cơ sở nhà, đất.

Trong đó, phải làm rõ hiện trạng, nguồn gốc, hồ sơ pháp lý, quá trình quản lý, sử dụng cũng như những khó khăn, vướng mắc của từng trường hợp.

Trên cơ sở kết quả rà soát, các cơ quan, đơn vị phải chủ động đề xuất phương án xử lý cụ thể, bảo đảm đúng quy định pháp luật và phù hợp tình hình thực tế.

Đối với những tài sản có khả năng khai thác, sử dụng, ông Hà Văn Tuấn yêu cầu nghiên cứu phương án phát huy hiệu quả. Với những trường hợp chưa đủ điều kiện xử lý, phải xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và hướng giải quyết.

Ông Hà Văn Tuấn nhấn mạnh yêu cầu quản lý chặt chẽ tài sản công, không để xảy ra tình trạng tài sản bị bỏ trống, xuống cấp, sử dụng sai mục đích hoặc gây lãng phí nguồn lực.

Việc sắp xếp, xử lý nhà, đất dôi dư phải được thực hiện công khai, đúng quy định, bảo đảm hiệu quả, đồng thời phát huy giá trị nguồn lực đất đai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

UBND TP. Huế đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khách sạn cao cấp tại các khu đất vàng 22-24 và 26-30A Lê Lợi, phường Thuận Hóa. Đây là các cơ sở nhà, đất công dôi dư, bỏ hoang nhiều năm. Ảnh: T.H.

Phó Chủ tịch UBND TP.Huế cũng yêu cầu tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương và đơn vị đang quản lý tài sản. Những nội dung thuộc thẩm quyền phải được khẩn trương giải quyết, trường hợp vượt thẩm quyền cần kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, chỉ đạo, không để xảy ra tình trạng đùn đẩy, kéo dài.

Cuộc họp nhằm tiếp tục triển khai thông báo số 341/TB-UBND ngày 28/8/2026 về kết luận của Chủ tịch UBND TP.Huế tại cuộc họp nghe báo cáo, xử lý các vướng mắc liên quan đến đầu tư công, xử lý tài sản công và các chương trình mục tiêu quốc gia.

Việc rà soát từng cơ sở, xác định rõ vướng mắc và phương án xử lý được xem là cơ sở để thành phố tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, xử lý và khai thác hiệu quả quỹ nhà, đất dôi dư, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Trước đó, Thanh tra TP.Huế đã công bố kết luận thanh tra chuyên đề về phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất thuộc thẩm quyền quản lý của UBND TP.Huế và phát hiện nhiều tồn tại, sai phạm.



Theo kết luận thanh tra, Sở Tài chính, UBND phường Phú Xuân, UBND xã A Lưới 5 và các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1, 2, 3 còn để xảy ra thiếu sót trong việc ban hành cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất.



Nhiều cơ sở nhà, đất chưa được xử lý kịp thời theo thẩm quyền hoặc chưa được báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết, dẫn đến tình trạng bỏ trống, hoang hóa nhiều năm, không phát huy hiệu quả sử dụng.



Thanh tra xác định Sở Tài chính TP.Huế chưa chủ động đôn đốc các đơn vị liên quan, chưa kịp thời tham mưu tháo gỡ vướng mắc trong xử lý nhà, đất sau sắp xếp. Việc hướng dẫn các địa phương còn chậm và thiếu đồng bộ.



Đặc biệt, có 245 cơ sở nhà, đất đã được phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý nhưng đến thời điểm thanh tra vẫn chưa thực hiện theo kế hoạch. Sau khi thực hiện sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp, Sở Tài chính cũng chưa xây dựng phương án xử lý đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư. Việc tham mưu UBND thành phố tạm giao 108 cơ sở cho các phường, xã quản lý chỉ mang tính giải pháp tạm thời.



Ngoài ra, trong số 38 cơ sở nhà, đất do cơ quan Trung ương chuyển giao về địa phương, mới có phương án xử lý đối với 18 cơ sở, còn lại 20 cơ sở chưa được xây dựng phương án cụ thể.



Thanh tra TP.Huế cũng phát hiện nhiều vi phạm như để nhà, đất trống không sử dụng; cho tổ chức, cá nhân sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh; công tác bàn giao, tiếp nhận tài sản chưa đúng quy định.



Từ những tồn tại nêu trên, Thanh tra TP.Huế đã kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị gồm Sở Tài chính, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1, 2, 3, UBND phường Phú Xuân và UBND xã A Lưới 5 tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan.



Tùy theo mức độ vi phạm, các đơn vị phải xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định...