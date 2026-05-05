Lãnh đạo TP.Huế phê bình một Ban QLDA, yêu cầu kiểm điểm vì dự án chậm tiến độ

Ngày 5/5, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Huế Hoàng Hải Minh đã chủ trì buổi làm việc với Ban Quản lý dự án (Ban QLDA) đầu tư xây dựng và phát triển đô thị TP.Huế về xử lý các dự án chậm tiến độ. Cùng tham gia buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Tại buổi làm việc, Ban QLDA đầu tư xây dựng và phát triển đô thị TP.Huế đã báo cáo tổng thể tình hình triển khai các dự án đang thực hiện, đánh giá cụ thể danh mục dự án, tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư công.

Cơ quan này cũng chỉ ra các nguyên nhân dẫn đến chậm tiến độ tại một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố thời gian qua.

Qua thảo luận, Ban QLDA đầu tư xây dựng và phát triển đô thị TP.Huế và các đơn vị liên quan đã làm rõ những tồn tại, hạn chế, nhất là các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, năng lực nhà thầu…, đồng thời đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ, xử lý dứt điểm trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh nghiêm túc phê bình Ban QLDA đầu tư xây dựng và phát triển đô thị TP.Huế khi để một số dự án do đơn vị làm chủ đầu tư chậm tiến độ, ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn và mục tiêu phát triển chung của thành phố.

Ông Hoàng Hải Minh yêu cầu Ban QLDA tổ chức kiểm điểm, đánh giá trách nhiệm các tập thể, cá nhân có liên quan; làm rõ trách nhiệm từng khâu, từng bộ phận, đặc biệt là vai trò người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Huế Hoàng Hải Minh kiểm tra dự án Đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài.

Đồng thời, ông Hoàng Hải Minh yêu cầu Ban QLDA tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 đối với các dự án chuyển tiếp, dự án khởi công mới, dự án hoàn ứng ngân sách địa phương, dự án chuẩn bị đầu tư và các dự án quy hoạch.

Trong đó, cần ưu tiên tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, kiên quyết xử lý, thay thế các nhà thầu yếu kém, thi công dự án chậm tiến độ, thiếu trách nhiệm, cố tình chây ỳ.

Đối với các dự án trọng điểm đang triển khai, ông Hoàng Hải Minh giao mốc thời gian cụ thể cho từng dự án, yêu cầu Ban QLDA xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức thi công khoa học, huy động tối đa nhân lực, phương tiện, thiết bị, tăng ca, tăng kíp để bù tiến độ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Huế yêu cầu thực hiện chế độ báo cáo tiến độ hằng tuần về UBND thành phố để kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, đảm bảo các dự án hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu đề ra.