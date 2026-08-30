Lãnh đạo UBND TP.Huế phê bình tiến độ dự án trường nội trú hàng trăm tỷ đồng ở A Lưới

Ngày 29/8, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Huế Hoàng Hải Minh đã kiểm tra tình hình thi công, hoàn thiện các dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại xã A Lưới 3 và xã A Lưới 4.

Tại dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS A Lưới 4, ông Hoàng Hải Minh kiểm tra thực tế các hạng mục gồm khu phòng học, phòng chức năng, khu nội trú, sân trường, hệ thống hạ tầng và trang thiết bị phục vụ dạy, học.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Huế kiểm tra tiến độ dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS A Lưới 3. Ảnh: N..

Qua kiểm tra, ông Hoàng Hải Minh ghi nhận nỗ lực của các đơn vị trong việc đẩy nhanh tiến độ, đồng thời yêu cầu tiếp tục tập trung nhân lực, vật lực để hoàn thiện những hạng mục còn lại, bảo đảm chất lượng, mỹ quan và an toàn công trình.

Các đơn vị thi công được yêu cầu chủ động rà soát từng hạng mục, tổ chức thi công cuốn chiếu, hoàn thành đến đâu bàn giao đến đó. Bên cạnh đó, phải khẩn trương lắp đặt thiết bị, hoàn thiện cảnh quan, vệ sinh môi trường để sẵn sàng đón học sinh vào học.

Tại dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS A Lưới 3, ông Hoàng Hải Minh phê bình tiến độ thi công khi vẫn còn nhiều hạng mục chưa hoàn thiện, trong khi thời gian đến ngày khai giảng năm học mới không còn nhiều.

Ông Hoàng Hải Minh yêu cầu các đơn vị liên quan cam kết hoàn thành toàn bộ khối lượng công việc chậm nhất vào ngày 3/9, không để ảnh hưởng đến việc tổ chức khai giảng và đón học sinh vào học.

Đơn vị thi công được giao khẩn trương tăng cường nhân lực, nhất là lực lượng thực hiện các hạng mục ốp lát, lắp đặt lan can và hoàn thiện những phần việc còn dang dở.

Ông Hoàng Hải Minh cũng yêu cầu tổ chức họp chỉ huy công trường, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, từng đơn vị; xác định rõ thời gian hoàn thành từng hạng mục và cá nhân, đơn vị chịu trách nhiệm về tiến độ được giao.

“Công trình phải để người dân hài lòng, học sinh hài lòng”, ông Hoàng Hải Minh nhấn mạnh, đồng thời yêu cầu các đơn vị tập trung cao độ, làm thực chất, hiệu quả, tránh hình thức.



Ông Hoàng Hải Minh giao lãnh đạo các sở, ngành liên quan tiếp tục bám sát công trình từ nay đến ngày khai giảng, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ.

Trong những ngày tới, các đơn vị phải hoàn thành việc dọn dẹp vệ sinh trường học, huy động lực lượng tại địa phương cùng tham gia. Toàn bộ vật liệu, thiết bị, phế thải phải được di chuyển ra khỏi khu vực trường, bảo đảm mặt bằng sạch sẽ, gọn gàng, an toàn cho học sinh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Huế kiểm tra công trình Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS A Lưới 4. Ảnh: N.M.

Việc bàn giao công trình được thực hiện theo phương châm “bàn giao từng khối, từng hạng mục”, ưu tiên các khu vực phục vụ trực tiếp việc học tập, sinh hoạt của học sinh. Trọng tâm là hoàn thiện ốp lát, lan can, lắp đặt thiết bị và các hạng mục thiết yếu.

Nhấn mạnh "an toàn cho các cháu vào học là yêu cầu cao nhất”, ông Hoàng Hải Minh chỉ đạo các đơn vị phải rà soát kỹ toàn bộ công trình, không để xảy ra nguy cơ mất an toàn tại khu vực học tập, vui chơi, sinh hoạt và đi lại của học sinh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Huế giao Sở GDĐT tập trung chuẩn bị các điều kiện tổ chức lễ khai giảng năm học mới; phối hợp với các đơn vị, địa phương rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và những điều kiện cần thiết, bảo đảm lễ khai giảng được tổ chức trang trọng, an toàn, ý nghĩa.



Hai dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã A Lưới 3 và A Lưới 4 được khởi công ngày 30/8/2025. Đây là những công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất trường học tại khu vực biên giới.

Tại xã A Lưới 3, dự án xây mới trường trên diện tích 4,866ha, phục vụ 1.527 học sinh, trong đó có 160 học sinh nội trú.

Công trình gồm các khối lớp học, thư viện, ký túc xá, nhà ăn, nhà công vụ, sân thể thao; đồng thời nâng cấp Trường Tiểu học Hồng Thái và Trường Tiểu học Hồng Thượng với hơn 500 học sinh bán trú. Tổng mức đầu tư các công trình thuộc dự án tại xã A Lưới 3 là 232 tỷ đồng.

Tại xã A Lưới 4, trường được đầu tư trên diện tích 4,99ha, phục vụ 1.842 học sinh, trong đó có 200 học sinh nội trú.

Dự án gồm trường trung tâm và cải tạo hai điểm trường tại thôn A Roàng 2 và Ka Roòng - A Hơ; đồng thời đầu tư các hạng mục hành chính, thư viện, ký túc xá, sân thể thao và các công trình phục vụ học tập, sinh hoạt. Tổng mức đầu tư các công trình trường thuộc dự án tại xã A Lưới 4 là 278,5 tỷ đồng.

