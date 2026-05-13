"Lão nông" chân lấm tay bùn tự chế tạo tàu ngầm điện lặn sâu tới 8 mét gây kinh ngạc

Theo Modernet Digital, người nông dân tên là Zhang Shengwu, 60 tuổi đã khiến nhiều người kinh ngạc khi biến ý tưởng tưởng như “điên rồ” thành hiện thực: chế tạo một tàu ngầm điện có thể hoạt động thật sự dưới nước.

Chiếc tàu ngầm điện do một nông dân Trung Quốc chế tạo với chi phí dưới 6.000 euro, có khả năng lặn sâu tới 8 mét. Ảnh CCTV/Interestingengineering

Khởi đầu với vài tấm thép và động cơ cũ

Ông Zhang bắt đầu dự án từ năm 2016 với số vốn chỉ khoảng 5.000 nhân dân tệ (khoảng 18 triệu đồng) để mua thép và động cơ cũ.

Nguyên mẫu đầu tiên gặp hàng loạt vấn đề như rò rỉ nước và hệ thống kín khí kém, suýt khiến dự án thất bại hoàn toàn.

Tuy nhiên, thay vì bỏ cuộc, người nông dân này tiếp tục thiết kế lại toàn bộ con tàu và đầu tư thêm gần 40.000 nhân dân tệ (khoảng 140 triệu đồng) để tạo ra phiên bản hoàn chỉnh mang tên “Great Black Fish” (Cá đen Khổng lồ).

Tàu ngầm điện nặng 5 tấn, lặn sâu tới 8 mét

Chiếc tàu ngầm tự chế có trọng lượng khoảng 5 tấn, đủ chỗ cho hai hành khách và có thể lặn sâu tới 8 mét dưới nước trong khoảng 30 phút.

Hệ thống vận hành sử dụng pin sạc kết nối với động cơ điện phía sau, cho phép tàu di chuyển với tốc độ khoảng 4 hải lý/giờ.

Thông số chính của “Great Black Fish” bao gồm: Động cơ: chạy điện hoàn toàn; Nguồn năng lượng: pin sạc; Độ sâu tối đa: khoảng 8 mét; Thời gian lặn: khoảng 30 phút; Sức chứa: 2 người; Tổng chi phí chế tạo: dưới 6.000 euro.

Dùng 2 tấn bê tông để giữ thăng bằng

Để giải quyết vấn đề ổn định dưới nước, ông Zhang đã đưa tới 2 tấn bê tông vào thân tàu làm đối trọng, đồng thời lắp thêm nhiều khoang dằn nước để điều chỉnh độ nổi.

Chính các cải tiến này giúp chiếc tàu ngầm có thể vận hành ổn định và an toàn hơn trong vùng nước nông.

Người dân địa phương ban đầu tỏ ra hoài nghi với dự án “điên rồ” của ông Zhang. Nhưng khi tận mắt chứng kiến con tàu hoạt động trên sông gần đó, nhiều người đã hoàn toàn bất ngờ.

Gia đình ông Zhang thời gian đầu cũng e ngại về chi phí và rủi ro, nhưng lão nông này cho biết mỗi lần thử nghiệm thành công đều củng cố quyết tâm của ông. “Chỉ khi bạn thử và thành công, bạn mới nhận ra khả năng thực sự của mình", "lão nông" Trung Quốc nhấn mạnh và nói thêm rằng "ai cũng nên có một mơ ước để theo đuổi trong đời".

Phiên bản mới đang được phát triển

Hiện ông Zhang đang tiếp tục nghiên cứu phiên bản nâng cấp cho “Great Black Fish”.

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất, "lão nông" này cho biết, ông dự định bổ sung hệ thống lọc oxy và kính tiềm vọng có thể quan sát xa tới 2 km.

Theo Modernet Digital, dự án của ông Zhang đang trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều nhà sáng chế nghiệp dư khác, cho thấy sự sáng tạo đôi khi không xuất phát từ các tập đoàn công nghệ lớn, mà từ những xưởng cơ khí nhỏ ở vùng nông thôn.

Trong thời đại công nghệ cao và các tập đoàn tỷ USD, việc một nông dân có thể tự chế tạo tàu ngầm điện với chi phí chỉ bằng nửa chiếc ô tô tầm trung rõ ràng là điều khiến nhiều người phải kinh ngạc.

Trung Quốc xuất hiện nhiều “nhà sáng chế nông thôn”

Theo bài báo, ông Zhang không phải trường hợp cá biệt. Trong nhiều năm qua, Trung Quốc xuất hiện khá nhiều “nhà phát minh nghiệp dư” ở nông thôn, tự chế tạo các phương tiện kỳ lạ bằng nguồn lực rất hạn chế.

Năm 2015, một người đàn ông ở tỉnh Thiểm Tây từng vay nợ để chế tạo tàu ngầm kim loại dài 9 mét.

Trước đó, năm 2009, một nhân viên ngành dịch vụ gần Bắc Kinh cũng từng tự làm tàu lặn bằng các thùng kim loại tái chế.

Những câu chuyện như vậy phản ánh niềm đam mê cơ khí và sáng tạo của nhiều người dân bình thường, ngay cả khi họ không có điều kiện công nghiệp hiện đại hay nguồn vốn lớn.

