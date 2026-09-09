Lão nông tự nhấn chìm ruộng của mình trong nước, tạo ra "thiên đường" cho 140 loài chim, cá quý hiếm

Một nông dân ở Oregon, Mỹ biến 70 mẫu Anh trồng lúa mạch thành vùng đất ngập nước làm nhà cho 140 loài chim, cá quý hiếm. Ảnh Indiatimes

Vào năm 2021, một nông dân ở miền nam bang Oregon (Mỹ) đã thực hiện một bước đi đầy bất ngờ: ông quyết định "khai tử" 70 mẫu Anh (khoảng hơn 28 hécta) trong tổng số 400 mẫu Anh đất trồng lúa mạch của gia đình để chuyển hóa thành một vùng đất ngập nước.

Ít ai ngờ rằng, quyết định tưởng chừng đi ngược lại với lợi ích kinh tế ấy lại tạo ra một phép màu sinh học. Chỉ sau vài năm, mảnh đất này đã lột xác hoàn toàn, trở thành một điểm dừng chân lý tưởng và là "ngôi nhà" trú ẩn an toàn cho tới 140 loài chim cùng nhiều sinh vật dưới nước đang đứng trước bờ vực tuyệt chủng.

Từ đồng lúa mạch thành "ốc đảo" hoang dã

Khu vực này ban đầu vốn là đất nông nghiệp thuần túy phục vụ cho việc canh tác lúa mạch. Tuy nhiên, việc chủ trang trại chủ động đưa nguồn nước trở lại, tái tạo hệ sinh thái ngập nước đã thu hút các loài chim di cư ngay lập tức tìm đến. Các khảo sát sinh học cho thấy nơi đây hiện đón nhận hàng ngàn cá thể chim trời mỗi năm, từ các loài thủy cầm quen thuộc cho đến những loài chim hoang dã quý hiếm.

Không chỉ dừng lại ở các loài có cánh, vùng đất ngập nước nhân tạo này còn làm các nhà khoa học ngỡ ngàng khi trở thành môi trường sống lý tưởng cho các loài cá bản địa gặp nguy hiểm. Trong đợt khảo sát và tháo nước một phần vùng ngập để kiểm tra sinh thái, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra những cá thể cá mút đá kích thước lớn, chiều dài lên tới gần 40 cm phát triển khỏe mạnh, đạt kích thước tương đương cá trưởng thành tự nhiên.

Sự hồi sinh này mang lại tín hiệu vô cùng lạc quan. Đối với những loài sinh vật vốn đang chật vật sinh tồn do mất đi môi trường sống tự nhiên và tỷ lệ con non sống sót thấp, khu vực do người nông dân tự tay kiến tạo này chẳng khác nào một "phao cứu sinh" vô giá.

Xu hướng "trả lại đất cho thiên nhiên"

Câu chuyện tại Oregon không phải là trường hợp cá biệt. Trong những năm gần đây, phong trào nông dân tự nguyện ngập nước hóa một phần đất canh tác để làm trạm dừng chân cho chim di cư đang dần lan rộng tại Mỹ.

Tính đến nay, hàng trăm nghìn mẫu Anh đất nông nghiệp đã được chuyển đổi tạm thời hoặc vĩnh viễn thành các vùng sinh thái ngập nước, đóng vai trò sống còn trong việc bảo tồn đa dạng sinh học trước áp lực biến đổi khí hậu và thu hẹp môi trường sống tự nhiên.

Hành động thiết thực của người nông dân Oregon minh chứng cho một thông điệp mạnh mẽ: con người hoàn toàn có thể chung sống hài hòa với thiên nhiên, và đôi khi, việc lùi lại một bước trong kinh tế nông nghiệp lại là cách tiến xa nhất trong công cuộc bảo vệ hành tinh xanh.