Lấy ý kiến quy hoạch dự án sân golf 18 hố tại Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh

Tại hội nghị, đơn vị tư vấn đã trình bày báo cáo tổng thể về đồ án quy hoạch chi tiết dự án sân golf 18 hố thuộc khu thể thao thuộc xã Thạch Xuân và xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh (phía Tây Nam huyện Thạch Hà cũ).

Báo cáo tập trung làm rõ định hướng quy hoạch, phương án tổ chức không gian, hạ tầng kỹ thuật cũng như các giải pháp phát triển đồng bộ nhằm đảm bảo hiệu quả khai thác lâu dài.

Dự án sân golf 18 hố tại xã Toàn Lưu và xã Thạch Xuân, tỉnh Hà Tĩnh (thuộc huyện Thạch Hà cũ) hiện đã được UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết.

Theo quy hoạch, khu vực thực hiện dự án nằm trên địa giới hành chính của hai xã Thạch Xuân và Toàn Lưu, thuộc đồ án quy hoạch phân khu thể thao phía Tây Nam đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt. Dự án có tổng diện tích hơn 86 ha, trong đó phần diện tích thuộc xã Toàn Lưu chiếm khoảng 53 ha.

Vị trí quy hoạch có phía Bắc giáp khu vực rừng trồng xã Toàn Lưu; phía Nam giáp dự án sân golf 36 hố; phía Đông và phía Tây giáp đất rừng sản xuất của hai xã liên quan.

Dự án sân golf thể thao 18 hố được định hướng xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, tích hợp nhiều hạng mục như khu dịch vụ lưu trú, vui chơi giải trí, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái du lịch thể thao của địa phương.

Dự án sân golf 18 hố, xã Toàn Lưu và xã Thạch Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, là một phần trong chiến lược phát triển không gian thể thao gắn với du lịch của địa phương.

Khi đi vào vận hành, dự án dự kiến đón từ 150.000 đến 250.000 lượt khách mỗi năm, đồng thời tạo việc làm cho khoảng 500 - 700 lao động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực.

Sau khi nghe báo cáo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu bảo vệ môi trường trong quá trình triển khai dự án. Trong đó, vấn đề bảo vệ nguồn nước tự nhiên được đặt lên hàng đầu.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã đề nghị đơn vị tư vấn cần làm rõ phương án khai thác, sử dụng nguồn nước từ hồ Bộc Nguyên, đảm bảo không ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của người dân địa phương.

Đoàn tiến hành kiểm tra, đối soát toàn diện hiện trạng tài nguyên rừng, từ ranh giới, diện tích, chất lượng rừng đến đặc điểm thảm thực vật và các yếu tố môi trường sinh thái.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng đề xuất cần nghiên cứu kỹ lưỡng phương án phát triển hạ tầng giao thông trong khu vực dự án. Việc xây dựng các tuyến đường kết nối không chỉ phục vụ hoạt động của sân golf mà còn phải đảm bảo điều kiện thuận lợi cho người dân trong sản xuất, đặc biệt là hoạt động lâm nghiệp tại các vùng bị ảnh hưởng.

Song song với quá trình lấy ý kiến quy hoạch, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh đã tổ chức đoàn công tác kiểm tra thực địa diện tích rừng dự kiến chuyển mục đích sử dụng phục vụ các dự án sân golf 18 hố và 36 hố tại khu vực (phía Tây Nam huyện Thạch Hà cũ)

Hoạt động kiểm tra nhằm hoàn thiện cơ sở thực tiễn, phục vụ công tác tham mưu UBND tỉnh xem xét chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng theo đúng quy định pháp luật. Đoàn công tác có sự tham gia của đại diện nhiều sở, ngành như Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Kiểm lâm, cùng các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương.

Xây dựng sân golf 18 hố tiêu chuẩn quốc tế cùng các hạng mục phụ trợ như cơ sở lưu trú, khu dịch vụ và vui chơi giải trí.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra toàn diện hiện trạng tài nguyên rừng, bao gồm ranh giới, diện tích, chất lượng rừng, thảm thực vật và các yếu tố sinh thái. Hồ sơ đề xuất cũng được rà soát kỹ lưỡng, tập trung vào phương án chuyển đổi, kế hoạch trồng rừng thay thế và các cam kết bảo vệ môi trường từ phía chủ đầu tư.

Việc kiểm tra thực địa không chỉ phục vụ cho các dự án cụ thể mà còn thể hiện quan điểm xuyên suốt của tỉnh Hà Tĩnh trong phát triển: gắn tăng trưởng kinh tế với bảo vệ tài nguyên rừng và môi trường sinh thái.

Đây được xem là nền tảng quan trọng để hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, hài hòa giữa lợi ích kinh tế và bảo tồn thiên nhiên trong thời gian tới.