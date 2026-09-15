Lễ hội trung thu quy mô lớn sẽ diễn ra ở phường Nha Trang và Đông Hải (Khánh Hòa)

Ngày 15/9, tin từ Sở Văn hóa thể thao và du lịch Khánh Hòa cho biết, Sở sẽ phối hợp với các đơn vị tổ chức lễ hội trung thu và diễn ra vào ngày 25/9, tại Quảng trường 2 tháng 4 (phường Nha Trang) và Quảng trường 16 tháng 4 (phường Đông Hải).

Tâm điểm của lễ hội là dàn mascot khổng lồ cao trên 4m mô phỏng các sinh vật biển thuộc “Hải trình Tứ Vịnh”. Mỗi linh vật mang một ý nghĩa riêng gắn liền với các vùng biển Khánh Hòa. Chim Yến đóng vai trò dẫn đường.

Đây là lần đầu tiên Khánh Hòa tổ chức lễ hội trung thu quy mô lớn “Hải trình Ánh trăng”. Ảnh: SVHTTDL

Cá Heo và Cá Mao Tiên đại diện cho sự năng động của Nha Trang. Rùa Biển tượng trưng cho sự bền bỉ của Cam Ranh. Cá Voi thể hiện khát vọng vươn xa từ Vân Phong, trong khi Cá Ngựa Biển tái hiện vẻ đẹp nguyên sơ của Vĩnh Hy.

Không gian này vừa phục vụ nhu cầu thưởng thức, chụp ảnh của du khách, vừa là mô hình giáo dục trực quan giúp thiếu nhi nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường biển.

Lễ hội trung thu sẽ được tổ chức ở phường Nha Trang và Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: SVHTTDL

Bên cạnh đó, đêm hội tạo điểm nhấn với “Biển ánh sáng” từ hàng nghìn chiếc lồng đèn do người dân, du khách mang theo và được Ban Tổ chức phát tặng. Chuỗi hoạt động còn tích hợp các gian hàng trải nghiệm dân gian, workshop sáng tạo, biểu diễn bài chòi, nghệ thuật tuồng, múa lân - sư - rồng cùng sự xuất hiện của các nhân vật chị Hằng, chú Cuội.

Đây là lần đầu tiên địa phương tổ chức một lễ hội Trung thu quy mô lớn, đậm chất đại dương, kết nối nét đẹp văn hóa truyền thống với các giá trị đặc trưng của vùng đất Khánh Hòa.