Liên danh Tập đoàn Đèo Cả - Thịnh Vượng nghiên cứu dự án cao tốc Nha Trang - Đà Lạt

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa chấp thuận Liên danh Đèo Cả - Thịnh Vượng (đại diện là Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả) nghiên cứu, lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đoạn cao tốc Nha Trang - Đà Lạt thuộc tuyến cao tốc Nha Trang - Liên Khương theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Theo đó, Liên danh Đèo Cả - Thịnh Vượng có trách nhiệm tổ chức khảo sát, nghiên cứu và lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi theo đúng quy định của pháp luật.

Cùng đó, hoàn thành, gửi hồ sơ đến UBND tỉnh Khánh Hòa và Sở Tài chính trong thời hạn không quá 6 tháng kể từ ngày văn bản được ban hành.

Mô phỏng dự án cao tốc Nha Trang - Liên Khương. Ảnh: AI

Về kinh phí thực hiện, Nhà đầu tư tự chịu toàn bộ chi phí và rủi ro trong quá trình nghiên cứu, lập hồ sơ; việc xử lý chi phí chuẩn bị dự án được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức PPP.

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan phối hợp, cung cấp thông tin, tạo điều kiện để nhà đầu tư thực hiện khảo sát, nghiên cứu trên địa bàn theo quy định.

Đồng thời, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan liên quan hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, kịp thời tham mưu UBND tỉnh xử lý các nội dung vượt thẩm quyền.

Trước đó, UBND tỉnh Lâm Đồng và UBND tỉnh Khánh Hòa đã thống nhất phạm vi đầu tư tuyến cao tốc Nha Trang - Đà Lạt tại Tờ trình liên tịch số 11614/LT-KH-LĐ ngày 15/10/2024.

Điểm đầu giao với cao tốc Bắc - Nam phía Đông tại xã Diên Thọ, tỉnh Khánh Hòa và điểm cuối tại ngã ba Đarahoa - nút giao giữa Quốc lộ 27C và đường Huỳnh Tấn Phát, thuộc phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Tổng chiều dài tuyến khoảng 80,81 km, quy mô 4 làn xe theo quy hoạch, nền đường rộng 22 - 24,75 m, tốc độ thiết kế 80 - 100 km/h, đi qua địa bàn hai tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng.

Việc đầu tư cao tốc Nha Trang - Đà Lạt nhằm hình thành trục giao thông Đông - Tây kết nối khu vực Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ, phát huy hiệu quả các tuyến cao tốc trục dọc, kết nối các trung tâm kinh tế, cảng biển và đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng.

Dự án cũng được kỳ vọng tạo dư địa và không gian phát triển mới cho vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại, bảo đảm quốc phòng, an ninh, thúc đẩy giảm nghèo và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.