Lộ chiêu khuyến mãi giúp Tập đoàn Thái Lan suýt làm phá sản chuỗi nhà hàng nổi tiếng của Mỹ

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Theo đơn kiện được đệ trình lên tòa án bang Florida (Mỹ), quỹ tín thác đại diện cho các cổ đông đã cáo buộc Thai Union Group - một trong những tập đoàn sản xuất hải sản lớn nhất thế giới niêm yết tại Thái Lan (SET) - lợi dụng quyền kiểm soát để ép buộc Red Lobster.

Đơn kiện nhấn mạnh: "Thai Union đã liên tục đẩy mạnh chiến dịch nhằm vắt kiệt từng giọt giá trị của Red Lobster thông qua các hợp đồng phi kinh tế, vốn chỉ mang lại lợi ích cho Thai Union mà hoàn toàn không có hiệu quả tài chính đối với Red Lobster".

Thực tế, chiến dịch tôm không giới hạn này từng khiến chuỗi nhà hàng thua lỗ tới 11 triệu USD chỉ trong một quý đơn lẻ. Các cổ đông cho biết, họ đã bị thiệt hại hàng triệu USD sau khi Red Lobster buộc phải nộp đơn xin bảo hộ phá sản.

Hiện tại, họ đang yêu cầu tòa án hủy bỏ các giao dịch trị giá khoảng 32 triệu USD mà Thai Union đã ép chuỗi nhà hàng này ký kết vào năm 2023, đồng thời yêu cầu một phiên tòa xét xử có bồi thẩm đoàn để xác định mức độ thiệt hại.

Biến chiến lược lâu đời thành vụ "tai nạn thảm khốc"

Suốt hai thập kỷ qua, Red Lobster vẫn vận hành chương trình "Tôm không giới hạn" như một chiến dịch quảng bá theo mùa rất thành công để thu hút khách hàng. Tuy nhiên, chương trình này vốn dĩ chỉ mang tính tạm thời. Đến năm 2023, sau khi giành quyền kiểm soát tối cao và đưa nhân sự của mình là Paul Kenny lên ghế CEO tạm thời, Thai Union đã ép buộc biến chương trình này thành thực đơn cố định hằng ngày.

Đi kèm với đó, CEO Paul Kenny đã chỉ định Thai Union trở thành nhà cung cấp tôm độc quyền cho chuỗi hệ thống và liên tục nhấn mạnh rằng Red Lobster "mắc nợ" Thai Union, do đó phải mua độc quyền sản phẩm của tập đoàn này.

Hậu quả xảy ra ngay lập tức đối với Red Lobster:

- Tê liệt hệ thống: Khách hàng ồ ạt kéo đến khiến các nhà hàng trên toàn nước Mỹ nhanh chóng rơi vào cảnh cháy hàng và cạn kiệt nguồn cung tôm.

Biên lợi nhuận sụt giảm: Doanh thu tăng vọt không đủ bù đắp cho mức chi phí quá cao của nguồn tôm phân khúc cao cấp bị bán với giá quá rẻ. Chiến dịch này cũng làm giảm chi tiêu của khách hàng vào các món ăn khác có biên lợi nhuận cao hơn.

Cố tình lún sâu: Dù biết chiến dịch đang tàn phá bảng cân đối kế toán, CEO Paul Kenny vẫn tiếp tục duy trì để tạo ra thêm hàng chục triệu USD đơn đặt hàng tôm giá cao cho tập đoàn mẹ Thai Union, để lại cho Red Lobster một lượng hàng tồn kho khổng lồ.

Dù Red Lobster đã cố cứu vãn bằng cách tăng giá hai lần (từ 20 USD lên 22 USD rồi 25 USD) trước khi gỡ bỏ thực đơn này vào năm 2024, nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Chuỗi nhà hàng đã vỡ nợ khoản vay 275 triệu USD từ Fortress Investment Group vào tháng 9/2023.

Hồi sinh sau đống đổ nát

Vào thời điểm Red Lobster nộp đơn phá sản, Thai Union đã âm thầm thoái vốn toàn bộ và không đóng góp bất kỳ khoản tài chính nào cho quá trình tái cấu trúc. Chuỗi nhà hàng sau đó phải đóng cửa 130 chi nhánh và sa thải 10% nhân sự trước khi chính thức thoát khỏi tình trạng phá sản.

Dưới sự dẫn dắt của CEO mới Damola Adamolekun, Red Lobster đang dần vực dậy với doanh thu quý 1/2026 tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ cải tổ thực đơn.

Tân CEO từng tuyên bố sẽ không bao giờ mang món tôm không giới hạn trở lại "vì ông biết làm toán". Dù vậy, vào tháng 4 vừa qua, món ăn này đã xuất hiện trở lại - nhưng lần này, nó được kiểm soát nghiêm ngặt và chỉ áp dụng trong một thời gian giới hạn.