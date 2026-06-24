Lộ diện 3 liên danh "tranh" gói thầu hoàn thiện Tòa nhà Công nghệ thông tin TP Huế

Theo Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, gói thầu số 16 thuộc dự án Tòa nhà Công nghệ thông tin (CNTT) TP Huế đã hoàn thành công tác mở thầu, thu hút sự tham gia của 3 liên danh nhà thầu sau khi công trình bị đình trệ hơn một năm do nhà thầu cũ không đủ năng lực tài chính để tiếp tục thi công.

Gói thầu hơn 26,5 tỷ đồng để hoàn thiện Tòa nhà Công nghệ thông tin TP Huế đã thu hút 3 liên danh tham gia dự thầu.

Gói thầu số 16 có tên “Chi phí xây lắp và thiết bị còn lại chưa thực hiện của gói thầu số 12 xây lắp dự án Tòa nhà CNTT TP Huế”, với giá mời thầu hơn 26,5 tỷ đồng và giá trị bảo đảm dự thầu 700 triệu đồng.

Có 3 liên danh tham gia dự thầu. Trong đó, liên danh Hoàng Phú – Khánh Trang – Cecom đưa ra giá dự thầu sau giảm giá thấp nhất, khoảng 23,78 tỷ đồng. Tiếp đến là liên danh Gói thầu số 16 – ĐLPT với giá hơn 24,36 tỷ đồng. Liên danh Xuân Hồng – Viettel Construction có giá dự thầu sau giảm giá khoảng 25,59 tỷ đồng.

Dự án xây dựng Tòa nhà CNTT TP Huế được phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2021 và điều chỉnh vào năm 2025. Công trình được xây dựng tại phường Thanh Thủy, có diện tích hơn 3.500m², do Trung tâm CNTT TP Huế làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 50,5 tỷ đồng.

Trước đó, gói thầu số 12 của dự án có giá gần 41 tỷ đồng, bao gồm thi công khối nhà làm việc, nhà bảo vệ, nhà để xe hai bánh cùng hệ thống điện, thiết bị và các hạng mục phụ trợ.

Tháng 12/2023, liên danh Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng Công Thành – Công ty TNHH TM Hoàng Nhật Phát trúng thầu với giá gần 34,6 tỷ đồng. Theo hợp đồng, công trình phải hoàn thành vào cuối tháng 6/2025.

Tuy nhiên, sau khi thực hiện khoảng 44% khối lượng công việc, nhà thầu chính là Công ty Công Thành gặp khó khăn về tài chính và không còn khả năng tiếp tục thi công. Đến tháng 7/2025, Trung tâm CNTT TP Huế đã quyết định chấm dứt hợp đồng với liên danh này.

Theo chủ đầu tư, giá trị đã giải ngân cho gói thầu đạt gần 18,68 tỷ đồng, tương đương khoảng 54% giá trị hợp đồng. Trong đó, phần thanh toán cho khối lượng hoàn thành chiếm hơn 70%, phần còn lại là giá trị tạm ứng. Hai nhà thầu cũng bị xử phạt do chậm tiến độ, bị đăng tải thông tin vi phạm trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và bị tịch thu hơn 1 tỷ đồng tiền bảo lãnh thực hiện hợp đồng.

Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu mới được kỳ vọng sẽ giúp dự án Tòa nhà CNTT TP Huế sớm được tiếp tục triển khai, tránh kéo dài tình trạng dang dở, lãng phí nguồn lực đầu tư công.