Lộ diện 3 nhóm ngành được dự phóng nhuận tăng trưởng lợi cực mạnh quý I/2026, cao nhất 142%

Đối với bất động sản dân cư, chuyên gia dự phóng đạt 8.862 tỷ đồng, tăng 111,6% so với cùng kỳ. Dự báo này, chủ yếu nhờ đóng góp bởi VHM ghi nhận từ dự án Vinhomes Green Paradise. Trong bối cảnh tín dụng bất động sản đang được kiểm soát chặt chẽ hơn nhằm hạ nhiệt đà tăng giá nhà, thanh khoản trên thị trường dự kiến chậm lại, đặc biệt ở thị trường thứ cấp.

Mặt khác, nguồn cung sơ cấp đang tiếp tục được thúc đẩy, các chủ đầu tư sơ cấp tiếp tục kết hợp với ngân hàng thương mại để đưa ra chính sách thanh toán kèm các gói vay lãi suất ưu đãi, cho thấy môi trường chính sách đối với ngành bất động sản vẫn là hỗ trợ nhưng sẽ bao gồm những điều chỉnh có chủ đích.

Việc nhiều dự án hạ tầng trọng điểm dự kiến hoàn thành trong năm 2026 sẽ tiếp tục thúc đẩy nhu cầu nhà ở và hỗ trợ thị trường bất động sản tại các khu vực hưởng lợi từ kết nối giao thông. Trong khi đó, Bộ Xây dựng tiếp tục đề xuất sửa đổi Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh Bất động sản, dự kiến trình Chính phủ vào tháng 6/2026 và đưa ra thảo luận tại Quốc hội vào kỳ họp tháng 10, qua đó kỳ vọng tạo nền tảng pháp lý đồng bộ hơn cho sự phát triển bền vững của thị trường trong trung hạn.

Tại nhóm dầu khí, theo VPBankS, những biến động thị trường năng lượng trong giai đo ạn xung đột địa chính trị đã một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của việc đảm bảo an ninh năng lượng, phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế giai đoạn 2025 - 2030.

Yếu tố này có thể sẽ thúc đẩy nhanh các quyết định đầu tư cho ngành năng lượng nói chung và dầu khí nói riêng trong thời gian tới. Hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1/2026 của ngành dầu khí vẫn trên đà tăng trưởng với sản lượng khai thác dầu thô tăng 11,5%, sản xuất xăng dầu tăng 6%, khai thác khí tự nhiên ổn định.

Từ đầu tháng 3/2026 khi chiến sự Vùng Vịnh xảy ra, giá dầu tăng mạnh, chuỗi cung ứng căng thẳng nhưng cơ bản vẫn đảm bảo hoạt động kinh doanh thông suốt với sản lượng sản xuất và kinh doanh tăng cao (BSR, PLX).

Lợi nhuận sau thuế quý 1/2026 toàn ngành dự báo tăng 106% nhờ một số doanh nghiệp có sự tăng trưởng tốt như BSR (+907%), PVD (+123%), trong khi PLX và OIL tăng trưởng cao so với nền thấp cùng kỳ 2025 .

Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế của ngành phân bón cũng được dự báo tăng 142% nhờ vào giá ure tăng 34 - 37% kể từ đầu năm

Trong khi đó, VPBankS dự phóng kết quả kinh doanh quý I ngành ngân hàng tăng 22% so với cùng kỳ, đạt 62.616 tỷ đồng. Kết quả này nhờ đà giảm của NIM chậm lại trên nền thấp năm Q1/2025; tăng trưởng tín dụng so với cùng kỳ vẫn ở mức cao và duy trì chi phí trích lập ở mức vừa phải trên bối cảnh chất lượng tài sản toàn ngành cải thiện tính đến cuối năm 2025.

Dự phóng của VPBankS với một số nhóm ngành khác.

Ở chiều ngược lại, VPBankS dự phóng lợi nhuận ngành BĐS KCN/ Cao Su trong quý I/ 2026 giảm so với cùng kỳ phần lớn do mảng khu công nghiệp giảm trên nền cao của quý I/ 2025. Trong khi đó chuyên gia kỳ vọng các doanh nghiệp cao su sẽ ghi nhận kết quả tích cực nhờ thu nhập từ việc thanh lý cây cao su trên phần đất thuộc các dự án khu công nghiệp sắp triển khai.



Tương tự, ngành điện cũng dự báo sẽ giảm gần 12% dù được đánh giá là khả quan với nhiều dự án đầu tư ngu ồn và lưới điện được thực hiện nhằm đảm bảo nguồn điện cho phát triển kinh tế giai đoạn mới.

Tuy vậy, dự báo kết quả kinh doanh của nhóm doanh nghiệp theo dõi cho thấy có những thách thức nhất định khi đã trải qua năm 2025 với kết quả kinh doanh vượt trội, lợi nhuận sau thuế tăng trưởng mạnh 114% so với năm 2024.

Dự phóng của VPBankS với một số cổ phiếu ngành điện.

Theo số liệu ước tính, sản lượng điện sản xuất trong nước quý 1/2026 tăng trưởng 7% so với cùng kỳ 2025. Giá năng lượng dầu khí và than đã tăng mạnh từ đầu tháng 3/2026 do xung đột địa chính trị nổ ra và thời tiết được dự báo sẽ chuy ển sang hình thái El Nino từ giữa năm 2026 khiến ngu ồn nước hạn ch ế sẽ là những thách thức trong vận hành hệ thống điện trong năm 2026.