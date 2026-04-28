Lộ diện 3 ứng viên dự kiến bầu bổ sung Hội đồng Quản trị Eximbank

Kế hoạch lợi nhuận hơn 1.500 tỷ đồng, thuộc nhóm "Ngân hàng thương mại có quy mô lớn"

Theo trờ trình tại đại hội, Eximbank cho biết, năm 2026 được dự báo là năm khó khăn và thách thức đối với nền kinh tế thế giới do căng thẳng địa chính trị, xung đột và can thiệp trực diện dẫn đến xu thế co cụm, tăng cường liên kết nhóm và gia tăng bảo hộ tại các nền kinh tế sẽ là rủi ro và rào cản lớn nhất đối với nền thương mại toàn cầu.

Những thay đổi liên tục trong chính sách thương mại của Mỹ sẽ ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Ngoài ra, xung đột Nga-Ukraine, can thiệp của Mỹ vào Venezuela, xung đột Mỹ - Israel và Iran, cạnh tranh vai trò các nước lớn tại nhiều khu vực sẽ ảnh hưởng đáng kể đến chuỗi cung ứng toàn cầu.

Năm 2026 - năm có ý nghĩa quan trọng, là năm đầu triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030, đặt ra mục tiêu phát triển bền vững, đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy công nghệ và số hóa làm động lực, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, ổn định kinh tế vĩ mô, hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính phục vụ cho sự phát triển nền kinh tế đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Do đó, GDP năm 2026 được Chính phủ đặt ra là phấn đấu từ 10% trở lên, cùng với GDP bình quân đầu người đạt 5.400-5.500 USD, vượt bẫy thu nhập trung bình.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá, Ban Tổng Giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kế hoạch lợi nhuận trước thuế 1.515 tỷ đồng; Tổng tài sản dự kiến đạt 310.000 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm.Huy động vốn và dư nợ tín dụng lần lượt được đặt mục tiêu tăng 17,8% và 16,5%, tương ứng lên 232.598 tỷ đồng và 228.430 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới ngưỡng 2,5%.

Ban lãnh đạo Eximbank cho hay, để được xếp vào nhóm “Ngân hàng thương mại có quy mô lớn” (tổng tài sản bình quân theo quý trong năm xếp hạng trên 300.000 tỷ đồng). Ngay từ đầu năm 2026, Eximbank phải tăng tốc độ tăng trưởng quy mô tổng tài sản vượt lên mức 300.000 tỷ đồng trong năm 2026. Để đạt được mục tiêu kế hoạch như trên, Eximbank tập trung triển khai các giải pháp trọng tâm như: Ngân hàng xây dựng mô hình kinh doanh “lấy khách hàng làm trọng tâm”, am hiểu khách hàng, xác định rõ phân khúc khách hàng mục tiêu, chân dung khách hàng/hành trình khách hàng, từ đó, đặt trải nghiệm và sự hài lòng của khách hàng vào cốt lõi của mọi hoạt động của Ngân hàng.

Tăng cường khả năng phục vụ khách hàng, triển khai các sáng kiến chiến lược cụ thể nhằm thiết lập xây dựng nền móng và gia tăng năng lực cạnh tranh vị thế của Eximbank, trong đó chú trọng gia tăng giá trị CASA bán lẻ, SME với xây dựng sản phẩm mới phù hợp thị trường và làm cơ sở cho việc khai thác các hoạt động đẩy mạnh CASA trên kênh online và trực tiếp

Cải thiện NIM thông qua việc đẩy mạnh Casa, cải thiện mạnh mẽ danh mục chưa hiệu quả, tối ưu bảng cân đối, tiếp tục giảm thặng dư vốn, tăng tỷ trọng tài sản đầu tư.

Gia tăng nguồn thu nhập ngoài lãi thông qua chuyển dịch cơ cấu thu nhập theo hướng tăng dần tỷ trọng đóng góp từ phí dịch vụ, giảm bớt sự phụ thuộc vào thu nhập lãi thuần. Khai thác tối đa tập khách hàng hiện hữu, tăng cường bán chéo và cá nhân hóa giải pháp tài chính.

Thiết lập nhà máy xử lý tín dụng tập trung cho danh mục bán lẻ bao gồm cho vay bảo đảm bằng tiền gửi, vay mua nhà và thẻ; Thiết lập mô hình hoạt động mới dành cho chi nhánh phù hợp với định hướng và mục tiêu Ngân hàng đã lựa chọn.

Kiểm soát tỷ lệ NPL và tăng cường hoạt động xử lý nợ trên cơ sở cho vay với định hướng bền vững – an toàn – hiệu quả, hạn chế phát sinh nợ xấu và tích cực xử lý khi vừa phát sinh dấu hiệu cảnh báo.

Về phương án phân phối lợi nhuận, ngân hàng tiếp tục đề xuất không chia cổ tức, đồng thời giữ lại toàn bộ phần lợi nhuận còn lại nhằm củng cố nền tảng tài chính và phục vụ mục tiêu tăng trưởng dài hạn. Theo báo cáo tài chính, lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2025 đạt 3.397 tỷ đồng.

Đây là năm thứ hai liên tiếp Eximbank trình cổ đông phương án không chia cổ tức. Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, dù lợi nhuận lũy kế chưa phân phối đến cuối năm 2024 đạt 2.526 tỷ đồng, ngân hàng vẫn lựa chọn giữ lại toàn bộ.

Bầu bổ sung thành viên HĐQT

Đại hội năm nay cũng sẽ xem xét miễn nhiệm và bầu bổ sung các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VIII (2025–2030). Trước đó, ngân hàng đã nhận được đơn từ nhiệm của 4/5 thành viên HĐQT và 4/5 thành viên Ban Kiểm soát.

Theo đó, ngân hàng trình cổ đông thông qua việc điều chỉnh số lượng thành viên độc lập HĐQT Eximbank nhiệm kỳ 2025 - 2030 từ hai lên ba thành viên.

Ba ứng viên HĐQT gồm ông Nguyễn Trí Trung (1981), ông Nguyễn Trọng Hiền (1976), ông Ho Poh Wah (1962).

Ông Nguyễn Trọng Hiền từng công tác ở Ban Đầu tư tại Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sau đó là Giám đốc Kinh doanh tại CTCP Cơ Điện Lạnh (Mã: REE). Từ năm 2020 đến đầu năm 2026, ông gắn bó với Tập đoàn Gelex trong vai trò Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch HĐQT.

Sau khi từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Gelex từ đầu tháng 4, hiện nay, ông đang giữ chức thành viên độc lập HĐQT tại Tổng Công ty Viglacera - CTCP (Mã: VGC).

Ông Nguyễn Trí Trung có quá trình công tác lâu dài trong hệ thống ngân hàng tại Việt Nam, kinh qua các vị trí quản lý tại An Bình Bank, OceanBank và SCB. Từ tháng 4/2023, ông gia nhập Eximbank với vai trò Giám đốc Chi nhánh Long Biên.

Đến tháng 2/2025, ông Trung được bầu làm thành viên Ban kiểm soát và từ tháng 4/2025 đến nay, ông giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Eximbank.

Ông Ho Poh Wah có quốc tịch Singapore. Ông có hơn 30 năm kinh nghiệm làm việc tại các định chế tài chính quốc tế như Citibank, Standard Chartered Bank và KBC Bank, OCBC Bank. Hiện tại, ông là thành viên HĐQT tại Emperador Inc, tham gia vào Ủy ban Rủi ro & Kiểm toán và Ủy ban Quản trị Doanh nghiệp.

Ba ứng viên vào Ban kiểm soát gồm:Bà Phạm Thị Hồng Thu (1995), bà Lưu Thúy Lan (1984), Đỗ Thị Túy Phương (1980). Cả ba ứng viên đều đang công tác ở Eximbank.

Đại hội đồng cổ đông Eximbank năm 2026.

Mua bảo hiểm trách nhiệm cho các Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát và Người điều hành của Eximbank (Bảo hiểm D&O)

Một trong những nội dung quan trọng khác được đưa ra tại ĐHĐCĐ lần này của Eximbank liên quan đến mua bảo hiểm trách nhiệm cho các Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát và Người điều hành của Eximbank (Bảo hiểm D&O).

Ban lãnh đạo ngân hàng cho biết, trong bối cảnh môi trường pháp lý ngày càng chặt chẽ và hoạt động kinh doanh ngân hàng tiềm ẩn nhiều rủi ro phức tạp; Xu hướng khiếu kiện pháp lý đối với Ban lãnh đạo doanh nghiệp đang tăng cao, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng; Chi phí đền bù và chi phí thuê luật sư biện hộ tại Việt Nam có xu hướng tăng trong các năm gần đây, việc thiết lập cơ chế bảo vệ hợp pháp cho những người quản lý, điều hành thông qua việc mua bảo hiểm D&O là cần thiết.

Bảo hiểm D&O sẽ là công cụ chuyển giao rủi ro thiết yếu, giúp bảo vệ tài chính cho các Thành viên HĐQT, Thành viên BKS và Ban Điều hành trước các khiếu nại, kiện tụng phát sinh từ các quyết định quản lý trong quá trình thực thi nhiệm vụ (không bao gồm các hành vi gian lận, cố ý làm trái pháp luật).

Ngoài ra, đây là thông lệ quản trị tiên tiến trên thế giới, giúp Eximbank gia tăng lợi thế trong việc thu hút và giữ chân các chuyên gia cấp cao, đặc biệt là các Thành viên độc lập HĐQT và nhân sự quốc tế cấp cao.

Đối tượng được bảo hiểm bao gồm: Các Thành viên HĐQT, Thành viên BKS, Thành viên Ban Điều hành và các chức danh quản lý khác của Eximbank được định nghĩa theo quy tắc bảo hiểm của Hợp đồng bảo hiểm D&O.