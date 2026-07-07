Lộ diện công ty chứng khoán vừa lập kỷ lục thị phần môi giới trên HoSE

Theo công bố từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS, HoSE: VPX) đã nâng thị phần giá trị giao dịch môi giới từ 2,94% trong quý đầu năm lên 3,57% trong quý II/2026. Đây là mức thị phần cao nhất trong lịch sử hoạt động của VPBankS, giúp công ty vươn lên top 8 trong bảng xếp hạng các công ty chứng khoán có thị phần lớn nhất trên HoSE.

Đặc biệt, VPBankS ghi nhận mức tăng trưởng thị phần mạnh nhất trong nhóm 10 công ty góp mặt tại bảng xếp hạng của HoSE.

Tính chung 6 tháng đầu năm, thị phần của VPBankS đạt 3,21%, đứng vị trí thứ 8. Hai quý liền trước, công ty cũng liên tục duy trì vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng này.

Kết quả trên càng ấn tượng hơn trong bối cảnh VPBankS vừa kỷ niệm 4 năm hoạt động vào tháng 5/2026, trong khi, các doanh nghiệp thuộc top 10 thị phần đều có bề dày hoạt động hơn một thập kỷ.

Thị phần giá trị giao dịch môi giới của 10 công ty chứng khoán hàng đầu tại HoSE quý II/2026. (Ảnh: HoSE).

VPBankS ghi nhận tăng trưởng về thị phần môi giới nhờ việc không ngừng mở rộng hoạt động kinh doanh, phát triển các sản phẩm mới dành cho khách hàng cá nhân, bao gồm gói vay ký quỹ (margin) lãi suất hấp dẫn hoặc hạn mức cao; khuyến mãi phí giao dịch; chương trình tặng tiền mặt khi giao dịch margin hoặc cho nhà đầu tư chuyên nghiệp...

Song song, công ty cũng liên tục hoàn thiện hệ sinh thái số, nâng cao chất lượng trải nghiệm khách hàng thông qua việc ra mắt ứng dụng NEO Invest V4 với giao diện hiện đại, khả năng cá nhân hóa cao cùng nhiều cải tiến về hiệu năng và tính tiện dụng.

Tính đến hết quý I/2026, doanh thu hoạt động quý I/2026 đạt 2.871 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế 515 tỷ đồng, tăng 47%. Tổng tài sản đạt 79.000 tỷ đồng, tăng 7,9% so với đầu năm 2026.

Theo cập nhật tại hội nghị nhà đầu tư, dư nợ cho vay margin và ứng trước đến cuối tháng 4/2026 đã đạt khoảng 38.000 tỷ đồng, so với khoảng 34.000 tỷ đồng vào thời điểm đầu năm.

Đồng thời, VPBankS ghi nhận hơn 1,3 triệu tài khoản chứng khoán, tăng trưởng 15% so với đầu năm, gấp hai lần so với cuối năm 2024 và tương đương khoảng 10% tổng số tài khoản trên thị trường Việt Nam.

Năm nay, VPBankS đặt kế hoạch doanh thu đạt 11.074 tỷ đồng (tăng trưởng 39%) và lợi nhuận trước thuế đạt 6.453 tỷ đồng (tăng 44% so với năm 2025). Bên cạnh đó, công ty đặt mục tiêu nâng thị phần môi giới trên HoSE lên 5% và đưa dư nợ margin lên 50.000 tỷ đồng vào cuối năm.

Theo chiến lược 5 năm giai đoạn 2026 – 2030, VPBankS hướng tới vị thế top 2 thị phần môi giới trên HoSE vào năm 2030, đồng thời dẫn đầu về cho vay margin, tổng tài sản và lợi nhuận trước thuế.