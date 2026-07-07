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Lộ diện phương án giành giải Nhất thiết kế cầu qua Cồn Hến 2.200 tỷ đồng ở Huế

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Trần Hòe
07/07/2026 20:21 GMT +7
Phương án mang mã số 168 đã giành giải Nhất cuộc thi thiết kế kiến trúc cầu qua Cồn Hến và đường dẫn hai đầu cầu - công trình có tổng mức đầu tư 2.200 tỷ đồng.

Ngày 7/7, thông tin từ Sở Xây dựng TP.Huế, Hội đồng thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình cầu qua Cồn Hến và đường dẫn hai đầu cầu đã lựa chọn 3 phương án tối ưu nhất để trao giải.

Phương án thiết kế kiến trúc cầu qua Cồn Hến ở TP.Huế đạt giải Nhất. 

Theo kết quả được phê duyệt, phương án mang mã số 168 giành giải Nhất, phương án CH108 đạt giải Nhì và phương án 125 đạt giải Ba. Đây là các phương án được lựa chọn sau quá trình đánh giá, thảo luận và bỏ phiếu đối với 4 hồ sơ có số phiếu bình chọn cao nhất ở vòng chung tuyển.

Theo Sở Xây dựng TP.Huế, cuộc thi thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình cầu qua Cồn Hến và đường dẫn hai đầu cầu đã thu hút 12 phương án thiết kế tham gia. Sau vòng sơ tuyển, Hội đồng lựa chọn 4 phương án nổi bật nhất để tiếp tục hoàn thiện, thuyết trình và chấm chọn ở bước cuối.

Dự án cầu qua Cồn Hến và đường dẫn hai đầu cầu được TP.Huế phân kỳ đầu tư trong 4 năm, gồm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 tập trung xây dựng đường dẫn hai đầu cầu, thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng. Giai đoạn 2 triển khai xây dựng cầu vượt qua Cồn Hến - khu vực được ví như “ốc đảo” giữa sông Hương.

Phương án thiết kế kiến trúc cầu qua Cồn Hến ở TP.Huế đạt giải Nhì.  

Dự án được thực hiện nhằm thay thế cầu Phú Lưu hiện hữu đã xuống cấp, mặt cầu hẹp, không còn đáp ứng yêu cầu tải trọng và nhu cầu lưu thông ngày càng tăng.

Theo quy hoạch, dự án có điểm đầu tại nút giao đường Trương Gia Mô - Lê Đức Anh nối dài, phường Vỹ Dạ và điểm cuối tại nút giao đường Nguyễn Gia Thiều - Hồ Quý Ly, phường Phú Xuân.

Công trình gồm cầu mới và đường dẫn hai đầu cầu với tổng chiều dài khoảng 2,76km, mặt cắt ngang 26m. Dự án được đầu tư đồng bộ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như hè đi bộ, cây xanh, chiếu sáng, thoát nước và bảo đảm an toàn giao thông.

Phương án thiết kế kiến trúc cầu qua Cồn Hến ở TP.Huế đạt giải Ba. 

Để thu hút các ý tưởng sáng tạo, UBND TP.Huế đã tổ chức thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình cầu qua Cồn Hến và đường dẫn hai đầu cầu với cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải Nhất trị giá 500 triệu đồng, 1 giải Nhì trị giá 100 triệu đồng và 1 giải Ba trị giá 10 triệu đồng.

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