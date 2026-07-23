Lo mưa là ngập, Đà Nẵng công bố lộ trình "giải cứu" các điểm nóng

Chiều 23/7, tại buổi họp báo 6 tháng đầu năm, ông Lê Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết, thành phố đang tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực thoát nước, ứng phó với mùa mưa bão sắp tới.

Theo đại diện Sở Xây dựng, bên cạnh các dự án đầu tư hạ tầng, thành phố đang duy trì thường xuyên các giải pháp phi công trình như nạo vét cửa thu nước, khơi thông mương, cống và hệ thống thoát nước.

"Đây là giải pháp thực tế đã chứng minh được hiệu quả qua các mùa mưa bão trước. Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải phối hợp với các đơn vị quản lý và UBND các phường, xã triển khai theo phân cấp để bảo đảm hệ thống thoát nước vận hành thông suốt", đại diện Sở Xây dựng cho biết.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng Lê Văn Tuấn thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: D.B

Song song với đó, thành phố đang đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư nâng cấp hạ tầng thoát nước. Hiện có 12 dự ánđang được triển khai tại khu vực trung tâm và 3 dự án tại khu vực ngoại vi nhằm nâng cao năng lực tiêu thoát nước, giảm thiểu ngập úng.

Theo kế hoạch, trong năm 2026 sẽ có 5 công trình trọng điểm hoàn thành, gồm dự án thoát nước khu vực quanh sân bay và đường Trần Thủ Độ, Trạm bơm Ông Ích Khiêm (giai đoạn 2), tuyến cống thoát nước từ đường Nguyễn Phước Tần về hạ lưu, tuyến cống Khe Cạn và tuyến thoát nước ngầm trên đường Lê Thanh Nghị. Các dự án còn lại dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

Đại diện Sở Xây dựng cho biết sau khi các công trình này đưa vào vận hành, về cơ bản sẽ giải quyết được tình trạng ngập úng tại các khu vực trọng điểm, góp phần bảo đảm việc đi lại và sinh hoạt của người dân trong mùa mưa.

Đà Nẵng ngập cục bộ nhiều nơi khi mưa lớn vào cuối năm 2025. Ảnh: D.B

Tuy nhiên, Sở cũng thừa nhận việc xử lý ngập úng vẫn còn nhiều thách thức do hệ thống thoát nước ở khu vực trung tâm đã được xây dựng từ nhiều năm trước, nhiều hạng mục xuống cấp và cần nguồn lực rất lớn để cải tạo đồng bộ.

"Đối với các trận mưa lịch sử hoặc mưa cực đoan vượt công suất thiết kế, tình trạng ngập cục bộ trong thời gian ngắn vẫn có thể xảy ra. Mặc dù năng lực thoát nước đã được cải thiện đáng kể, việc giải quyết triệt để cần thêm thời gian và tiếp tục đầu tư các giải pháp kỹ thuật đồng bộ", đại diện Sở Xây dựng nhấn mạnh.

Đà Nẵng nhiều năm qua thường xuyên đối mặt với tình trạng ngập úng cục bộ mỗi khi xuất hiện mưa lớn, đặc biệt tại các khu vực trung tâm như đường Hàm Nghi, Ông Ích Khiêm, Trần Phú, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, khu vực quanh sân bay Đà Nẵng...

Tình trạng này không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại mà còn ảnh hưởng đến đời sống người dân và hoạt động kinh doanh, nhất là trong các đợt mưa lớn kết hợp triều cường. Việc nâng cấp hệ thống thoát nước vì thế được thành phố xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm thiểu ngập úng đô thị.