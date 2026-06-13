Lo ngại xảy ra lãng phí khi cơ chế vượt tiêu chuẩn quy định lỏng lẻo

Tại bảng góp ý Dự thảo quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp (Dự thảo), nhiều đơn vị đề nghị làm rõ hơn đối với nội dung quy định về trường hợp chức danh cần bố trí cao hơn so với diện tích tối đa, do tính chất công việc hoặc thực hiện công việc kiêm nhiệm trong tổng diện tích làm việc các chức danh, chức vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Theo đó, Kiểm toán Nhà nước đề nghị xem xét, quy định tiêu chí, thẩm quyền để quyết định nhằm đảm bảo chặt chẽ và sử dụng hiệu quả.

Trong khi đó, Thanh tra Chính phủ kiến nghị phải làm rõ để tránh cách hiểu khác nhau trong quá trình thực hiện. Đồng thời làm rõ nguyên tắc đây chỉ là việc điều tiết, bố trí trong phạm vi tổng diện tích hiện có, không làm tăng thêm tổng diện tích được giao.

UBND tỉnh Đắk Lắk, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cùng cho rằng quy định tại Dự thảo hiện mang tính khái quát, nếu không có tiêu chí cụ thể sẽ dễ dẫn đến khi khăn trong kiểm tra, thanh tra. Phát sinh tình trạng bố trí hoặc mở rộng diện tích vượt nhu cầu thực tế. Đồng thời còn thiếu cơ sở thống nhất khi bố trí trụ sở sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu nghi ngại nếu quy định mở, sẽ tiềm ẩn việc áp dụng thiếu thống nhất và khó kiểm soát trong thực tiễn. Qua đó, cơ quan này đề nghị bổ sung tiêu chí cụ thể, gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao. Đồng thời quy định rõ tổng diện tích được giao không tăng và không phát sịnh nhu cầu xây dựng dựng mới.

Về cơ chế áp dụng định mức đối với đơn vị tự chủ tài chính trong Dự thảo, ý kiến của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng chưa đủ linh hoạt. Do đó, cơ quan này đề nghị nghiên cứu mở rộng quyền chủ động đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư.

Theo đó, cơ chế này áp dụng trong việc xác định nhu cầu diện tích sử dụng phù hợp với yêu cầu hoạt động thực tế, trên cơ sở đảm bảo hiệu quả sử dụng tài sản công và phù hợp với mức độ tự chủ tài chính của đơn vị.

Giải đáp kiến nghị này, Bộ Tài chính cho hay tại Nghị định số 155/2025/NĐ-CP và Dự thảo Nghị định đã trao quyền chủ động cho các đươn vị sự nghiệp công lập tài chính cao với các nguyên tắc cụ thể.

Trong đó, với diện tích có tính chất hành chính hoặc bộ phận quản lý (diện tích làm việc của các chức danh, diện tích sử dụng chung) thì phải tuân theo quy định áp dụng chung để đảm bảo thống nhất.

Thứ hai, đối với diện tích chuyên dùng và diện tích công trình sự nghiệp (yếu tố quyết định tới hoạt động của đơn vị và nguồn thu để tự chủ). Đơn vị tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư được trao quyền quyết định cho đơn vị.

Đối với đơn vị tự chủ chi thường xuyên (phần chi đầu tư vẫn phải do ngân sách đảm bảo) thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền để đảm bảo phù hợp với tính chất thực hiện nhiệm vụ, khả năng cân đối ngân sách cho việc xây dựng trong bối cảnh yêu cầu tiết kiệm hiện nay.

Một kiến nghị đáng chú ý khác, Bộ Ngoại gia cho biết, Bộ có chức năng phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước về đối ngoại trong lĩnh vực cung ứng các cơ sở nhà đất để làm trụ sở, văn phòng, nhà ở cho các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự, cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế thuộc Liên Hợp quốc.

Cùng đó là văn phòng đại diện các hãng thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình, văn phòng đại diện của các tổ chức phi chính phủ.. do đó, Bộ đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung phạm vi điều chỉnh Dự thảo theo hướng không quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng đối với nhà, đất do Bộ Ngoại giao quản lý để phục vụ đối ngoại nhà nước.