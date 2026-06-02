Lô sữa tắm Xmen vừa bị thu hồi được bày bán ở đâu trước khi đưa đi kiểm nghiệm?

Cụ thể, tại Công văn số 2025/QLD-MP ban hành ngày 1/6, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết, căn cứ theo kết quả của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương và hồ sơ liên quan báo cáo lô các sản phẩm Nước rửa tay bảo vệ da sạch tay làm bếp Botanika – Chai 500g; Sữa tắm nước hoa Xmen for boss Intense – Chai 180g, cơ quan kiểm nghiệm phát hiện mẫu các sản phẩm chứa Natri benzoat không có trong thành phần công thức trên nhãn.

Các sản phẩm Xmen khá quen thuộc với thị trường trong nước.

Sản phẩm mẫu mỹ phẩm trên do Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương lấy mẫu tại siêu thị địa chỉ 120 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, để kiểm tra chất lượng.

Sản phẩm sữa tắm Xmen không còn trên website brgshopping.vn. Ảnh chụp màn hình.

Các sản phẩm nêu trên do Công ty cổ phần Marico South East Asia chịu trách nhiệm đưa ra thị trường (Địa chỉ Số 3, đường số 5, KCN Sóng Thần 1, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, nay là Số 3, đường số 5, KCN Sóng Thần 1, phường Dĩ An, Thành phố Hồ Chí Minh).

Tại Văn bản báo cáo giải trình ngày 30/3/2026 của Công ty cổ phần Marico South East Asia, kèm các Phiếu công bố số tiếp nhận và các tài liệu liên quan nguyên liệu Cocamidopropyl Betain sử dụng trong sản xuất có chứa Natri benzoat nhưng không được kê khai trong Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Ngoài ra, Công ty công bố tỉ lệ % của các thành phần bảo quản Methylchloroisothiazolinone và Methylisothiazolinone trong sản phẩm không đúng theo tỉ lệ 3:1 theo quy định.

Do đó, Cục Quản lý Dược thông báo đình chỉ lưu hành, đồng thời thu hồi trên toàn quốc 2 lô sản phẩm sản phẩm nêu trên. Lý do thu hồi sản phẩm mỹ phẩm lưu thông có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố.

Cục Quản lý dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng 2 lô sản phẩm Nước rửa tay bảo vệ da sạch tay làm bếp Botanika – Chai 500g và Sữa tắm nước hoa Xmen for boss Intense – Chai 180g nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm.

Cùng đó, kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm thực hiện thu hồi sản phẩm vi phạm theo yêu cầu tại Công văn này; xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành.

Về phía Công ty cổ phần Marico South East Asia, Cục Quản lý Dược yêu cầu doanh nghiệp phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng 2 lô sản phẩm Nước rửa tay bảo vệ da sạch tay làm bếp Botanika – Chai 500g và Sữa tắm nước hoa Xmen for boss Intense – Chai 180g nêu trên. Tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm không đáp ứng quy định. Gửi báo cáo thu hồi và tiêu hủy 02 lô sản phẩm nêu trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 25/6/2026.

Mặt khác, doanh nghiệp phải rà soát cho tất cả các lô đã sản xuất sản phẩm Nước rửa tay bảo vệ da sạch tay làm bếp Botanika và Sữa tắm nước hoa Xmen for boss Intense để thu hồi đối với lô sản xuất khác vi phạm tương tự như lô sản phẩm nêu trên; báo cáo Cục Quản lý Dược trước ngày 10/6/2026. Công ty có trách nhiệm bảo đảm tính chính xác nội dung báo cáo.

