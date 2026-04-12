Loạt dự án BT “mắc kẹt” nhiều năm ở Đà Nẵng

3 dự án BT chưa thể hoàn thành

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng vừa có thông tin về các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT trên địa bàn.

Theo Sở Xây dựng, trong giai đoạn 2011 – 2015, đơn vị đã ký kết hợp đồng BT và được giao theo dõi tình hình thực hiện 6 dự án. Đến nay, đã có 3 dự án hoàn thành, đưa vào vận hành khai thác gồm: Nút giao thông khác mức Ngã ba Huế, hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Phước Lý 6 và tuyến đường Lê Trọng Tấn nối dài.

Tuy nhiên, 3 dự án còn lại vẫn chưa thể hoàn thành do vướng mắc trong công tác đền bù, giải tỏa, gồm: hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Phước Lý 6, hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Hòa Liên 5 và tuyến đường Trần Hưng Đạo nối dài.

Sở Xây dựng cho biết, nguyên nhân chính xuất phát từ việc tại thời điểm triển khai, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác thanh toán chưa có quy định cụ thể, đồng thời có nhiều lần điều chỉnh, dẫn đến phát sinh vướng mắc trong phương án thanh toán đối với các dự án BT.

Trong năm 2025, Thanh tra TP Đà Nẵng đã tiến hành kiểm tra và ban hành các kết luận thanh tra số 44/KL-TTTP ngày 9/10/2025 và số 48/KL-TTTP ngày 10/10/2025 liên quan đến các dự án này.

Hiện nay, TP Đà Nẵng đã tổng hợp thông tin các dự án BT và cập nhật lên hệ thống cơ sở dữ liệu của Ban Chỉ đạo 751 – Ban chỉ đạo về giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, được thành lập theo Quyết định số 751/QĐ-TTg ngày 11/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Liên quan đến hướng tháo gỡ, Sở Xây dựng cho biết trên cơ sở dự thảo nghị quyết về cơ chế xử lý các vướng mắc đối với dự án BT chuyển tiếp do Bộ Tài chính xây dựng (kèm theo Công văn số 20189/BTC-PTHT ngày 26/12/2025), Sở Tài chính TP Đà Nẵng đã có văn bản tham gia góp ý.

Hiện các cơ quan liên quan để hoàn thiện dự thảo nghị quyết, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Sau khi nghị quyết được ban hành và có hiệu lực, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng sẽ nghiên cứu, tham mưu UBND TP xem xét chủ trương triển khai nhằm tháo gỡ các vướng mắc, thúc đẩy tiến độ đối với các dự án BT trên địa bàn.