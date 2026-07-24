Loạt dự án quan trọng nào được "nhắc" tên... trong Nghị quyết mới ban hành của HĐND tỉnh Gia Lai?

Khẩn trương hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Theo Nghị quyết, HĐND tỉnh Gia Lai yêu cầu, tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Chính phủ, Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh; quyết tâm cả năm 2026, tốc độ tăng tổng sản phẩm địa phương (GRDP) đạt 8% và phấn đấu từ 8,8 - 9,4% trong điều kiện thuận lợi, góp phần cùng cả nước hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 từ 10% trở lên.

Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Thực hiện quyết liệt các giải pháp chống khai thác thủy sản bất hợp pháp; quản lý chặt tàu cá, thiết bị giám sát hành trình và truy xuất nguồn gốc thủy sản.

Quản lý chặt chẽ đất đai, tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường; xử lý nghiêm lấn chiếm đất, khai thác khoáng sản trái phép, ô nhiễm trong sản xuất, chăn nuôi và đô thị.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trong năm 2026, tháo gỡ vướng mắc về giá đất, bồi thường, tái định cư; chủ động phòng, chống thiên tai, hạn hán, sạt lở và bảo đảm an ninh nguồn nước.

Dự án đường cất hạ cánh số 2 Cảng hàng không Phù Cát, tỉnh Gia Lai sắp hoàn thành. Ảnh: Cát Hiệp.

Tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, thu hút dự án thứ cấp, nâng tỷ lệ lấp đầy khu, cụm công nghiệp; ưu tiên dự án quy mô lớn, công nghệ hiện đại, tiết kiệm tài nguyên và có khả năng tham gia chuỗi giá trị. Triển khai hiệu quả Quy hoạch điện VIII điều chỉnh và các dự án nguồn điện, lưới điện đã được phê duyệt.

Khẩn trương hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050; bảo đảm đồng bộ với quy hoạch đô thị, nông thôn, khu chức năng và sử dụng đất; tổ chức không gian phát triển liên kết giữa cao nguyên, cửa khẩu, đô thị, khu công nghiệp và cảng biển.

Tập trung triển khai cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, đường cất hạ cánh số 2 Cảng hàng không Phù Cát, các tuyến kết nối cao tốc với Khu công nghiệp, Bến cảng Phù Mỹ, các tuyến đường ven biển, hạ tầng Khu kinh tế Nhơn Hội và Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh...

Khai thác hiệu quả Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026; tổ chức tốt các chương trình, sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch. Phát triển sản phẩm gắn với biển, sinh thái, văn hóa cồng chiêng, võ cổ truyền, lịch sử Tây Sơn và không gian cao nguyên; nâng cao chất lượng dịch vụ, thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách.

Nghị quyết nhấn mạnh, tiếp tục sắp xếp, xử lý trụ sở, nhà, đất và tài sản công dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính; bảo đảm công khai, đúng mục đích, không để thất thoát, lãng phí.

Tập trung giải ngân vốn đầu tư công và vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, phấn đấu cả năm đạt 100% kế hoạch. Tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, giải phóng mặt bằng, vật liệu, đấu thầu, thi công và thanh toán; gắn trách nhiệm người đứng đầu với tiến độ dự án và kết quả giải ngân.

Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng, môi trường; đẩy nhanh các dự án đã được chấp thuận, ký kết, kiên quyết xử lý dự án chậm tiến độ, sử dụng đất kém hiệu quả. Tập trung thu hút dự án lớn về chế biến, năng lượng sạch, đô thị, du lịch, logistics, nông nghiệp công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo và bán dẫn; hỗ trợ doanh nghiệp, kinh tế tư nhân phát triển.

Đẩy mạnh giáo dục STEM, ngoại ngữ, kỹ năng số, học liệu số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo; nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, phân luồng học sinh sau trung học cơ sở; đẩy nhanh xây dựng 7 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới.

Bố trí, đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp vị trí việc làm, nhất là cấp xã

Vẫn theo Nghị quyết của HĐND tỉnh Gia Lai, thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách đối với người có công, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, người lao động và đối tượng bảo trợ xã hội. Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.

Nhiều dự án đang triển khai ở Gia Lai. Ảnh: Cát Hiệp.

Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, các ngày lễ lớn và sự kiện chính trị quan trọng; bảo tồn, phát huy không gian văn hóa cồng chiêng, võ cổ truyền, di tích lịch sử và bản sắc văn hóa các dân tộc gắn với phát triển du lịch.

Triển khai đồng bộ Nghị quyết số 57-NQ/TW; phát triển hạ tầng số, kho dữ liệu dùng chung, Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh; tăng cường kết nối dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý chỉ tiêu kinh tế - xã hội, đầu tư công, đất đai, quy hoạch và giải quyết thủ tục hành chính.

Tổ chức hiệu quả các hoạt động Năm Lượng tử quốc gia; phát huy vai trò Trung tâm ICISE, Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo trong nghiên cứu, đào tạo, phổ biến tri thức và thu hút đầu tư công nghệ cao.

Theo Nghị quyết của HĐND tỉnh Gia Lai, tiếp tục kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp; hoàn thiện quy chế làm việc, chức năng, nhiệm vụ, phân cấp, phân quyền và quy trình phối hợp. Bố trí, đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp vị trí việc làm, nhất là cấp xã; bảo đảm hoạt động quản lý nhà nước và dịch vụ công liên tục, thông suốt.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, số hóa hồ sơ, dịch vụ công trực tuyến; đơn giản hóa quy trình, giảm khâu trung gian, nâng cao chất lượng phục vụ.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; khắc phục né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm; lấy tiến độ, kết quả công việc và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo.

Nâng cao hiệu quả thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện quyết liệt phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tập trung xử lý các vụ việc tồn đọng, kéo dài và vi phạm về đất đai, xây dựng, tài nguyên, môi trường.

Đẩy mạnh đối ngoại và ngoại giao kinh tế; tăng cường hợp tác với cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, tập đoàn, doanh nghiệp và các đối tác tiềm năng; mở rộng hợp tác với các địa phương Nam Lào, Đông Bắc Campuchia, góp phần thu hút đầu tư, phát triển thương mại, du lịch, logistics và tạo môi trường ổn định cho phát triển.