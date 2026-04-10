Loạt hỗ trợ “khủng” cho du lịch cộng đồng tại Huế

HĐND TP. Huế vừa thông qua nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn giai đoạn 2026–2030.

Theo nghị quyết vừa được thông qua, nhóm chính sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật tại các điểm du lịch cộng đồng được quy định với mức khá cao. Đáng chú ý, các hạng mục như đường giao thông, cầu cảnh quan (cầu bộ hành, cầu ngắm cảnh), cổng chào, tiểu cảnh, bến thuyền du lịch… được hỗ trợ tối đa không quá 2,5 tỷ đồng cho mỗi hạng mục tại một điểm du lịch. Đây là mức hỗ trợ “trần” nhằm giúp các điểm đến hoàn thiện hệ thống hạ tầng thiết yếu.

Du khách trải nghiệm tour du lịch cộng đồng ở Đầm Chuồn, thuộc phường Mỹ Thượng, TP. Huế. Ảnh: CTV.

Đối với bãi đỗ xe du lịch, mỗi điểm được hỗ trợ đầu tư một bãi có diện tích tối thiểu 200 m². Mức hỗ trợ tối đa là 250 triệu đồng đối với đầu tư mới và 50 triệu đồng nếu nâng cấp.

Cùng với đó, mỗi điểm du lịch được hỗ trợ xây dựng một nhà đón tiếp và trưng bày diện tích tối thiểu 100 m², với mức tối đa 400 triệu đồng khi xây mới và 100 triệu đồng khi cải tạo.

Hệ thống vệ sinh công cộng cũng được quan tâm với quy định mỗi điểm du lịch được đầu tư tối đa 3 nhà vệ sinh đạt chuẩn. Mức hỗ trợ xây mới không quá 40 triệu đồng cho mỗi công trình, góp phần cải thiện điều kiện phục vụ du khách.

Ở nhóm chính sách hỗ trợ phát triển dịch vụ du lịch cộng đồng, nghị quyết quy định rõ mức hỗ trợ cho mô hình lưu trú homestay. Theo đó, việc xây dựng mới phòng lưu trú tại nhà dân được hỗ trợ tối đa 40 triệu đồng/phòng và cải tạo, sửa chữa được hỗ trợ tối đa 20 triệu đồng/phòng. Mỗi cơ sở được hỗ trợ tối đa 3 phòng và thực hiện theo nguyên tắc hỗ trợ sau đầu tư.

Đối với hoạt động du lịch đường thủy, thành phố hỗ trợ đóng mới thuyền phục vụ khách tham quan tại các khu vực đầm phá, sông hồ. Mức hỗ trợ là 30% chi phí đóng mới nhưng không quá 200 triệu đồng cho mỗi thuyền.

Điều kiện là phương tiện phải có sức chở tối thiểu 7 người và được đăng kiểm, đăng ký theo quy định. Mỗi chủ thể chỉ được hỗ trợ một lần cho một phương tiện.

Nghị quyết cũng quy định rõ mức hỗ trợ trong lĩnh vực đào tạo và quảng bá du lịch cộng đồng. Cụ thể, mỗi lớp đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho người làm du lịch được hỗ trợ tối đa 50 triệu đồng. Đối với hoạt động quảng bá, mỗi điểm du lịch được hỗ trợ tối đa 50 triệu đồng để xây dựng bảng chỉ dẫn, thuyết minh điểm đến; đồng thời hỗ trợ tối đa 50 triệu đồng để sản xuất phim, clip, phóng sự quảng bá.

Trong phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng, mức hỗ trợ được quy định 70 triệu đồng cho mỗi sản phẩm, bao gồm các hoạt động như phục dựng văn nghệ dân gian, phát triển ẩm thực, nghề truyền thống, sản phẩm du lịch sinh thái. Tổng mức hỗ trợ tối đa cho một điểm du lịch trong giai đoạn 5 năm không quá 300 triệu đồng.

Du khách tham quan, check-in tại điểm du lịch cộng đồng làng bích họa Ngư Mỹ Thạnh, thuộc xã Đan Điền, TP. Huế. Ảnh: CTV.

Song song đó, nghị quyết dành nguồn lực cho chỉnh trang cảnh quan tại các điểm du lịch. Mức hỗ trợ tối đa 50 triệu đồng/điểm để cải tạo cảnh quan như trồng cây xanh, làm hàng rào, lắp đặt hệ thống chiếu sáng. Ngoài ra, hỗ trợ tối đa 20 triệu đồng/điểm để đầu tư hệ thống thu gom, xử lý rác thải, bao gồm các hạng mục như điểm tập kết rác, xe đẩy, thùng rác công cộng.

Về cơ chế nguồn vốn, đối với vốn đầu tư phát triển, các xã miền núi thuộc khu vực A Lưới và một số địa bàn đặc thù được ngân sách thành phố hỗ trợ 100%. Đối với các xã, phường còn lại, ngân sách thành phố hỗ trợ 70% và ngân sách cấp xã đảm bảo 30%. Riêng đối với nguồn vốn sự nghiệp, ngân sách thành phố hỗ trợ 100% cho các nội dung chính sách.

Ngoài mức hỗ trợ cụ thể, nghị quyết cũng quy định rõ quy trình, thủ tục thực hiện. Thời gian thẩm định hồ sơ tối đa 15 ngày làm việc, thời gian phê duyệt hỗ trợ tối đa 10 ngày làm việc, và kinh phí được cấp phát trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi quyết định có hiệu lực.

Với các mức hỗ trợ chi tiết, đa dạng và có tính bao phủ từ hạ tầng, dịch vụ đến sản phẩm, nghị quyết được kỳ vọng sẽ tạo động lực mạnh mẽ để các điểm du lịch cộng đồng trên địa bàn TP. Huế đầu tư nâng cấp, hoàn thiện, qua đó nâng cao chất lượng trải nghiệm và sức hút đối với du khách trong giai đoạn tới.