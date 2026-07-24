Loạt khu đất đắc địa ở Huế chuẩn bị lên sàn đấu giá, dự kiến thu hơn 2.430 tỷ đồng

UBND TP.Huế vừa ban hành kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất các khu nhà, đất giao Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố thực hiện năm 2026.

Theo kế hoạch, địa phương sẽ tổ chức đấu giá 16 dự án, khu đất với tổng diện tích khoảng 185.013,5m². Tổng số tiền trúng đấu giá dự kiến thu được khoảng 2.430,32 tỷ đồng.



Khu nhà đất số 22-24 và 28-30A Lê Lợi (phường Thuận Hóa, TP.Huế) sắp được đấu giá, dự kiến thu 596 tỷ đồng. Ảnh: T.H.

Theo danh mục các khu nhà, đất đấu giá quyền sử dụng đất, nhóm quỹ đất phân lô gồm 88 lô đất với tổng diện tích 13.978,5m², dự kiến thu khoảng 354,33 tỷ đồng.

Khu dân cư OTT4 thuộc Khu E - Đô thị mới An Vân Dương có quy mô lớn nhất trong nhóm đất phân lô, gồm 68 lô đất, diện tích 11.345,5m², dự kiến số thu khoảng 250,33 tỷ đồng, thời gian tổ chức đấu giá dự kiến trong tháng 9/2026.

Bên cạnh đó, một số khu đất khác cũng được đưa ra đấu giá như Khu định cư Bàu Vá giai đoạn 3 (1 lô, diện tích 239,6m², dự kiến đấu giá tháng 8); Khu phức hợp Thủy Vân (2 lô, diện tích 332,5m², dự kiến đấu giá tháng 7); khu đất diện tích 1.932m² tại Khu đô thị mới An Cựu gồm 16 lô; khu nhà đất số 31 Bùi Thị Xuân có diện tích 128,9m².



Trong nhóm đấu giá quyền sử dụng đất để thu tiền sử dụng đất thực hiện dự án nhà ở thương mại, TP.Huế đưa ra đấu giá Tổ hợp khu nhà ở, thương mại - dịch vụ tại khu đất trước Nhà thi đấu Bà Triệu và sân bóng đá phường Vỹ Dạ.

Dự án có diện tích 25.663,4m², dự kiến số tiền thu được 350 tỷ đồng, thời gian tổ chức đấu giá dự kiến vào tháng 9/2026.



Nhóm đấu giá quyền sử dụng đất để thu tiền thuê đất một lần có 10 cơ sở nhà đất, khu đất với tổng diện tích 145.371,6m², dự kiến thu khoảng 1.725,99 tỷ đồng.

Trong số này, đáng chú ý là dự án tại khu nhà đất số 22-24 và 28-30A Lê Lợi (phường Thuận Hóa) có diện tích 5.938,6m², dự kiến thu 596 tỷ đồng, tổ chức đấu giá vào tháng 9/2026.

Dự án thương mại dịch vụ tại khu đất có ký hiệu TMDV-4 tại nút giao vòng xuyến Võ Nguyên Giáp - Tố Hữu có diện tích 35.402,2m², dự kiến thu 460 tỷ đồng, cũng được lên kế hoạch đấu giá trong tháng 9/2026.

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Ngoài ra, TP.Huế dự kiến đấu giá dự án khách sạn tại khu đất số 28 Lê Quý Đôn (phường Thuận Hóa), diện tích 2.509,9m², dự kiến thu 123,59 tỷ đồng; dự án thương mại dịch vụ tại khu nhà đất số 103, 105, 107 và 109 Phan Đình Phùng có diện tích 4.715m², dự kiến thu 56 tỷ đồng.

Một số dự án lớn khác gồm: Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp khu vực Trường Đá, phường Thủy Xuân, diện tích 69.294,9m², dự kiến thu 194,4 tỷ đồng; Tổ hợp thương mại, dịch vụ, khách sạn cao cấp tại khu nhà đất số 08-10 Phan Bội Châu và số 19 Nguyễn Huệ, diện tích 2.218,7m², dự kiến thu 219 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, 3 khu đất tại Khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 3 gồm DV1, DV2, DV3 để phát triển dịch vụ công nghệ thông tin cũng được đưa vào danh mục đấu giá. Cụ thể, khu DV1 có diện tích 1.755,9m², dự kiến thu 11,2 tỷ đồng; khu DV2 diện tích 17.473,4m², dự kiến thu 9 tỷ đồng; khu DV3 diện tích 2.553,9m², dự kiến thu 16,4 tỷ đồng.



UBND TP.Huế yêu cầu công tác đấu giá quyền sử dụng đất phải đảm bảo nguyên tắc công khai, trung thực, khách quan, bình đẳng và đúng quy định pháp luật.

