Loạt ngân hàng phát "quà" tiền mặt quy mô lớn

Ngày 10/7 tới đây sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, mã: MBB) chốt danh sách nhận cổ tức tiền mặt tỷ lệ 10%, tương ứng mỗi cổ phiếu được nhận 1.000 đồng. Ngày thanh toán dự kiến bắt đầu từ 17/7/2026.

Với hơn 8,05 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, MB dự kiến chi khoảng 8.055 tỷ đồng để trả cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025. Theo quy định, ngân hàng sẽ khấu trừ 5% thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thu nhập từ cổ tức trước khi chi trả cho cổ đông.

Với quy mô hơn 8.000 tỷ đồng, đây là một trong những đợt chi trả cổ tức tiền mặt lớn nhất ngành ngân hàng trong năm 2026, đồng thời cũng là mức cổ tức tiền mặt cao nhất MB từng thực hiện kể từ khi niêm yết trên thị trường chứng khoán.

MB là một trong những ngân hàng có số lượng cổ đông tăng mạnh trong thời gian qua. Theo báo cáo thường niên 2025, ngân hàng này ghi nhận 207.071 cổ đông, tăng gần 86.600 người so với thời điểm cuối năm 2024.

Không chỉ MB, mùa đại hội cổ đông năm nay chứng kiến nhiều ngân hàng quay trở lại hoặc tiếp tục duy trì chính sách chia cổ tức bằng tiền mặt với quy mô lớn.

Trong đó, riêng LPBank (LPB) ghi nhận mức chia cổ tức tiền mặt cao nhất hệ thống ngân hàng. Vào tháng 5/2026, ngân hàng này đã thực hiện chia cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 30%. Với hơn 2,9 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, ngân hàng đã thực hiện chi khoảng 8.962 tỷ đồng để thanh toán cho cổ đông.

Chia sẻ với cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, Phó Chủ tịch HĐQT LPBank Bùi Thái Hà cho biết, lợi ích của ngân hàng và cổ đông là ưu tiên hàng đầu.

“Việc chi trả cổ tức 30% bằng tiền mặt là nỗ lực rất lớn của LPBank, đồng thời đưa ngân hàng trở thành một trong những đơn vị có tỷ lệ cổ tức tiền mặt cao nhất hiện nay. Đây là cam kết rõ ràng trong việc gia tăng giá trị cho cổ đông,” ông Hà nói.

Tuy nhiên, theo ông Hà, để bảo đảm hoạt động an toàn và hiệu quả, ngân hàng vẫn phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về vốn và các tỷ lệ an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Trong thời gian tới, LPBank sẽ căn cứ vào tình hình kinh doanh và bối cảnh kinh tế để xây dựng phương án tăng vốn phù hợp.

Tại Techcombank (TCB), ngân hàng này đã hoàn tất chi trả cổ tức tiền mặt năm 2025 với tỷ lệ 7%, tương ứng 700 đồng/cổ phiếu vào ngày 10/6/2026. Tổng số tiền ngân hàng chi trả cho cổ đông hơn 4.960 tỷ đồng, được trích từ lợi nhuận chưa phân phối sau khi hoàn tất trích lập các quỹ theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025. Đây cũng là năm thứ ba liên tiếp Techcombank duy trì chính sách chia cổ tức bằng tiền mặt, sau các mức 15% cho năm 2023 và 10% cho năm 2024, khép lại giai đoạn 10 năm liên tiếp giữ lại toàn bộ lợi nhuận.

Cũng trong tháng 6, VIB đã hoàn tất việc chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 9%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 900 đồng. Với hơn 3,404 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, VIB đã chi khoảng 3.063,6 tỷ đồng để thanh toán cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Sau VIB, ngân hàng ACB cũng đã hoàn tất đợt chi trả cổ tức tiền mặt năm 2025 trong tháng 6 với tỷ lệ 7%, tương ứng 700 đồng/cổ phiếu. Với khoảng 5,136 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, ngân hàng đã chi khoảng 3.595 tỷ đồng để thanh toán cổ tức cho cổ đông. Trước đó, ACB chốt danh sách cổ đông hưởng quyền vào ngày 16/6 và thực hiện chi trả vào ngày 23/6.

Bên cạnh các ngân hàng đã hoàn tất chi trả cổ tức tiền mặt như LPBank, Techcombank, VIB và ACB, một số nhà băng khác cũng đang chuẩn bị triển khai kế hoạch này.

Cụ thể, SHB dự kiến chia cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 6%, tương ứng hơn 3.200 tỷ đồng cho cổ đông. Đây là một phần trong phương án chia cổ tức năm 2025 với tổng tỷ lệ 16% đã được đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trong khi đó, VPBank (VPB) cũng lên kế hoạch trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 5%, dự kiến chi khoảng 4.000 tỷ đồng cho cổ đông. Khoản chi này nằm trong phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 với tổng tỷ lệ cổ tức khoảng 31%.