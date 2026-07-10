Loạt 'ông lớn' lập kỷ lục mới trong nửa đầu năm, lộ diện động lực ngân hàng quý III/2026

Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh quý III/2026 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) công bố cho thấy bức tranh hoạt động của ngành ngân hàng tiếp tục duy trì tín hiệu tích cực.

Thanh khoản của hệ thống trong quý II vẫn được đánh giá ở trạng thái "tốt", đồng thời kỳ vọng sẽ tiếp tục cải thiện trong quý III/2026 và duy trì xu hướng tích cực trong cả năm 2026 cũng như năm 2027.

Đánh giá về kết quả kinh doanh, các tổ chức tín dụng cho biết tình hình hoạt động và lợi nhuận trước thuế của toàn hệ thống trong quý II/2026 tiếp tục cải thiện so với quý trước, đồng thời duy trì ở mức tương đối ổn định.

Xu hướng này được dự báo sẽ tiếp diễn trong quý III, qua đó củng cố triển vọng tích cực của ngành ngân hàng trong cả năm 2026.

Khảo sát cũng cho thấy 84,1% tổ chức tín dụng kỳ vọng lợi nhuận trước thuế năm 2026 sẽ tăng trưởng dương so với năm 2025.

Trong khi đó, 10,6% đơn vị dự báo lợi nhuận tăng trưởng âm và 5,3% cho rằng kết quả kinh doanh sẽ không có nhiều thay đổi.

Dù vẫn duy trì triển vọng tích cực, các tổ chức tín dụng đã điều chỉnh giảm kỳ vọng tăng trưởng huy động vốn và tín dụng trong năm nay.

Cụ thể, dự báo tăng trưởng huy động vốn được hạ xuống còn 14,3%, giảm 1,6 điểm phần trăm so với kỳ khảo sát trước, trong khi kỳ vọng tăng trưởng tín dụng giảm 1,5 điểm phần trăm xuống còn 14,5%.

Ở chiều nhu cầu, các tổ chức tín dụng cho biết nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng của khách hàng tiếp tục cải thiện trong quý II/2026.

Trong đó, nhu cầu vay vốn tăng mạnh nhất, vượt nhu cầu gửi tiền và sử dụng dịch vụ thanh toán. Đáng chú ý, nhu cầu tín dụng của nhóm khách hàng là tổ chức kinh tế đã vượt nhóm khách hàng cá nhân, trở thành động lực tăng trưởng chính.

Bước sang quý III/2026, nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng được kỳ vọng tiếp tục gia tăng. Các tổ chức tín dụng dự báo nhu cầu vay vốn vẫn tăng nhanh hơn nhu cầu gửi tiền và thanh toán, đồng thời kỳ vọng cả huy động vốn và dư nợ tín dụng sẽ cùng tăng bình quân 4,2% trong quý.

Kết quả khảo sát cũng cho thấy huy động vốn ngắn hạn được dự báo tiếp tục tăng nhanh hơn huy động vốn dài hạn. Ngược lại, tín dụng trung và dài hạn được kỳ vọng tăng trưởng cao hơn tín dụng ngắn hạn, phản ánh xu hướng dịch chuyển dòng vốn sang các dự án đầu tư tài sản cố định và hạ tầng, phù hợp với định hướng hỗ trợ tăng trưởng bền vững của Chính phủ.

Về chất lượng tài sản, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ tín dụng của toàn hệ thống được ghi nhận tiếp tục giảm nhẹ trong quý II/2026. Tuy nhiên, tốc độ cải thiện có dấu hiệu chững lại so với trước và được kỳ vọng sẽ tăng tốc trở lại trong quý III.

Ngân hàng tăng tốc nửa đầu năm với nhiều kỷ lục mới

Thực tế, bức tranh kinh doanh của ngành ngân hàng trong nửa đầu năm 2026 cũng đang ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Hàng loạt ngân hàng đã công bố kết quả kinh doanh khả quan với lợi nhuận, quy mô tài sản và dư nợ tín dụng tiếp tục tăng trưởng.

Tại ABBank, ngân hàng ước tính lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt 3.016 tỷ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ năm 2025 và hoàn thành 67% kế hoạch cả năm. Đến cuối quý II/2026, tổng tài sản đạt 260,65 nghìn tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt 138 nghìn tỷ đồng, tổng huy động đạt 163 nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu (NPL) dự kiến được kiểm soát ở mức 0,55%, trong khi hệ số an toàn vốn (CAR) duy trì trên 12%.

Trong khi đó, theo chia sẻ của Chủ tịch HĐQT VietinBank Trần Minh Bình, tính đến ngày 31/5/2026, tổng tài sản của ngân hàng đã tăng khoảng 6% so với đầu năm, đạt 3 triệu tỷ đồng. Đây là lần đầu tiên VietinBank chạm mốc quy mô tài sản này, gia nhập nhóm các ngân hàng có tổng tài sản từ 3 triệu tỷ đồng trở lên, bên cạnh BIDV.

Tại Agribank, ban lãnh đạo ngân hàng cho biết tính đến ngày 30/6/2026, nguồn vốn huy động đạt trên 2,5 triệu tỷ đồng, trong khi dư nợ cho vay nền kinh tế lần đầu tiên vượt mốc 2 triệu tỷ đồng.