Loạt “ông lớn” Mỹ nhìn thấy cơ hội gì tại Việt Nam? Từ PepsiCo, Visa đến Qualcomm, Caterpillar

Đại diện Tập đoàn PepsiCo, đồng thời phát biểu thay mặt nhóm doanh nghiệp ngành đồ uống gồm PepsiCo, Suntory và Coca-Cola, đánh giá rất cao cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam đối với tăng trưởng kinh tế và thu hút đầu tư nước ngoài.

Nhóm doanh nghiệp ghi nhận nỗ lực cải cách thể chế, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tháo gỡ các rào cản pháp lý và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, qua đó cam kết tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ nhằm xây dựng môi trường đầu tư cạnh tranh, minh bạch, thuận lợi, phát triển chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng và đóng góp vào sự tăng trưởng dài hạn.

Bên cạnh lĩnh vực tiêu dùng, định hướng xây dựng trung tâm tài chính quốc tế của Việt Nam cũng nhận được sự quan tâm sâu sắc từ giới tài chính Mỹ.

Đại diện Trung tâm Nâng cao năng lực cạnh tranh thị trường vốn (CCMC) thuộc Phòng Thương mại Hoa Kỳ hoan nghênh nỗ lực này và cho rằng các bước chuẩn bị hiện nay đang đi đúng hướng.

Cùng chung quan điểm, đại diện Tập đoàn Visa xác định Việt Nam là thị trường trọng điểm trong chiến lược phát triển, bày tỏ mong muốn hỗ trợ xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, hiện đại hóa ngành tài chính, đồng thời tăng cường đầu tư vào an ninh mạng, hạ tầng số và các hệ thống thanh toán an toàn, hiện đại.

Ở góc độ thị trường vốn, đại diện Morgan Stanley nhìn nhận Việt Nam là điểm đến đầy tiềm năng nhờ tốc độ tăng trưởng GDP cao, bền vững cùng tầng lớp trung lưu đang mở rộng nhanh chóng.

Nhận thấy nhiều cơ hội đầu tư mới, Morgan Stanley mong muốn tiếp tục rót vốn, phối hợp với Chính phủ để dẫn dắt dòng vốn vào cả khu vực công lẫn tư nhân, đồng thời sẵn sàng làm việc với các cơ quan quản lý và doanh nghiệp trong nước nhằm thu hút thêm nguồn vốn ngoại, đóng góp tích cực cho sự phát triển của thị trường chứng khoán.

Các doanh nghiệp nhìn thấy cơ hội tại Việt Nam. Ảnh: AI

Làn sóng dịch chuyển sang công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo (AI) cũng được khẳng định rõ rệt.

Đại diện Axon Enterprise cho biết, công ty rất hài lòng với kết quả hoạt động tại Việt Nam kể từ khi mở văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh năm 2017, hiện có khoảng 440 nhân sự chủ yếu nghiên cứu phát triển công nghệ AI.

Doanh nghiệp dự kiến tăng số lượng nhân viên vào năm 2027 nhằm mở rộng hiện diện, đóng góp sâu hơn vào hoạt động chuyển giao công nghệ và xây dựng quan hệ đối tác bền vững.

Trong khi đó, đại diện Qualcomm đánh giá rất cao tầm nhìn phát triển ngành bán dẫn, AI và công nghệ số tiên tiến của Việt Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn mở rộng các hoạt động nghiên cứu phát triển (R&D), đổi mới sáng tạo và đề nghị Chính phủ tiếp tục chia sẻ các định hướng chiến lược để xác định cụ thể những lĩnh vực tham gia trong tương lai.

Đối với lĩnh vực hạ tầng và công nghiệp nặng, đại diện Caterpillar nhấn mạnh Việt Nam là “một trong những câu chuyện thành công về kinh tế nổi bật nhất châu Á trong thập kỷ qua”, đồng thời đánh giá cao cam kết phát triển hạ tầng, công nghiệp hóa và bảo đảm an ninh năng lượng của Chính phủ.

Khi Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, Caterpillar nhận thấy nhiều cơ hội thúc đẩy hợp tác trong các mảng năng lượng, hạ tầng, logistics, cảng biển, khai khoáng và trung tâm dữ liệu.

Ở lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe, đại diện Tập đoàn Abbott chia sẻ đánh giá cao sự phát triển vượt bậc của Việt Nam và cho rằng các chính sách cải cách không ngừng đã góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tạo dựng môi trường thuận lợi để thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng trưởng bền vững.

Cùng với những chia sẻ tích cực, đại diện các doanh nghiệp và nhà đầu tư Hoa Kỳ đã đưa ra nhiều kiến nghị cụ thể nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho dòng vốn quốc tế, phát triển thị trường trái phiếu và công cụ phòng ngừa rủi ro, mở rộng thanh toán số và tài chính toàn diện.

Các nhà đầu tư cũng đề xuất hoàn thiện quy trình mua sắm, đăng ký trong lĩnh vực y tế, tối ưu hóa chính sách thị thực và tạo điều kiện thông thoáng hơn về mặt thủ tục đối với các dự án công nghệ, năng lượng, hạ tầng và logistics.