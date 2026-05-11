Loạt sếp doanh nghiệp bị tạm hoãn xuất cảnh

Ngày 11/5, Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2 (trước đây là Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2) vừa công bố loạt trường hợp người đại diện doanh nghiệp bị tạm hoãn xuất cảnh.

Cụ thể, đối với Công ty TNHH dịch vụ thương mại Lin Ly (mã số thuế: 0800286580, địa chỉ đăng ký doanh nghiệp tại 89 Nguyễn Trãi 1, thị trấn Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương (nay là phường Chu Văn An, Thành phố Hải Phòng) đang nợ quá hạn cưỡng chế 2.671.402 đồng.

Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2 cho biết, đơn vị đã thông báo trên trang thông tin điện tử, đồng thời sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Bùi Hồng Nam là Giám đốc của doanh nghiệp nêu trên.

Lý do tạm hoãn xuất cảnh bởi doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, có số tiền nợ quá thời hạn nộp theo quy định.

Trường hợp tiếp theo là ông Nguyễn Xuân Tùng, nơi cư trú (theo địa chỉ cũ) khu 1, phường Bình Ngọc, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh. Ông Tùng là Giám đốc Công ty TNHH Cát Tường (mã số thuế: 5701421492); địa chỉ đăng ký doanh nghiệp: Số 120, đường 5/8, phường Ka Long, thành phố Móng cái, Quảng Ninh (địa chỉ đăng ký thuế: Số 95 đường 5/8, phường Ka Long, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh).

Doanh nghiệp này cũng được xác định không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, có số tiền nợ quá thời hạn nộp theo quy định. Đơn vị hải quan cho biết, thời gian tạm hoãn xuất cảnh được áp dụng từ ngày 11/5/2026 đến khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào Ngân sách nhà nước.

Tiếp theo, người đại diện của Chi Nhánh Công ty cổ phần sản xuất - xuất nhập khẩu Ninh Bình tại Hải Phòng (mã số thuế: 2700224383-001) là ông Trần Minh Đức cũng bị tạm hoãn xuất cảnh, do doanh nghiệp nợ quá hạn 120 ngày cưỡng chế 2,7 tỷ đồng.



Ông Đức là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc của Công ty cổ phần sản xuất - xuất nhập khẩu Ninh Bình, thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế tại Hải quan Cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2.

Thứ tư, Hải quan Cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2 thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Nguyễn Văn Tiên, Giám đốc Công ty cổ phần Dương Thành Phát (mã số thuế: 5701422986), địa chỉ đăng ký doanh nghiệp tại đường Tuệ Tĩnh, khu 6, phường Ka Long, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh.

Lý do tạm hoãn xuất cảnh, doanh nghiệp được xác định không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, có số tiền nợ quá thời hạn nộp theo quy định. Thời gian tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 11/5/2026 đến khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào Ngân sách nhà nước.