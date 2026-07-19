"Loạt" vướng mắc khi kê khai, đăng ký đất đai lần đầu, Tổ công tác UBND tỉnh Gia Lai trực tiếp đi kiểm tra tại 4 xã

2 xã có tiến độ kê khai chậm so với kế hoạch

Theo báo cáo, các địa phương đã ban hành kế hoạch đẩy nhanh tiến độ kê khai, đăng ký đất đai lần đầu và nỗ lực thực hiện nhằm hoàn thiện hồ sơ, đăng ký vào hồ sơ địa chính, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai và tổng hợp trước ngày 30/7/2026.

Qua kiểm tra, đến nay, công tác kê khai, đăng ký đất đai lần đầu tại 2 xã Cát Tiến và Xuân An cơ bản bảo đảm tiến độ.

Cụ thể: xã Cát Tiến đã thực hiện kê khai hơn 3.000/7.583 thửa; xã Xuân An đã thực hiện kê khai 7.458/10.491 thửa.

Trong khi đó, tiến độ thực hiện tại 2 xã Đề Gi và Phù Mỹ Nam chậm so với kế hoạch được giao. Tại xã Đề Gi đã thực hiện kê khai 2.621/18.032 thửa; xã Phù Mỹ Nam đã thực hiện kê khai 8.898/37.747 thửa.

Theo các địa phương, trong quá trình thực hiện kê khai, đăng ký đất đai lần đầu đã phát sinh nhiều khó khăn, vướng mắc như: thông tin về chủ sử dụng đất giữa cơ sở dữ liệu và thực tế chưa đồng nhất.

Tổ công tác của UBND tỉnh Gia Lai kiểm tra tiến độ kê khai, đăng ký đất đai lần đầu tại xã Xuân An. Ảnh: Kim Loan.

Một số trường hợp sử dụng đất có biến động về chủ sử dụng, ranh giới, diện tích, nguồn gốc sử dụng đất hoặc phát sinh tranh chấp, chồng lấn, chưa thống nhất trong nội bộ hộ gia đình nên chưa thể hoàn thiện thông tin kê khai.

Nhiều hộ gia đình, cá nhân chưa chuẩn bị đầy đủ giấy tờ liên quan đến nguồn gốc, quá trình sử dụng đất, giấy tờ nhân thân, giấy tờ chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho hoặc các tài liệu khác có liên quan nên phải hướng dẫn bổ sung, ảnh hưởng đến tiến độ chung…

Ngoài ra, số lượng hồ sơ lớn nên việc kiểm tra, rà soát, đối chiếu thông tin, phân loại hồ sơ và xác định tình trạng pháp lý của từng thửa đất mất nhiều thời gian, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thực hiện công tác kê khai, đăng ký. Trong khi đó, một bộ phận người dân chưa thật sự quan tâm, chưa nhận thức đầy đủ về quyền lợi, trách nhiệm và tính cần thiết của việc kê khai, đăng ký đất đai lần đầu.

Hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách của cấp xã

Qua kiểm tra, Tổ công tác UBND tỉnh Gia Lai đánh giá các địa phương đã nỗ lực thực hiện kê khai, đăng ký đất đai lần đầu tuy nhiên cách thức tổ chức thực hiện chưa khoa học, hiệu quả và chưa huy động được cả hệ thống chính trị ở cơ sở cùng vào cuộc.

Tổ công tác lưu ý việc kê khai, đăng ký đất đai lần đầu và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách của cấp xã.

Theo đó, các địa phương phải đẩy nhanh tiến độ kê khai, đăng ký đất đai lần đầu; phân loại, xử lý dứt điểm các thửa đất chưa kê khai, đăng ký.

Khẩn trương đối soát, xác thực thông tin người sử dụng đất với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bảo đảm dữ liệu đất đai được chuẩn hóa, đồng bộ, thống nhất, phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai “đúng - đủ - sạch - sống”.

Tổ công tác kiểm tra tình hình triển khai dự án Khu văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí kết hợp thương mại, dịch vụ, du lịch 1 (xã Cát Tiến). Ảnh: Kim Loan.

Góp phần bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức, doanh nghiệp; nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công về đất đai trên môi trường điện tử.

Ngoài ra, Tổ công tác UBND tỉnh Gia Lai cũng đã đi kiểm tra tình hình triển khai các dự án, gồm: Khu dân cư, dịch vụ du lịch Chánh Oai (xã Cát Tiến); Khu nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch sinh thái Ban Mai (xã Cát Tiến); Khu văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí kết hợp thương mại, dịch vụ, du lịch 1 (xã Cát Tiến); Nhà máy chế biến ván gỗ ghép thanh và dăm gỗ (xã Phù Mỹ Nam); Xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Cát Nhơn phần mở rộng (xã Xuân An); Khu đô thị Bắc Bằng Châu (phường An Nhơn).

Để bảo đảm hoàn thành mục tiêu khởi công các dự án theo kế hoạch năm 2026, Tổ công tác UBND tỉnh Gia Lai đề nghị các địa phương và các nhà đầu tư tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm.

Tập trung cao độ, chủ động phối hợp, xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đất đai, quy hoạch, thủ tục đầu tư.

Thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được giao, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành. Đối với các dự án chậm tiến độ, cần kịp thời rà soát, chấn chỉnh; trường hợp vượt thẩm quyền phải báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết để góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.