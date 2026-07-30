Loạt xã ở tỉnh Gia Lai sắp lên phường, có Phù Mỹ, Tây Sơn, Tuy Phước, Chư Sê và An Nhơn Tây

Ngày 30/7, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, vừa ban hành kế hoạch triển khai xây dựng hồ sơ Đề án thành lập các phường giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, việc xây dựng hồ sơ Đề án thành lập các phường được triển khai trên cơ sở Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025, các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị, tiêu chuẩn đơn vị hành chính và các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Nội vụ.

Mục tiêu là xây dựng hồ sơ Đề án bảo đảm đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định; phù hợp với quy hoạch tỉnh, chương trình phát triển đô thị và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai với những ngôi nhà vùng nông thôn. Ảnh: Hoành Sơn.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung rà soát, hoàn thiện các điều kiện, tiêu chuẩn thành lập phường; huy động, lồng ghép hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, hoàn thiện quy hoạch, nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị theo lộ trình đã đề ra. Quá trình triển khai phải bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, phân công rõ trách nhiệm, phát huy tính chủ động của các cấp, các ngành và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Theo lộ trình, năm 2026 tỉnh sẽ triển khai xây dựng hồ sơ Đề án thành lập phường đối với các xã Phù Mỹ, Tây Sơn, Tuy Phước, Chư Sê và An Nhơn Tây. Năm 2028 tiếp tục xây dựng hồ sơ đối với các xã An Lương, Cát Tiến, Đak Đoa, Đức Cơ, Ia Grai, Phù Cát, Tuy Phước Đông và Bình Khê. Đến năm 2030, triển khai xây dựng hồ sơ đối với các xã Đề Gi, Chư Prông và Bình Dương.

Việc xây dựng hồ sơ Đề án được thực hiện theo các bước: Xây dựng đề án; tổ chức lấy ý kiến Nhân dân; trình HĐND cấp xã thông qua chủ trương; hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh; tổng hợp thành Đề án chung của tỉnh để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định.

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Nội vụ chủ trì tham mưu triển khai Kế hoạch; hướng dẫn quy trình, thủ tục xây dựng hồ sơ đề án. Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền; đồng thời theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện. Các sở, ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp hướng dẫn, rà soát, cung cấp số liệu, hoàn thiện các tiêu chuẩn về dân số, quy hoạch, hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội và các điều kiện khác phục vụ việc thành lập phường.

Giai đoạn 2026-2030, theo lộ trình, 16 xã trên địa bàn tỉnh sẽ lần lượt được hoàn thiện hồ sơ, lấy ý kiến người dân và trình cấp có thẩm quyền xem xét thành lập phường. Ảnh: Hoành Sơn.

Kinh phí thực hiện kế hoạch được bảo đảm từ ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành và được ưu tiên lồng ghép với kế hoạch đầu tư công, chương trình phát triển đô thị, các chương trình mục tiêu quốc gia cùng các nguồn vốn hợp pháp khác nhằm hoàn thiện các điều kiện, tiêu chuẩn thành lập phường theo đúng lộ trình.

UBND tỉnh Gia Lai cho biết, việc triển khai xây dựng hồ sơ Đề án thành lập các phường giai đoạn 2026 - 2030 là nhiệm vụ quan trọng nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống đô thị của tỉnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.