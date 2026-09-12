Lời nguyền vàng ròng đáng sợ bên dòng sông Nile: Đất đai tàn lụi, vựa lương thực bốc hơi

Lực lượng Hỗ trợ Nhanh Sudan (RSF) trưng bày các thỏi vàng thu giữ từ một máy bay hạ cánh xuống sân bay Khartoum trong cuộc điều tra về khả năng buôn lậu. Ảnh: Mohamed Nureldin Abdallah/Reuters

Thực trạng tàn phá tại Abu Hamad

Tại Abu Hamad, nằm bên bờ sông Nile, những vườn cây ăn quả và đồng ruộng từng trù phú với chà dà, cây có múi và ngũ cốc nay đã biến đổi hoàn toàn. Hơn 700 đống chất thải màu xám đang nằm rải rác khắp thị trấn và vùng ngoại ô, phát tán độc tố vào đất, nước và không khí. Đây là hậu quả của hoạt động đãi vàng thủ công, vốn chiếm hơn 90% sản lượng vàng của Sudan vào năm 2024.

Do túng quẫn, người dân địa phương tận dụng các bã thải chứa khoảng 70% vàng còn sót lại và tách chiết chúng bằng các hóa chất độc hại như xyanua, thủy ngân hoặc thiourea.

Sự ô nhiễm lan rộng này đã tàn phá nền tảng nông nghiệp, khiến sản lượng lương thực sụt giảm nghiêm trọng. Năng suất lúa mì, đậu fava và cam quýt tại đây đã giảm mạnh từ một nửa đến vài lần so với trước đây.

Người dân cảnh báo đây không còn là vấn đề cục bộ của riêng Abu Hamad mà đã trở thành cuộc khủng hoảng an ninh lương thực quốc gia, khiến giá cả nông sản leo thang trên khắp cả nước.

Mối liên hệ với cuộc nội chiến và nguồn lợi tài chính

Bi kịch tại Abu Hamad gắn chặt với cuộc nội chiến kéo dài đã bước sang năm thứ tư tại Sudan. Cả Lực lượng Vũ trang Sudan (SAF) và Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) đều dựa dẫm nặng nề vào ngành khai thác vàng để duy trì tài chính và kiểm soát các mỏ.

Năm ngoái, ngành khai thác mỏ mang lại doanh thu khoảng 1,8 tỷ USD, chiếm 58% tổng giá trị xuất khẩu ở các khu vực do quân đội kiểm soát, chưa kể lượng vàng khổng lồ bị buôn lậu qua biên giới sang Ai Cập.

Giới quan sát nhận định chính nguồn lợi nhuận không qua kiểm soát này là một trong những động lực khiến các bên giao chiến không muốn chấm dứt chiến tranh.

Thảm họa sinh thái và khủng hoảng y tế

Anh Abu al-Qasim al-Khazin, một người chăn nuôi gia súc ở Abu Hamed. Ảnh: Ayin

Hoạt động khai thác không tuân thủ quy chuẩn đã gây ra hậu quả tồi tệ cho hệ sinh thái và sức khỏe cộng đồng:

Chăn nuôi gia súc: Các chất thải hóa học ngấm vào nguồn nước đã khiến nhiều gia súc sinh ra bị dị tật nghiêm trọng như không có lông, không có mắt hoặc mất hẳn hành vi bình thường.

Sức khỏe con người: Các mẫu nước uống phân tích năm 2022 cho thấy 20% nhiễm thủy ngân. Tỷ lệ sảy thai ở phụ nữ mang thai tăng cao, các trường hợp dị tật bẩm sinh xuất hiện ở trẻ sơ sinh (khoảng 1 trong số 50 trẻ), và trung tâm chạy thận tại Abu Hamad đang quá tải với gần 100 bệnh nhân suy thận. Mối nguy hiểm càng bùng phát dữ dội vào mùa mưa khi nước lũ cuốn các đống chất thải tràn vào các khu dân cư.

Xã hội rạn nứt và bế tắc chính sách

Áp lực nghèo đói khiến thế hệ trẻ tại Abu Hamad từ bỏ việc học hành để lao vào các mỏ vàng với hy vọng đổi đời nhanh chóng, bất chấp công việc nguy hiểm và thu nhập bấp bênh. Điều này làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt nhân lực tương lai cho xã hội.

Mặc dù chính phủ từng đưa ra một số lệnh cấm sử dụng hóa chất độc hại hay yêu cầu di dời các xưởng chế biến vàng khỏi khu dân cư, nhưng các nỗ lực chắp vá này vẫn quá muộn màng và thiếu hiệu quả.

Khi chiến tranh tiếp tục hoành hành và các đống chất thải độc hại vẫn phơi bày không được xử lý, người dân Abu Hamad đối mặt với nguy cơ ô nhiễm trực tiếp nguồn nước sông Nile. Cơn sốt vàng không mang lại sự thịnh vượng mà chỉ để lại một thứ độc tố chậm chạp và tàn nhẫn cho vùng đất này.