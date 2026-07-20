Lợi nhuận ngành chứng khoán phân hóa sâu sắc: VPBankS, HDBS thăng hoa; VIX, CTS lao dốc

Báo cáo tài chính quý II/2026 cho thấy kết quả kinh doanh của nhóm công ty chứng khoán diễn biến trái chiều. Nhiều doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng mạnh, thậm chí gấp nhiều lần cùng kỳ, trong khi một số công ty lại lao dốc do hoạt động đầu tư tự doanh suy giảm.

CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS, HoSE: VPX) tiếp tục dẫn đầu ngành về lợi nhuận trước thuế với 2.159 tỷ đồng, gấp gần 4 lần cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty ghi nhận 2.673 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 197% so với cùng kỳ.

Theo VPBankS, kết quả tăng trưởng đến từ sự bứt phá của các mảng kinh doanh cốt lõi. Doanh thu hoạt động quý II đạt 4.098 tỷ đồng, gấp 3,4 lần cùng kỳ năm 2025. Trong đó, doanh thu từ cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán chứng khoán đạt 1.024 tỷ đồng, tăng 167%; doanh thu môi giới đạt 126 tỷ đồng, tăng 72%.

Đáng chú ý, công ty ghi nhận 822 tỷ đồng doanh thu từ nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán, trong khi các quý trước chưa phát sinh khoản thu này.

Bên cạnh đó, hoạt động tự doanh cũng tăng trưởng mạnh khi lãi từ tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 1.639 tỷ đồng, gấp gần 3 lần cùng kỳ.

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Xếp ngay sau VPBankS là CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS, HoSE: TCX) với 2.097 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý II, tăng 21% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng, doanh nghiệp đạt 3.555 tỷ đồng, tăng 17% và hoàn thành 47% kế hoạch năm.

Ở vị trí tiếp theo, CTCP Chứng khoán HD (HDBS) báo lãi trước thuế quý II đạt 1.118 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ; lũy kế 6 tháng đạt 1.470 tỷ đồng, tăng 285%.

Nhiều công ty chứng khoán khác cũng ghi nhận kết quả tích cực. CTCP Chứng khoán MB (HNX: MBS) đạt 377 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 39% so với cùng kỳ trong bối cảnh doanh thu hoạt động tiếp tục ghi nhận tăng trưởng mạnh.

Trong quý II, doanh thu hoạt động của MBS đạt 1.196 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ năm 2025. Theo MBS, mức tăng này chủ yếu đến từ thu nhập từ các khoản cho vay và ứng trước tăng gần 157 tỷ đồng, tương ứng 51%; thu nhập từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng 49 tỷ đồng, tương đương khoảng 65%; cùng với doanh thu tự doanh tăng 151 tỷ đồng, tương ứng 84%.

CTCP Chứng khoán EVS ghi nhận 243 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý II/2026, cải thiện đáng kể so với khoản lỗ 9 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Theo doanh nghiệp, kết quả này chủ yếu đến từ hoạt động tự doanh, trong bối cảnh doanh thu từ môi giới và cho vay có xu hướng giảm.

Tính đến cuối quý II, danh mục tự doanh của EVS có quy mô gần 1.530 tỷ đồng, ghi nhận khoản chênh lệch tăng từ đánh giá lại giá trị hợp lý hơn 176 tỷ đồng. Với kết quả đạt được sau 6 tháng đầu năm, EVS đã vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm được ĐHĐCĐ thông qua.

CTCP Chứng khoán An Bình (ABS, UPCoM: ABW) ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý II/2026 gần 159 tỷ đồng, gấp gần 5 lần cùng kỳ năm trước. Theo doanh nghiệp, kết quả tăng trưởng chủ yếu đến từ hoạt động tự doanh khi doanh thu hoạt động đạt 296 tỷ đồng, gấp 2,7 lần cùng kỳ nhờ chốt lời và đánh giá lại danh mục đầu tư, chủ yếu là trái phiếu chưa niêm yết.

Trong khi đó, CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định với 181 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý II, tăng 80%. Lũy kế 6 tháng, doanh nghiệp ghi nhận 435 tỷ đồng, tăng 90% so với cùng kỳ.

CTCP Chứng khoán OCBS cũng ghi nhận sự bứt phá khi lợi nhuận trước thuế quý II đạt 111 tỷ đồng, tăng 4.150% so với mức 3 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng, doanh nghiệp đạt 111 tỷ đồng, gấp khoảng 13 lần cùng kỳ (8 tỷ đồng). Theo OCBS, kết quả này chủ yếu đến từ sự tăng trưởng của hoạt động kinh doanh cốt lõi, cùng với việc kiểm soát tốt chi phí quản lý và phát sinh thêm thu nhập khác trong kỳ.

Tương tự, CTCP Chứng khoán Rồng Việt (HoSE: VDS) chuyển biến tích cực khi ghi nhận 55 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý II, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 13 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng, công ty đạt 24 tỷ đồng, tăng 189% so với cùng kỳ.

Ở chiều ngược lại, một số công ty chứng khoán vẫn có lãi nhưng kết quả kinh doanh giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Etime tổng hợp. Ảnh: AI

CTCP Chứng khoán VIX (HoSE: VIX) ghi nhận 75 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý II, giảm 95%, đồng thời là mức thấp nhất trong 13 quý, kể từ quý II/2023. Nguyên nhân chủ yếu đến từ hoạt động tự doanh kém khả quan khi lãi từ tài sản tài chính FVTPL giảm 45%, còn 929 tỷ đồng, trong khi khoản lỗ từ các tài sản này tăng gấp 4 lần, lên 1.129 tỷ đồng. Kết quả, hoạt động tự doanh lỗ thuần gần 200 tỷ đồng, trái ngược với khoản lãi hơn 1.400 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng, lợi nhuận trước thuế của VIX đạt 232 tỷ đồng, giảm 89%.

CTCP Chứng khoán VietinBank (VBSE - HoSE: CTS) cũng chứng kiến lợi nhuận trước thuế quý II giảm 91%, xuống gần 19 tỷ đồng, mức thấp nhất kể từ quý II/2023. Theo doanh nghiệp, nguyên nhân chủ yếu là sự sụt giảm của hoạt động tự doanh, khi lãi từ tài sản tài chính FVTPL giảm 73%, còn 97 tỷ đồng.

Tại CTCP Chứng khoán DSC (HoSE: DSC), lợi nhuận trước thuế quý II đạt 21 tỷ đồng, giảm 62% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng, doanh nghiệp ghi nhận 93 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 24%. DSC cho biết kết quả đi xuống chủ yếu do mảng tự doanh và ngân hàng đầu tư.

Trong khi đó, CTCP Chứng khoán Bảo Việt (HNX: BVS) báo lãi trước thuế quý II đạt 51 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ. Lũy kế nửa đầu năm, doanh nghiệp đạt 74 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 42%.