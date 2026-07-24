Lợi nhuận quý II của ACB giảm 12%, dự phòng rủi ro tăng gấp hơn 2 lần

Dự phòng rủi ro tăng vọt

Trong quý II/2026, thu nhập lãi thuần của ACB đạt 7.784,7 tỷ đồng, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2025. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ cũng đạt 825,4 tỷ đồng, tăng 41,2%, tiếp tục là điểm sáng trong cơ cấu thu nhập của ngân hàng.

Ở chiều ngược lại, nhiều mảng kinh doanh ngoài lãi ghi nhận sự sụt giảm đáng kể. Lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối giảm 56,3%, xuống còn 293 tỷ đồng. Hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư đảo chiều từ lãi 446,1 tỷ đồng trong quý II/2025 sang lỗ 21,3 tỷ đồng trong quý này. Đồng thời, lãi thuần từ hoạt động khác chỉ đạt 176,7 tỷ đồng, giảm 78,3% so với cùng kỳ.

Một điểm đáng chú ý khác là chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng mạnh từ 463 tỷ đồng lên 1.060,2 tỷ đồng, tương ứng tăng 128,9%. Điều này khiến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng giảm 2%, còn 6.427,1 tỷ đồng. Sau khi trích lập dự phòng, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 5.366,9 tỷ đồng, giảm 11,9%, còn lợi nhuận sau thuế đạt 4.292,5 tỷ đồng, giảm 12,1% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, ACB ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt 14.773,9 tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế chỉ tăng 0,4%, lên 10.735 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 8.612,9 tỷ đồng, tăng 0,6%.

Trong năm 2026, ACB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 22.338 tỷ đồng, cao hơn 14% so với kết quả thực hiện năm 2025. Như vậy, sau nửa đầu năm, ngân hàng đã hoàn thành khoảng 48% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Lợi nhuận trước thuế của ACB quý II đạt 5.366,9 tỷ đồng, giảm 11,9%. Ảnh: ACB

Nợ xấu vượt 7.650 tỷ đồng

Tại thời điểm 30/6/2026, tổng tài sản của ACB đạt 1.067.845 tỷ đồng, tăng 4,1% so với đầu năm. Quy mô tín dụng tiếp tục mở rộng khi dư nợ cho vay khách hàng tăng 8,6%, lên 745.759,3 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, một số khoản mục tài sản ghi nhận xu hướng giảm. Cụ thể, tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước giảm 64,8%, còn 5.827,1 tỷ đồng; tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác giảm 17,7%, xuống 123.441,3 tỷ đồng; chứng khoán kinh doanh giảm 11,9%, còn 5.762,1 tỷ đồng. Trong khi đó, chứng khoán đầu tư tăng 15,4%, lên 166.277,2 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ phải trả tăng 4%, đạt 968.530,6 tỷ đồng. Đáng chú ý, tiền gửi khách hàng giảm 1,5%, còn 576.603,6 tỷ đồng, trong khi phát hành giấy tờ có giá tăng mạnh 49,3%, lên 199.013 tỷ đồng, cho thấy ACB gia tăng huy động vốn qua kênh giấy tờ có giá nhằm bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn.

Đến cuối tháng 6, vốn chủ sở hữu của ngân hàng đạt 99.314,5 tỷ đồng, tăng 5,1% so với đầu năm. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ở mức 23.537,9 tỷ đồng, giảm nhẹ so với 25.298,3 tỷ đồng vào cuối năm 2025 sau khi ngân hàng thực hiện phân phối lợi nhuận theo nghị quyết của đại hội đồng cổ đông. Vốn điều lệ được giữ ở mức 51.366,6 tỷ đồng.

Về chất lượng tài sản, nhiều nhóm nợ ghi nhận mức tăng cao. Nợ cần chú ý (nhóm 2) tăng 93,4%, lên 4.821,9 tỷ đồng. Nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3) tăng 76,6%, đạt 1.350,3 tỷ đồng, trong khi nợ nghi ngờ (nhóm 4) tăng gần 74%, lên 1.339,8 tỷ đồng.

Dù nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) giảm 3,3%, còn 4.967,4 tỷ đồng, tổng nợ xấu (nhóm 3-5) vẫn tăng gần 14,8%, lên 7.657,4 tỷ đồng, khiến tỷ lệ nợ xấu tăng từ khoảng 0,97% đầu năm lên 1,03% vào cuối tháng 6.

Bên cạnh đó, tổng nợ cần chú ý và nợ xấu (nhóm 2-5) tăng hơn 31% so với đầu năm. Điều này cho thấy áp lực đối với chất lượng tài sản của ACB vẫn hiện hữu, đồng thời lý giải việc ngân hàng phải tăng mạnh chi phí dự phòng trong nửa đầu năm, qua đó làm hạn chế đà tăng trưởng lợi nhuận.