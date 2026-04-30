Lợi nhuận sau thuế tăng tới 92% của Đạm Cà Mau đến từ đâu?

Theo báo cáo tài chính quý I/2026, Tổng CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (Đạm Cà Mau, mã DCM) đạt doanh thu thuần gần 5.286 tỷ đồng, tăng mạnh 55% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 1.346 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp giảm nhẹ từ 26% xuống 25,5%.

Cơ cấu doanh thu tiếp tục tập trung chủ yếu ở sản phẩm ure với khoảng 2.924 tỷ đồng, chiếm khoảng 55% tổng doanh thu. Ngoài ra, mảng bán hàng hóa phân bón đóng góp khoảng 1.488 tỷ đồng, trong khi doanh thu từ NPK đạt khoảng 815 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí tài chính tăng mạnh 95% lên 37 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng nhẹ 4% lên 352 tỷ đồng, còn chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 3% so với cùng kỳ, lên 178 tỷ đồng.

Kết quả, Đạm Cà Mau ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 878 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 789 tỷ đồng, cùng tăng trên 92% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2026, Đạm Cà Mau đặt mục tiêu tổng doanh thu 17.615 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.320 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.182 tỷ đồng.

Như vậy, sau quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 30% kế hoạch doanh thu và khoảng 67% mục tiêu lợi nhuận sau thuế cả năm.

Tại ngày 31/3/2026, tổng tài sản của Đạm Cà Mau đạt 18.852 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền (bao gồm tiền gửi ngân hàng) đạt gần 8.731 tỷ đồng, tăng 14%. Hàng tồn kho ở mức 4.665 tỷ đồng, tài sản cố định đạt 2.094 tỷ đồng, trong khi các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 1.503 tỷ đồng.

Về phía nguồn vốn, tại thời điểm cuối quý I, vốn chủ sở hữu của công ty đạt 11.535 tỷ đồng, bao gồm 5.294 tỷ đồng vốn góp của chủ sở hữu và 2.421 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên ngày 29/4, cổ phiếu DCM bật tăng mạnh 5,8% lên mức 42.700 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa thị trường hơn 22.605 tỷ đồng.