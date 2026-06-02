Lợi nhuận Tập đoàn Sao Mai tăng hơn 210%, tổng tài sản vượt 24.000 tỷ đồng

Lợi nhuận tăng hơn 210%

Trong ba tháng đầu năm 2026, CTCP Tập đoàn Sao Mai ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.470 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, nhờ giá vốn hàng bán giảm 13%, xuống còn 2.095 tỷ đồng, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp tăng 22,4%, lên 374,7 tỷ đồng.

Về cơ cấu doanh thu, mảng thương mại mang về doanh thu lớn nhất với 826 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động xuất khẩu cá tra đạt gần 700 tỷ đồng, tăng khoảng 15%, trong khi doanh thu từ điện năng lượng mặt trời đạt hơn 209 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ.

Doanh thu bất động sản tăng mạnh từ hơn 4 tỷ đồng lên gần 76 tỷ đồng.

Mảng cung cấp dịch vụ cũng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, đạt hơn 68 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, doanh thu thức ăn cá giảm mạnh từ gần 1.100 tỷ đồng xuống còn khoảng 607 tỷ đồng, là nguyên nhân chính khiến tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Tập đoàn Sao Mai trong quý I giảm từ 2.720 tỷ đồng xuống còn 2.486 tỷ đồng, tương ứng mức giảm khoảng 8,6% so với cùng kỳ năm trước.

Cùng kỳ, doanh thu hoạt động tài chính tăng từ 42,4 tỷ đồng lên 45 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính giảm hơn 14%, xuống còn 150 tỷ đồng.

Chi phí lãi vay trong kỳ ghi nhận gần 145 tỷ đồng, tiếp tục là khoản mục quan trọng trong cơ cấu chi phí tài chính của doanh nghiệp.

Kết thúc quý I/2026, Tập đoàn Sao Mai báo lãi sau thuế hơn 120 tỷ đồng, tăng 217% so với cùng kỳ năm trước.

Tập đoàn Sao Mai cho biết, động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ sự cải thiện hiệu quả kinh doanh ở hai mảng cá xuất khẩu và bất động sản. Bên cạnh đó, chi phí tài chính giảm hơn 24,5 tỷ đồng, tương đương 14%, nhờ chi phí lãi vay và chênh lệch tỷ giá được cải thiện.

Tổng tài sản vượt 24.000 tỷ đồng, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động

Cùng với tăng trưởng lợi nhuận, doanh nghiệp tiếp tục duy trì quy mô tài sản lớn, bao gồm các khoản đầu tư tài chính, hàng tồn kho và các khoản phải thu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tại ngày 31/3/2026, tổng tài sản của Tập đoàn Sao Mai đạt 24.091 tỷ đồng, tăng 2,6% so với đầu năm.

Về cơ cấu tài sản, lượng tiền và tương đương tiền của Tập đoàn Sao Mai đạt 3.495 tỷ đồng, tăng thêm 138 tỷ đồng so với đầu năm.

Doanh nghiệp đồng thời duy trì quy mô lớn các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn với giá trị gần 2.848 tỷ đồng, tăng khoảng 176 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong danh mục này, tiền gửi có kỳ hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất với 2.407 tỷ đồng, trong khi các khoản cho vay ngắn hạn tăng mạnh từ 200 tỷ đồng lên 410 tỷ đồng.

Ngoài ra, Tập đoàn Sao Mai đang nắm giữ 30 tỷ đồng trái phiếu do Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam phát hành, đáo hạn vào năm 2033.

Ở chiều ngược lại, danh mục chứng khoán kinh doanh chỉ còn 4,48 tỷ đồng và doanh nghiệp phải trích lập dự phòng giảm giá hơn 618 triệu đồng. Riêng khoản đầu tư vào Công ty CP Bóng đá Đồng Tháp đã được trích lập dự phòng toàn bộ 2 tỷ đồng.

Các khoản phải thu chủ yếu phát sinh từ hoạt động thương mại, xuất khẩu thủy sản và kinh doanh điện năng.

Trong đó, khoản phải thu từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vượt 512 tỷ đồng.

ASM cũng ghi nhận hơn 452 tỷ đồng phải thu từ Công ty CP Xuất khẩu Thủy hải sản Sản Sạch và hơn 341 tỷ đồng từ Công ty CP Dầu cá Châu Á. Riêng nhóm khách hàng khác chiếm hơn 1.407 tỷ đồng.

Khoản trả trước cho người bán đạt hơn 3.040 tỷ đồng, chủ yếu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và triển khai các dự án đầu tư.

Doanh nghiệp đã ứng trước gần 596 tỷ đồng cho Công ty CP Xuất khẩu Thủy hải sản Sản Sạch và hơn 140 tỷ đồng cho Công ty TNHH MTV Kiểm định & Đầu tư toàn cầu.

Bên cạnh đó là nhiều khoản ứng trước phục vụ các dự án bất động sản và công tác giải phóng mặt bằng.

Giá trị hàng tồn kho đạt hơn 5.000 tỷ đồng, phản ánh quy mô hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, thủy sản và thương mại của doanh nghiệp. Nguồn vốn xây dựng cơ bản dở dang đang được phân bổ cho nhiều dự án trọng điểm trong các lĩnh vực bất động sản, du lịch, thủy sản và năng lượng tái tạo. Đây là những lĩnh vực được kỳ vọng sẽ đóng góp tăng trưởng cho Tập đoàn Sao Mai trong các giai đoạn tiếp theo. Trong đó, hàng hóa bất động sản chiếm hơn 2.432 tỷ đồng, còn chi phí sản xuất kinh doanh tăng từ khoảng 815 tỷ đồng lên hơn 1.007 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng ghi nhận gần 902 tỷ đồng thành phẩm và hơn 550 tỷ đồng hàng hóa.

Ở nhóm tài sản dài hạn, chi phí xây dựng cơ bản dở dang đạt hơn 1.474 tỷ đồng, tăng hơn 210 tỷ đồng sau ba tháng đầu năm. Nguồn vốn này đang được phân bổ cho nhiều dự án như Khu đô thị Bình Long với hơn 401 tỷ đồng, Trung tâm cá giống gần 294 tỷ đồng, Khu Resort Thọ Xuân Lamori Resort & Spa Thanh Hóa khoảng 198 tỷ đồng, Nhà máy thủy sản Hoa Kỳ hơn 197 tỷ đồng và dự án mua đất Mỹ Thới khoảng 192 tỷ đồng. Ngoài ra, ASM tiếp tục đầu tư vào các dự án điện mặt trời, khu du lịch Trà Sư cùng nhiều công trình hạ tầng khác.

Vốn chủ sở hữu đạt hơn 8.312 tỷ đồng, trong khi vốn điều lệ ở mức 4.072 tỷ đồng. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước cũng tăng từ 87 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng.

Với hệ sinh thái trải rộng từ thủy sản, bất động sản, năng lượng tái tạo đến du lịch, Tập đoàn Sao Mai tiếp tục duy trì chiến lược đầu tư dài hạn, đồng thời cải thiện hiệu quả hoạt động thông qua tăng trưởng lợi nhuận và tối ưu chi phí tài chính trong thời gian qua.