Lời tiên tri người ngoài hành tinh đổ bộ Trái Đất của bà Vanga gây "bão" trước thềm ông Trump công bố sự thật về UFO

Dù chưa từng tự tay viết lại bất kỳ lời tiên tri nào, tên tuổi nhà tiên tri Baba Vanga vẫn liên tục được truyền thông và cộng đồng mạng nhắc tới mỗi khi thế giới xảy ra biến động lớn, từ chiến tranh, đại dịch cho tới các vụ bê bối gây chấn động như hồ sơ Epstein.

Mỗi khi xuất hiện một sự kiện bí ẩn hoặc gây tranh cãi, nhiều người lại cố gắng liên hệ nó với những lời “sấm truyền” được cho là của Baba Vanga. Gần đây nhất, sự xuất hiện của sao chổi liên sao 3I/ATLAS cũng khiến mạng xã hội dấy lên hàng loạt suy đoán về người ngoài hành tinh và sự sống ngoài Trái Đất.

Trước thời điểm chính quyền Trump được cho là chuẩn bị công bố thêm thông tin liên quan đến UFO theo chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump, những lời tiên tri của bà Baba Vanga tiếp tục gây bùng nổ các thuyết âm mưu trên internet.

Theo các tin đồn lan truyền, bà Vanga từng dự đoán rằng người ngoài hành tinh sẽ hạ cánh xuống Trái Đất vào năm 2026. Tuy nhiên, hiện không có bất kỳ nguồn chính thức nào xác nhận chính xác nội dung lời tiên tri này.

Dù vậy, điều đó vẫn đủ để làm bùng phát làn sóng tranh cãi và suy đoán trên mạng xã hội. Một bộ phận tin rằng chính phủ Mỹ đang che giấu sự thật về UFO và sinh vật ngoài hành tinh trong nhiều thập kỷ qua, trong khi những người hoài nghi cho rằng tất cả chỉ là sự thổi phồng thiếu căn cứ.

Thông tin về đợt công bố UFO sắp tới của chính phủ Mỹ cũng khiến cộng đồng chia rẽ mạnh. Một số người tỏ ra vô cùng phấn khích và tin rằng nhân loại sắp bước vào thời khắc lịch sử, còn nhiều người khác lại giữ thái độ hoài nghi.

Theo bài viết, một số mục sư tại Mỹ được cho là đã được “thông báo trước” về nội dung công bố liên quan đến UFO và sinh vật ngoài hành tinh. Một vài người trong số họ cho rằng các thực thể “không phải con người” này có thể đến từ chiều không gian khác chứ không đơn thuần là sinh vật ngoài hành tinh. Quan điểm này càng làm dấy lên các giả thuyết cho rằng hiện tượng UFO mang bản chất siêu nhiên hoặc ma quỷ.

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cảnh báo không nên vội vàng diễn giải những hiện tượng vượt ngoài khả năng hiểu biết hiện tại của con người.

Bài viết cũng nhắc lại phiên điều trần gây chú ý vào năm 2023 trước một ủy ban giám sát của Hạ viện Mỹ, đặc biệt là vụ việc UFO hình “Tic Tac” xuất hiện năm 2004. Những sự kiện này từng khiến dư luận toàn cầu chú ý mạnh mẽ.

Theo báo cáo mới nhất của Văn phòng Giải quyết Dị thường Toàn miền của Lầu Năm Góc (AARO), cơ quan này đã ghi nhận hơn 100 hiện tượng UAP (hiện tượng dị thường không xác định) mà chưa thể đưa ra lời giải thích hợp lý.

Sự kết hợp giữa các báo cáo UFO chưa có lời giải, những tuyên bố liên quan tới công bố bí mật của chính phủ Mỹ và các lời tiên tri gây tranh cãi của bà Vanga đang tiếp tục thổi bùng làn sóng thuyết âm mưu trên toàn cầu.