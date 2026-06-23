LPB "nổi sóng" khi ông Phạm Nhật Vượng lộ diện trong cơ cấu cổ đông

VN-Index tăng hơn 11 điểm, dòng tiền tập trung vào ngân hàng và bất động sản

Thị trường chứng khoán phiên 23/6 giao dịch khởi sắc khi VN-Index tăng 11,13 điểm, tương đương 0,6%, lên 1.869,04 điểm. HNX-Index tăng 1,66% lên 326,38 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm nhẹ 0,26% xuống 127,43 điểm.

Cổ phiếu LBP tím lịm trong phiên giao dịch chiều 23/6.

Toàn thị trường ghi nhận 253 mã tăng giá, 395 mã giảm giá và 876 mã đứng tham chiếu. Thanh khoản đạt hơn 33.057 tỷ đồng.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng khi mua vào khoảng 2.121 tỷ đồng nhưng bán ra hơn 2.841 tỷ đồng, tương ứng giá trị bán ròng khoảng 720 tỷ đồng.

Nhóm ngân hàng là động lực chính nâng đỡ thị trường với nhiều mã tăng tích cực như TCB tăng 3,72%, VPB tăng 2,12%, ACB tăng 1,59%, HDB tăng 1,58%, STB tăng 0,7% và CTG tăng 0,44%.

Ở nhóm bất động sản, VIC gây chú ý khi tăng mạnh 4,19%, trở thành một trong những cổ phiếu đóng góp tích cực nhất cho VN-Index. VHM cũng duy trì sắc xanh với mức tăng 0,39%. Ngược lại, nhiều mã bất động sản khác như NVL, DXG, CEO và VRE vẫn chịu áp lực điều chỉnh.

Tại nhóm chứng khoán, áp lực chốt lời xuất hiện ở nhiều cổ phiếu lớn khi SHS giảm 3,66%, VCI giảm 2%, MBS giảm 1,93%, VND giảm 1,66% và SSI giảm 1,29%.

LPB "tím lịm" sau thông tin ông Phạm Nhật Vượng sở hữu gần 4,9% vốn

Tâm điểm của phiên giao dịch thuộc về cổ phiếu LPB của Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) khi tăng hết biên độ 6,91%, đóng cửa tại mức giá trần 52.600 đồng/cổ phiếu, trắng bên bán. So với vùng đáy 29.900 đồng/cổ phiếu trong một năm qua, thị giá LPB đã tăng khoảng 76%. Trong 5 phiên gần nhất, cổ phiếu đã tăng hơn 12%, trong khi mức tăng từ đầu năm lên tới hơn 33%.

Thanh khoản LPB phiên hôm nay bùng nổ với hơn 171 triệu cổ phiếu được giao dịch, tương ứng giá trị gần 7.934 tỷ đồng. Đáng chú ý, giao dịch thỏa thuận chiếm tới hơn 163,8 triệu cổ phiếu với giá trị khoảng 7.555 tỷ đồng.

Diễn biến tích cực của LPB diễn ra trong bối cảnh ngân hàng vừa công bố danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng.

Theo công bố, LPBank hiện có hai cổ đông sở hữu trên 1% vốn điều lệ. Trong đó, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) là cổ đông lớn nhất với tỷ lệ nắm giữ 6,537% vốn, tương đương hơn 195,2 triệu cổ phiếu.

Đáng chú ý, ông Phạm Nhật Vượng bất ngờ xuất hiện trong danh sách với việc sở hữu hơn 146,2 triệu cổ phiếu LPB, tương đương 4,894% vốn điều lệ. Đây là lần đầu tiên Chủ tịch Vingroup được công bố là cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên tại LPBank.

Theo ghi chú của ngân hàng, thay đổi đáng chú ý so với thời điểm cuối năm 2025 là việc bổ sung ông Phạm Nhật Vượng vào danh sách cổ đông kể từ ngày 23/6/2026.

Việc nắm giữ gần 4,9% vốn đồng nghĩa ông Vượng đang đứng ngay dưới ngưỡng 5% - mức xác lập tư cách cổ đông lớn theo quy định của Luật Chứng khoán. Tạm tính theo thị giá đóng cửa 52.600 đồng/cổ phiếu trong phiên 23/6, lượng cổ phần LPB mà ông Vượng nắm giữ có giá trị khoảng 7.690 tỷ đồng.

Sự xuất hiện của người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam trong cơ cấu cổ đông LPBank ngay lập tức thu hút sự chú ý của giới đầu tư, qua đó góp phần đưa LPB trở thành cổ phiếu nổi bật nhất thị trường trong phiên giao dịch ngày 23/6.