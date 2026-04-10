LPBank giảm lãi suất huy động, triển khai hạ lãi suất cho vay theo định hướng của NHNN

10/04/2026 17:32 GMT +7
Ngay sau cuộc họp triển khai công tác ngân hàng ngày 09/4 do tân Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn chủ trì, LPBank đã nhanh chóng triển khai đồng bộ các giải pháp giảm lãi suất huy động và cho vay trên toàn hệ thống, qua đó góp phần tháo gỡ khó khăn về vốn, hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Chủ động giảm lãi suất huy động, tạo dư địa hỗ trợ nền kinh tế

Cụ thể, LPBank điều chỉnh giảm lãi suất huy động từ 0,3% đến 1%/năm ở nhiều kỳ hạn nhằm tối ưu chi phí vốn đầu vào. Chính sách có hiệu lực từ 8h ngày 10/4/2026, áp dụng đồng bộ trên toàn hệ thống, bao gồm cả kênh ngân hàng và kênh bưu điện. Sau điều chỉnh, mặt bằng lãi suất huy động tiếp tục được duy trì ở mức cạnh tranh trên thị trường, đồng thời tạo điều kiện để Ngân hàng từng bước giảm lãi suất cho vay.

Đáng chú ý, trong bối cảnh thị trường có xu hướng tăng lãi suất huy động từ cuối tháng 3, LPBank là một trong số ít ngân hàng không điều chỉnh tăng lãi suất, qua đó giữ ổn định chi phí vốn và chủ động triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng ngay khi có định hướng từ cơ quan quản lý.

LPBank tiên phong giảm lãi suất huy động và hạ lãi suất cho vay theo định hướng của NHNN

Giảm lãi suất cho vay, ưu tiên lĩnh vực sản xuất kinh doanh

Trên cơ sở tiết giảm chi phí và cân đối nguồn vốn, LPBank triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân và hộ kinh doanh, với mức giảm lãi suất cho vay linh hoạt, có thể lên tới 3%/năm tùy theo từng chương trình và đối tượng khách hàng.

Đối với các lĩnh vực ưu tiên, đặc biệt là sản xuất kinh doanh, lãi suất cho vay còn có thể được điều chỉnh thấp hơn tới 1%/năm so với biểu lãi suất thông thường, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp và hộ kinh doanh tiếp cận vốn với chi phí hợp lý. Chương trình được triển khai trên cả kênh ngân hàng và kênh bưu điện, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận vốn tới nhiều phân khúc khách hàng, đặc biệt tại khu vực nông thôn và vùng sâu, vùng xa.

Tập trung tín dụng vào lĩnh vực ưu tiên

Song song với chính sách lãi suất, LPBank tiếp tục định hướng dòng vốn vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh và ngành ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ và NHNN như công nghệ thông tin, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng xanh, nông nghiệp công nghệ cao, y tế và giáo dục.

Ngân hàng cũng đẩy mạnh chiến lược tài chính xanh, với dư nợ tín dụng xanh năm 2025 đạt 2.465 tỷ đồng, tập trung vào các dự án năng lượng tái tạo và các lĩnh vực phát triển bền vững. Cùng với thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, LPBank cho biết sẽ tiếp tục kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, tập trung vốn vào hoạt động sản xuất kinh doanh thực chất và giám sát các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro nhằm đảm bảo an toàn hệ thống.

Chính sách của LPBank được triển khai trong bối cảnh toàn hệ thống ngân hàng đồng thuận giảm mặt bằng lãi suất theo định hướng của NHNN, qua đó góp phần tháo gỡ khó khăn về vốn, hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới.

