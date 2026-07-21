LPBank lãi quý II tăng hơn 5%, vì đâu?

Lợi nhuận tăng trưởng chững lại, chi phí dự phòng tiếp tục tạo áp lực

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank, HoSE: LPB) vừa công bố tình hình làm ăn quý II và lũy kế 6 tháng đầu năm.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, trong quý II/2026, LPBank ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng so với cùng kỳ. Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự đạt 11.968,6 tỷ đồng, tăng 29,3% so với quý II/2025.

Tuy nhiên, chi phí lãi và các chi phí tương tự cũng tăng mạnh lên 8.080,3 tỷ đồng, tăng 46,5%, khiến thu nhập lãi thuần chỉ đạt 3.888,3 tỷ đồng, tăng 4,1%.

Điểm sáng trong kỳ đến từ hoạt động dịch vụ khi lãi thuần đạt 1.915,2 tỷ đồng, tăng hơn 125% so với mức 851,5 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối giảm còn 60,3 tỷ đồng từ 69,3 tỷ đồng, còn lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư cũng giảm xuống 11,8 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với mức 63 tỷ đồng của quý II/2025.

Ngân hàng đồng thời ghi nhận 8,4 tỷ đồng lãi từ mua bán chứng khoán kinh doanh, trong khi cùng kỳ không phát sinh khoản mục này.

Ở chiều chi phí, chi phí hoạt động tăng lên 2.134,1 tỷ đồng, tăng hơn 46% so với cùng kỳ. Đồng thời, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng mạnh lên 777,5 tỷ đồng, tăng 68,2% so với mức 462,2 tỷ đồng của quý II năm trước.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế quý II đạt 3.146,6 tỷ đồng, tăng 5,3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.520,7 tỷ đồng, tăng 5,2%.

Trích BCTC của LPB

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, LPBank ghi nhận tổng thu nhập hoạt động đạt 11.534,8 tỷ đồng, tăng so với mức 10.383,9 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025.

Lợi nhuận trước thuế đạt 5.973,1 tỷ đồng, giảm 3,1% so với mức 6.163,8 tỷ đồng cùng kỳ năm trước, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 4.799,9 tỷ đồng, giảm 2,6%

Theo kế hoạch được ĐHĐCĐ 2026 thông qua, LPBank đặt mục tiêu 615.600 tỷ đồng tổng tài sản, 14.982 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và 437.581 tỷ đồng dư nợ tín dụng thị trường 1. Như vậy, sau nửa năm, nhà băng này thực hiện 40% mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026.

Cổ phiếu tăng 2% trong phiên giao dịch 21/7

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của LPBank đạt 615.502,5 tỷ đồng, tăng 9.917,9 tỷ đồng, tương đương 1,6% so với thời điểm cuối năm 2025.

Dư nợ cho vay khách hàng đạt 429.464,7 tỷ đồng, tăng 37.718,2 tỷ đồng (tương đương 9,6%) so với cuối năm trước.

Sau khi trích lập 5.316,1 tỷ đồng dự phòng rủi ro cho vay, giá trị cho vay khách hàng thuần còn 424.148,7 tỷ đồng, tăng gần 37.281,6 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, một số khoản mục tài sản có xu hướng thu hẹp. Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước giảm mạnh từ 35.403,8 tỷ đồng xuống 6.738,5 tỷ đồng, trong khi tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác giảm từ 116.332 tỷ đồng xuống 112.143,8 tỷ đồng. Ngược lại, chứng khoán đầu tư tăng lên 57.995,9 tỷ đồng, cao hơn gần 5.228,1 tỷ đồng so với cuối năm 2025.

Về cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ phải trả của LPBank đạt 572.472 tỷ đồng, tăng 14.079,9 tỷ đồng so với cuối năm trước.

Trong đó, tiền gửi của khách hàng 353.513,3 tỷ đồng, tăng 15.929,9 tỷ đồng, tương ứng 4,7%. Giấy tờ có giá phát hành tăng mạnh từ 64.097 tỷ đồng lên 78.967,9 tỷ đồng.

Trong khi đó, vốn chủ sở hữu giảm từ 47.192,5 tỷ đồng xuống còn 43.030,5 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do lợi nhuận chưa phân phối giảm từ 9.509,1 tỷ đồng xuống 5.347,1 tỷ đồng, dù vốn điều lệ vẫn được giữ nguyên ở mức 29.872,8 tỷ đồng.

Về chất lượng tài sản, LPBank ghi nhận tín hiệu cần lưu ý khi tỷ lệ nợ xấu tăng lên 1,85%, cao hơn mức 1,68% tại ngày 31/12/2025.

Đáng chú ý, tổng giá trị nợ xấu (nhóm 3, 4 và 5) tăng từ 6.598,3 tỷ đồng lên 7.963,3 tỷ đồng, tương ứng tăng khoảng 20,7%.

Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3) tăng từ 953 tỷ đồng lên 1.530,5 tỷ đồng; nợ nghi ngờ (nhóm 4) tăng từ 1.389,8 tỷ đồng lên 2.066,4 tỷ đồng; còn nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) tăng nhẹ từ 4.255,4 tỷ đồng lên 4.366,5 tỷ đồng.

Xét theo cơ cấu tín dụng, hoạt động cho vay của LPBank vẫn tập trung chủ yếu vào lĩnh vực bán buôn, bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô và xe có động cơ khác với dư nợ 150.301,1 tỷ đồng, chiếm 35% tổng dư nợ.

Tiếp theo là xây dựng với 51.590,2 tỷ đồng (chiếm 12%), công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 32.063 tỷ đồng (7,47%), dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 29.011,2 tỷ đồng (6,76%) và nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 27.237,2 tỷ đồng (6,34%).

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/7, cổ phiếu LPB tăng 2,06% lên 54.600 đồng/cổ phiếu.