LPBS tăng vốn lên hơn 14.000 tỷ đồng sau IPO

CTCP Chứng khoán LPBank (LPBS) đã công bố kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng (IPO).

Cụ thể, công ty chào bán gần 141,87 triệu cổ phiếu và đã phân phối hết số lượng đăng ký. Tổng cộng có 1.005 nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu, không bao gồm cổ đông lớn.

Trong đó, 141,77 triệu cổ phiếu được các nhà đầu tư đăng ký mua và hoàn tất thanh toán với mức giá 30.000 đồng/cổ phiếu. Đối với 113.400 cổ phiếu còn lại, phát sinh do nhà đầu tư không đăng ký mua (98.900 cổ phiếu) hoặc không hoàn thành nghĩa vụ thanh toán (14.500 cổ phiếu), HĐQT LPBS đã phân phối tiếp cho một nhà đầu tư cá nhân với cùng mức giá chào bán.

Trích công bố thông tin của Chứng khoán LPBank.

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của LPBS tăng từ 12.668 tỷ đồng lên 14.086 tỷ đồng. Số lượng cổ phiếu lưu hành theo đó tăng từ gần 1,3 tỷ đơn vị lên khoảng 1,4 tỷ đơn vị.



Năm 2026, LPBS đặt kế hoạch doanh thu thuần 3.800 tỷ đồng, tăng 56% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 1.360 tỷ đồng. Về định hướng hoạt động, LPBS cho biết doanh nghiệp đang tập trung vào ba mục tiêu chính gồm duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong ngành chứng khoán, phát triển nền tảng giao dịch số và hướng tới nhóm 5 công ty chứng khoán có hiệu quả sinh lời tốt nhất thị trường.

Trong quý I/2026, LPBS ghi nhận doanh thu hoạt động 1.053 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 72 tỷ đồng, lần lượt tăng 919% và gần 80% so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả này tương ứng hơn 5% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Vừa qua, HĐQT LPBS cũng công bố đã nhận được đơn xin từ nhiệm của ông Phạm Quang Hưng, Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028. Theo doanh nghiệp, đơn từ nhiệm được gửi ngày 8/6 và sẽ có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định.



