Lựa chọn tư vấn quốc tế đảm bảo quy hoạch sân bay Nội Bài

Bộ Xây dựng vừa trả lời Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hà Nội về kiến nghị của cử tri liên quan đến việc sớm phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (sân bay Nội Bài) theo kế hoạch Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt.

Theo Bộ Xây dựng, thực hiện Quyết định số 655/QĐ-TTg ngày 16/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch triển khai Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ Xây dựngđã phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Nội Bài giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và giao cơ quan chuyên môn tổ chức lập quy hoạch trong giai đoạn 2025 - 2026.

Sân bay Nội Bài.

Do tính chất đặc biệt quan trọng của sân bay Nội Bài và hạn chế về quỹ đất quy hoạch, Bộ Xây dựng đã giao Cục Hàng không Việt Nam và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam nghiên cứu phương án lựa chọn tư vấn quốc tế nhằm bảo đảm quy hoạch tối ưu, sử dụng hiệu quả quỹ đất và nâng cao năng lực khai thác, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của vùng Thủ đô.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị UBND TP.Hà Nội chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp, hỗ trợ Cục Hàng không Việt Nam trong quá trình xây dựng, hoàn thiện hồ sơ, tạo cơ sở để triển khai thủ tục trình, thẩm định và phê duyệt quy hoạch theo quy định.

Theo quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch sân bay Nội Bài, phạm vi nghiên cứu quy hoạch khoảng 1.500ha theo phương án đã được phê duyệt, cùng khu vực lân cận.

Nhiệm vụ lập quy hoạch được xác định trên quan điểm khai thác tối đa hạ tầng hiện hữu; đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không trong từng giai đoạn; bảo đảm tính mở và linh hoạt trong phân kỳ đầu tư; kết hợp hài hòa giữa khai thác dân dụng với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; tối ưu hóa không gian sử dụng đất hàng không dân dụng.

Mục tiêu của việc lập quy hoạch là bố trí không gian hợp lý, bảo đảm sự phát triển dài hạn của Cảng hàng không quốc tế Nội Bài phù hợp nhu cầu vận tải hàng không và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thời đề xuất lộ trình đầu tư phù hợp trong từng giai đoạn.

Nhiệm vụ lập quy hoạch tuân thủ pháp luật về quy hoạch, hàng không dân dụng, tiêu chuẩn quốc gia và khuyến cáo của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), đồng thời bảo đảm yêu cầu quốc phòng - an ninh, an toàn khai thác và khả năng thực thi.

Các nội dung chính bao gồm: khảo sát, thu thập số liệu phục vụ lập quy hoạch; phân tích hiện trạng công suất hạ tầng cảng; dự báo nhu cầu vận chuyển hàng không; nghiên cứu, đề xuất các phương án quy hoạch khu bay và khu mặt đất, tối ưu hóa công suất khai thác.

Bên cạnh đó, quy hoạch sẽ xác định tính chất, vai trò, quy mô cảng và các chỉ tiêu đất đai, hạ tầng kỹ thuật; yêu cầu bảo vệ môi trường; xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch; ước tính tổng mức đầu tư theo nhu cầu phát triển và đề xuất phương án phân kỳ hợp lý.

Thời hạn lập quy hoạch là 120 ngày, không bao gồm thời gian thẩm định và phê duyệt theo quy định.