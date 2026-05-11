Lưu ý của Bảo hiểm xã hội đối với người nhận lương hưu, trợ cấp

Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH Việt Nam) đã chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố chủ động rà soát, phối hợp hỗ trợ người hưởng lập lại văn bản ủy quyền hoặc chuyển sang nhận qua tài khoản cá nhân, bảo đảm chi trả đúng người, đúng chế độ, không để gián đoạn việc chi trả.

Quy định mới về ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp

Luật BHXH số 41/2024/QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025. Theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 10 của Luật, người hưởng chế độ BHXH có quyền ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện BHXH, trường hợp ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp BHXH và chế độ khác theo quy định của Luật này thì văn bản ủy quyền có hiệu lực tối đa là 12 tháng kể từ ngày xác lập việc ủy quyền.

Đối với văn bản ủy quyền được lập theo quy định của Luật BHXH năm 2014, trường hợp còn hiệu lực thì được tiếp tục sử dụng nhưng không quá ngày 30/6/2026. Sau thời điểm này, nếu người hưởng vẫn có nhu cầu ủy quyền nhận thay, cần lập lại văn bản ủy quyền theo quy định của Luật BHXH năm 2024.

Quy định về thời hạn tối đa của văn bản ủy quyền nhằm tăng cường quản lý người hưởng, phòng ngừa rủi ro trong chi trả, bảo đảm tiền lương hưu, trợ cấp BHXH được chi trả đúng người, đúng chế độ, đúng quy định.

Đây là yêu cầu cần thiết trong bối cảnh số lượng người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng lớn, trong đó có nhiều trường hợp tuổi cao, sức khỏe yếu, cư trú xa nơi nhận chế độ hoặc đã ủy quyền cho người khác nhận thay trong thời gian dài.

Trước thời điểm 1/7/2026, nhiều trường hợp ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) hằng tháng có thể hết hiệu lực theo quy định của Luật BHXH năm 2024. Ảnh minh họa MOF

Bảo đảm an toàn trong chi trả

Để tổ chức thực hiện thống nhất quy định mới của Luật BHXH năm 2024, BHXH Việt Nam đã có văn bản chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố về thực hiện một số nội dung trong công tác quản lý, giải quyết hưởng, chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp.

BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương chủ động rà soát, đối chiếu thông tin, dữ liệu đang quản lý và dữ liệu do BHXH Việt Nam cung cấp để kịp thời nhận diện, xử lý các rủi ro trong quá trình chi trả.

Trong đó, cần tập trung rà soát các trường hợp người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng từ 90 tuổi trở lên; trường hợp trùng mã số BHXH; trường hợp ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng chưa cập nhật đầy đủ trạng thái, thông tin ủy quyền hoặc đã hết thời hạn ủy quyền.

Trên cơ sở chỉ đạo của BHXH Việt Nam, BHXH các địa phương đã và đang phối hợp với bưu điện, trung tâm phục vụ hành chính công hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú để xác minh thông tin, hướng dẫn người dân hoàn thiện thủ tục.

Khuyến khích nhận lương hưu qua tài khoản

Cùng với việc hướng dẫn lập lại văn bản ủy quyền, cơ quan BHXH các địa phương khuyến khích người hưởng chuyển sang nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân. Đây là phương thức chi trả an toàn, thuận tiện, minh bạch, giúp người hưởng chủ động nhận chế độ hằng tháng, giảm phụ thuộc vào người nhận thay, nhất là đối với các trường hợp đang ủy quyền do điều kiện đi lại khó khăn.

Người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng cần chủ động kiểm tra thời hạn văn bản ủy quyền, không chờ đến sát thời điểm 30/6/2026 mới thực hiện thủ tục. Khi cần lập lại văn bản ủy quyền hoặc thay đổi phương thức nhận, người dân nên liên hệ trực tiếp cơ quan BHXH, bưu điện chi trả, trung tâm phục vụ hành chính công hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú để được hướng dẫn qua các kênh chính thức.

Cơ quan BHXH cũng khuyến nghị người dân không cung cấp thông tin cá nhân qua đường link lạ, mạng xã hội hoặc ứng dụng nhắn tin không rõ nguồn gốc.

Việc chủ động rà soát, lập lại văn bản ủy quyền hoặc chuyển sang nhận qua tài khoản cá nhân không chỉ giúp bảo đảm quyền lợi chi trả hằng tháng của người hưởng, mà còn góp phần chuẩn hóa dữ liệu người hưởng, phòng ngừa rủi ro và nâng cao chất lượng phục vụ trong thực hiện chính sách BHXH.